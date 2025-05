Les Thés DAVIDsTEA annoncent un solide redressement dans leurs résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2024

Exercice 2024

Ventes de 61,8 M$, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'exercice précédent.

La perte nette limitée à 3,2 M$, soit une amélioration de 10,6 M$.

Le BAIIA ajusté est devenu positif à 3,9 M$, soit une augmentation de 9,3 M$.

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 7,3 M$ et une trésorerie de 16,2 M$ en fin d’exercice.

T4 2024

Ventes de 23,2 M$.

Bénéfice net de 2,5 M$, en hausse de 6,4 M$ malgré la baisse des ventes.

BAIIA ajusté de 4,0 M$, soit une amélioration de 3,5 M$.



MONTRÉAL, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier clos le 1er février 2025 (« exercice 2025 »).

« L'exercice 2024 s’est révélé être une année marquée par des améliorations significatives pour DAVIDsTEA, caractérisée par une croissance progressive des ventes, une amélioration de la marge brute et un flux de trésorerie positif provenant des activités d’exploitation », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Ces résultats encourageants reflètent l'exécution disciplinée de notre stratégie de croissance omnicanale en rapprochant notre marque des consommateurs grâce à l'ouverture de deux nouveaux magasins et à son effet d'entraînement sur les ventes en gros et le commerce électronique. Ces résultats confirment également que nos thés de spécialité haut de gamme restent un achat réconfortant dans un paysage économique imprévisible. La demande de thés sains et de produits à base de matcha continue de croître à l'échelle mondiale. Grâce à notre engagement constant envers la satisfaction des besoins de nos clients, nos résultats confirment que l’intégration des services de traitement des commandes à l’interne il y a plus d'un an, ainsi que la transition récente vers une plateforme informatique plus souple et moins coûteuse, auront un effet positif sur les activités de la Société au cours des années à venir. Nous sommes satisfaits des progrès accomplis par notre activité omnicanale pour atteindre la rentabilité, la stabilisation de l'activité et la préparation de la prochaine phase de croissance.»

« Au quatrième trimestre, les revenus des magasins sont restés stables en glissement annuel malgré une semaine de vente en moins par rapport au quatrième trimestre de 2023. Pour leur part, les revenus tirés du commerce de gros et du commerce électronique ont légèrement diminué, principalement en raison de la saison de vente plus courte et d'une grève chez Postes Canada, respectivement. Le fait marquant du trimestre est sans conteste notre retour à la rentabilité avec un bénéfice net de 2,5 millions de dollars. Nous sommes fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape et sommes déterminés à assurer une croissance rentable en 2025 et au-delà », a ajouté Mme Segal.

« En ce qui concerne le prochain cycle de trois ans, nous avons l'intention de générer un taux de croissance annuel composé des ventes compris entre 10 et 12 % grâce à l'augmentation du nombre de nos magasins au Canada, à l'accélération de l'expansion du commerce de gros aux États-Unis et à l'amélioration de notre présence en ligne. Nous prévoyons également porter notre bénéfice brut en pourcentage des ventes à 48 à 50 % sur une base durable en tirant parti de nos capacités internes de traitement des commandes, en nous concentrant sur l'innovation et sur un portefeuille de produits différenciés, et en absorbant mieux nos coûts fixes sur un volume de ventes plus élevé. Enfin, nous prévoyons de continuer à réaliser des économies de coûts annuelles de 4 millions de dollars, comme nous le faisons depuis la fin du troisième trimestre 2024, grâce à la transition vers notre plateforme informatique nouvellement déployée et à un contrôle rigoureux des dépenses discrétionnaires. Par conséquent, nous pensons pouvoir atteindre une marge du BAIIA ajusté dans la fourchette basse des nombres à deux chiffres d'ici la fin de l'exercice 2027, contre une marge au milieu de la fourchette des nombres à un chiffre pour l'exercice 2024 », a conclu Mme Segal.

« Nous commençons l'exercice 2025 dans une bien meilleure position que l'année dernière, en dépit d'un environnement commercial incertain », a affirmé Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Les éléments clés sont en place pour soutenir la croissance des ventes : nos activités de vente au détail, de vente en gros et de commerce électronique sont soutenues par de solides rentabilités unitaires, et nous avons ajouté de la flexibilité financière grâce à une position de trésorerie de 16,2 millions de dollars à la fin de l'exercice financier. La menace des tarifs douaniers américains reste une préoccupation, notamment en raison de son impact sur l'économie canadienne,cCependant, grâce aux nombreuses années consacrées à la diversification de notre chaîne d'approvisionnement, nous avons fait preuve de résilience en atténuant l'impact direct sur nos activités. Il convient également de noter que DAVIDsTEA a une exposition limitée aux ventes au sud de la frontière, qui représentaient 14,3 % des ventes totales en 2024. »

Résultats d’exploitation du quatrième trimestre de l’exercice 2024

Trimestre clos le 1er février 2025 comparé au trimestre clos le 3 février 2024

Ventes. Au quatrième trimestre de l’exercice 2024, les ventes ont diminué de 1,1 M$, ou de 4,6 %, par rapport au même trimestre lors de l’exercice précédent, pour atteindre 23,2 M$. La comparabilité des ventes pour le trimestre est affectée par la semaine supplémentaire du trimestre de l'exercice précédent. En outre, nos ventes ont été affectées par la grève des postes au Canada, qui a commencé avant la période de ventes intenses du Vendredi fou et s'est poursuivie pendant la période des fêtes de fin d'année.

Les ventes au Canada, qui ont représenté 84,3 % des revenus totaux, ont diminué de 1,1 M$, ou de 5,5 %, par rapport au même trimestre au cours de l'exercice précédent. Les ventes aux États-Unis ont été les mêmes qu’au quatrième trimestre de 2023, atteignant 3,6 M$.

La Société s’est concentrée sur une proposition de valeur qui trouve un écho auprès des consommateurs, soutenue par une expérience mémorable, à la fois en personne et en ligne, afin de générer des ventes tout en faisant face aux vents macroéconomiques défavorables.

Les ventes de thé et de nos assortiments de thés ont diminué de 6,7 %, ou 1,5 M$, pour atteindre 20,4 M$ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes d'accessoires pour le thé ont augmenté de 9,5 %, ou 0,2 M$, pour atteindre 2,3 M$ par rapport au même trimestre de 2023.

Les ventes en ligne ont atteint 12,4 M$, soit une diminution de 0,7 M$, ou 5,6 %, par rapport aux 13,1 M$ du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en ligne ont représenté 53,3 % des ventes, contre 53,8 % pour le même trimestre en 2023.

Les ventes en magasin de 8,6 M$ ont été identiques à celles du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 36,9 % des ventes, contre 35,1 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes en gros ont atteint 2,3 M$, soit une baisse de 0,4 M$, ou 16,1 %, par rapport aux 2,7 M$ du même trimestre de l'exercice précédent, en partie à cause de notre décision de mettre fin à un compte de vente non rentable qui générait des revenus de 0,2 M$. Les ventes en gros ont représenté 9,8 % des ventes, contre 11,1 % des ventes au cours du même trimestre lors de l'exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut a augmenté de 8,5 % pour atteindre 11,2 M$ par rapport au même trimestre au cours de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des marges sur les produits et d'une diminution des coûts unitaires de fret, d'expédition et de traitement des commandes. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a atteint 48,4 % au cours du trimestre, comparativement à 42,6 % au cours du même trimestre en 2023.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont atteint 8,6 M$, soit une diminution de 5,6 M$, ou 39,4 %, par rapport au même trimestre lors de l’exercice précédent, principalement en raison d'une diminution de 3,4 M$ de la dépréciation des immobilisations corporelles, des actifs incorporels et des droits d'utilisation, d'une diminution de 0,9 M$ des dépenses courantes liées aux technologies de l'information, d'une diminution de 0,6 M$ des salaires et avantages sociaux et d'une diminution de 0,3 M$ des honoraires professionnels et des frais de consultation. Ces réductions ont été partiellement atténuée par une augmentation des frais de cartes de crédit de 0,2 M$ et des coûts non récurrents de mise en œuvre et de configuration de logiciels de 0,2 M$. En pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué pour s’établir à 37,1 % au quatrième trimestre, contre 58,4 % au cours du même trimestre lors de l'exercice précédent.

BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)1. Le BAIIA s'est élevé à 3,8 M$ au cours du trimestre, comparativement à un montant négatif de 2,9 M$ au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est élevé à

4,0 M$, contre 0,5 M$ pour la même période au cours de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté (après les charges locatives équivalentes) s'est élevé à 2,8 M$ au cours du trimestre, contre un montant négatif de 0,2 M $ au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Les augmentations d'un trimestre à l'autre reflètent l'impact d'une augmentation du bénéfice brut et d'une diminution des frais de vente, généraux et administratifs.

Bénéfice (perte) net(te) et Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e). Le bénéfice net s'est élevé à 2,5 M$ au cours du trimestre, contre une perte nette de 3,9 M$ au cours du même trimestre lors de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 2,7 M$ au quatrième trimestre, contre une perte nette ajustée de 0,5 M$ au cours du même trimestre en 2023.

Perte nette entièrement diluée par action. La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,09 $ au quatrième trimestre, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,14 $ au cours du même trimestre lors de l’exercice précédent. Le bénéfice net entièrement dilué ajusté par action ordinaire1, qui correspond au bénéfice net ajusté entièrement dilué sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, a été de 0,10 $, contre une perte nette entièrement diluée ajustée de 0,02 $ au cours du même trimestre de l’exercice précédent.

Liquidité et ressources en capital. À la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société disposait d'une trésorerie s'élevant à 16,2 M$.

Résultats d'exploitation pour l'exercice clos le 1er février 2025 par rapport à l'exercice clos le 3 février 2024

Ventes. Les ventes pour l'exercice 2024 ont augmenté de 1,2 M$, ou 1,9 %, pour atteindre 61,8 M$. Les ventes au Canada se sont élevées à 53,0 M$, représentant 85,7 % du total des revenus, soit une augmentation de 1,1 M$, ou 2,1 %, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes aux États-Unis de 8,8 M$ ont été identiques à celles de l'exercice précédent.

Les ventes de thé et de nos assortiments de thés ont augmenté de 1,5 %, ou 0,8 M$, pour atteindre 55,2 M$ par rapport à l'exercice précédent. Les ventes d'accessoires pour le thé ont diminué de 4,0 % ou 0,2 M$, pour atteindre 5,1 M$ par rapport à l'exercice 2023.

Les ventes en ligne ont atteint 31,0 M$, soit une baisse de 0,3 M$, soit 1,2 %, par rapport aux 31,3 M$ de l'exercice précédent. Les ventes en ligne ont représenté 50,1 % des ventes, contre 51,7 % en 2023.

Les ventes en magasin se sont élevées à 22,0 M$, soit une augmentation de 1,7 M$, ou 8,4 %, par rapport aux 20,3 M$ de l'exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 35,6 % des ventes totales, contre 33,5 % au cours de l'exercice précédent.

Les ventes en gros ont atteint 8,8 M$, soit une baisse de 0,2 M$, ou 2,0 %, par rapport aux 9,0 M$ de l'exercice précédent. En ajustant le résultat de l'exercice 2023 pour tenir compte de notre décision de mettre fin à un compte de vente non rentable qui générait 1,5 M$ de revenus, les ventes comparables pour l'exercice auraient augmenté de 1,3 M$, ou de 17,0 %. Les ventes en gros ont représenté

14,3 % des ventes, contre 14,8 % au cours de l'exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut a augmenté de 21,9 % pour atteindre 29,5 M$ par rapport à l'exercice précédent en raison de l'augmentation des ventes, d'une marge plus élevée sur les produits et d'une diminution des coûts unitaires de fret, d'expédition et de traitement des commandes. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a augmenté pour atteindre 47,8 %, contre 39,9 % en 2023.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont atteint 32,5 M$, soit une diminution de 5,7 M$, ou 14,9 %, par rapport à l’exercice précédent. En excluant l'impact des frais de vente, généraux et administratifs non récurrents, les frais de vente, généraux et administratifs courants atteignent 29,2 M$, soit une diminution de 4,1 M$, ou 12,4 %, et s'expliquent par un effort concerté de réduction des coûts en fonction des revenus. Les éléments significatifs comprennent une diminution des coûts de marketing de 0,8 M$, des dépenses informatiques courantes de 0,8 M$, des salaires et charges salariales de 0,5 M$, des rémunérations à base d'actions de 0,5 M$, et des honoraires professionnels et des frais de consultation de 0,5 M$. En pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué à 52,6 % au cours du trimestre, contre 62,9 % au cours de l'exercice précédent.

Au cours du troisième trimestre, la Société a procédé à la transition de l'ensemble de son infrastructure informatique vers un ensemble de solutions moins coûteuses et plus souples. Les contrats de service existants pour la technologie qui n'est plus utilisée ont été entièrement comptabilisés, ce qui a entraîné une perte de 3,1 M$.

Les économies de coûts pro forma annualisées qui en résultent sont estimées à 4,0 M$, ce qui a déclenché un examen de la dépréciation précédemment enregistrée des immobilisations corporelles de nos magasins, chacun étant considéré comme une unité génératrice de trésorerie (« UGT »). La valeur recouvrable de chaque UGT a été évaluée en appliquant la méthode de la juste valeur diminuée des coûts de cession et calculée sur la base d'un multiple du BAIIA. Le montant recouvrable ainsi obtenu a ensuite été comparé à la valeur comptable de chaque UGT, ce qui a conduit la Société à reprendre des dépréciations liées principalement à des améliorations locatives passées en charges au cours de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. Une reprise d'immobilisations corporelles précédemment dépréciées de 1,4 $ a été comptabilisée au troisième trimestre de l'exercice 2024.

BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)1. Le BAIIA s'est élevé à 0,4 M$ pour l'exercice 2024, contre un montant négatif de 10,4 M$ lors de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2024 s'est élevé à 3,9 M$, contre un montant négatif de 5,4 M$ pour l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes) s'est élevé à 0,1 M$ pour l'exercice, contre un montant négatif de 8,5 M$ pour l'exercice précédent. Les augmentations en glissement annuel reflètent l'impact d'une augmentation du bénéfice brut et d'une diminution des frais de vente, généraux et administratifs courants.

Perte nette et bénéfice (perte) net(te) ajusté(e). La perte nette s'est élevée à 3,2 M$ au cours de l’exercice 2024, contre une perte nette de 13,8 M$ au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 0,1 M$, contre une perte nette ajustée de 9,5 M$ en 2023.

Perte nette entièrement diluée par action. La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,12 $ lors de l’exercice 2024, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,52 $ au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire, qui correspond à la perte nette ajustée entièrement diluée sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, a été de nulle, contre une perte nette entièrement diluée ajustée de 0,36 $ au cours de l’exercice précédent.

Liquidité et ressources en capital

Au 1er février 2025, la Société disposait d’une trésorerie s’élevant à 16,2 M$ détenue par les principales institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement était de 12,8 M$ au 1er février 2025, contre 19,7 M$ au 3 février 2024. La diminution du fonds de roulement s'explique en grande partie par une diminution des stocks, des dépenses payées d'avance et dépôts, ainsi que par une augmentation des dettes commerciales et autres. Ces éléments sont partiellement compensés par une augmentation de la trésorerie.

Notre principale source de liquidité est l'encaisse et le flux de trésorerie généré par nos activités d’exploitation. Nos besoins en fonds de roulement sont liés à l'achat de stocks, au paiement des salaires, aux dépenses technologiques courantes et à d'autres coûts d'exploitation.

Nos besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l'exercice, augmentant au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice, car nous prenons en charge des quantités croissantes de stocks en prévision de notre saison de vente de pointe au quatrième trimestre de l'exercice. Les dépenses en immobilisations se sont élevées à 1,6 M$ pour l'exercice 2024 (2,2 M$ pour l'exercice 2023), réparties comme suit : 1,0 M$ aux améliorations locatives, 0,2 M$ au mobilier et à l'équipement et 0,4 M$ au matériel informatique.

Au 1er février 2025, la Société avait des engagements financiers liés à l'achat de biens et de services exécutoires et juridiquement contraignants, s'élevant à 7,4 M$, déduction faite d'avances de 0,5 M$ (exercice 2023 : 8,6 M$, déduction faite d'avances de 0,4 M$), qui devraient être acquittés dans les 12 mois. Les engagements comprennent des paiements variables requis dans le cadre de certains contrats de services informatiques qui sont basés sur les ventes avec des montants minimums engagés au-delà de l'année suivante s'élevant à 0,3 M$ et 0,2 M$ pour les exercices 2026 et 2027, respectivement.

Bien qu'il subsiste des incertitudes quant à la date de retour à une rentabilité soutenue, la direction reste concentrée sur l'exécution du plan stratégique de la Société. Celle-ci continue d'évoluer dans un environnement difficile, caractérisé par un changement de comportement des consommateurs et des pressions inflationnistes continues qui affectent la confiance de ceux-ci.

1 Pour un rapprochement entre le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté (après les charges d'équivalent loyer), le résultat net ajusté et le résultat net ajusté dilué par action ordinaire et la mesure la plus directement comparable calculée conformément aux « IFRS », voir « Utilisation de mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion correspondant.

Données financières consolidées résumées (en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action) Pour les trois mois clos les Pour les douze mois clos les 1 février 3 février 1 février 3 février 2025

2024 2025

2024 Ventes 23 236 $ 24 351 $ 61 801 $ 60 643 $ Coût des ventes 11 994 13 987 32 264 36 419 Bénéfice brut 11 242 10 364 29 537 24 224 Frais de vente, généraux et administratifs 8 617 14 223 32 477 38 173 Résultat d'exploitation 2 625 (3 859 ) (2 940 ) (13 949 ) Charges financières 221 147 671 649 Revenus financiers (95 ) (143 ) (401 ) (771 ) Bénéfice (perte) net(te) 2 499 $ (3 863 ) $ (3 210 ) $ (13 827 ) $ Ventes - par pays Canada 19 599 $ 20 729 $ 52 965 $ 51 858 $ États-Unis 3 637 3 622 8 836 8 785 Ventes - par canal En ligne 12 382 13 111 30 965 31 337 En magasin 8 584 8 535 22 026 20 319 En gros 2 270 $ 2 705 $ 8 810 $ 8 987 $ Croissance des ventes de magasins comparables -4,7 % 6,6 % 6,9 % -4,6 % Ventes en magasin comparables par mètre carré 527 $ 553 $ 1 406 $ 1 316 $ BAIIA (1) 3 794 (2 948 ) 423 (10 395 ) BAIIA ajusté (1) 4 029 519 3 912 (5 427 ) BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)(1) 2 799 (236 ) 98 (8 541 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)(1) 2 703 (487 ) 106 (9 536 ) Bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire(1) 0,10 $ (0,02 ) $ 0,00 $ (0,36 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 48,4 % 42,6 % 47,8 % 39,9 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 37,1 % 58,4 % 52,6 % 62,9 % Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation 9 563 $ 1 771 $ 8 847 $ (4 613 ) $ Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement (1 130 ) (743 ) (3 691 ) (3 073 ) Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement (188 ) (162 ) (1,569 ) (2,154 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie durant la période 8 245 866 3 587 (9 840 ) Trésorerie à la fin de la période 16 187 $ 12 600 $ 16 187 $ 12 600 $ Flux de trésorerie disponibles 9 375 $ 1 609 $ 7 278 $ (6 767 ) $ Rotation des stocks 0,49 0,46 1,26 1,12 Investissements en immobilisations 188 $ 162 $ 1 569 $ 2 154 $ Nombre de magasins 20 18 20 18 1 février 2 novembre 3 août 4 mai Aux 2025 2024 2024 2024 Trésorerie 16 187 $ 7 942 $ 6 710 $ 8 772 $ Comptes débiteurs 1 775 2 974 1 523 1 551 Dépenses payées d'avance et dépôts 1 468 1 672 3 773 5 024 Stocks 12 736 16 364 16 577 17 757 Dettes commerciales et autres 11 814 $ 11 687 $ 6 553 $ 8 935 $

______________

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Utilisation de mesures financières et ratios non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des mesures financières et ratios « non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA et le BAIIA ajusté, 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e) et 3) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire. Ces mesures financières non conformes aux IFRS, ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières conformes aux IFRS.

Veuillez vous référer à la section portant sur les mesures financières et ratios « non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion de la Société pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Il sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, au www.davidstea.com/ca_fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés, incluant des énoncés exprimés par les dirigeants de la Société, qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Canadienne sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits avérés et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives. En particulier, la ligne de crédit renouvelable proposée avec un prêteur commercial et mentionnée dans le présent communiqué de presse est soumise à de nombreuses conditions, y compris l'achèvement de l’audit commerciale et juridique et l'approbation finale du comité de crédit du prêteur, la négociation et la signature d'une documentation de prêt satisfaisante, et d'autres conditions habituelles pour des facilités de prêt de ce type. En conséquence, rien ne garantit que la Société conclura la ligne de crédit renouvelable selon le calendrier ou les conditions envisagés, ou même qu'elle le fera.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 1er février 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2025.

Information sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice 2024 se tiendra le 28 mai 2025, à 8 h 30, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d’y accéder dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à ir.davidstea.com/fr. La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence et sera disponible pendant un an.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au https://davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.