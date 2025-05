Approbation de toutes les résolutions à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2025 de STMicroelectronics

Amsterdam, le 28 mai 2025 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce les résultats relatifs aux résolutions soumises au vote lors de son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2025 qui s’est tenue aujourd’hui à Amsterdam (Pays-Bas).

Toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires :

L’approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, établis conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards). Les comptes statutaires annuels 2024 1 ont été déposés auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 27 mars 2025 et sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) ainsi que sur le site de l’AFM (www.afm.nl) ;





ont été déposés auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 27 mars 2025 et sont disponibles sur le site internet de la Société ( ) ainsi que sur le site de l’AFM (www.afm.nl) ; La distribution d’un dividende en numéraire de 0,36 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,09 US$ pour chacun des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025 et le premier trimestre 2026 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la date d’enregistrement le mois de chaque versement trimestriel (voir tableau ci-après) ;





L’approbation de la rémunération pour les membres du Conseil de Surveillance ;





La nomination de Werner Lieberherr comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2028, en remplacement de Mme Janet Davidson dont le mandat est arrivé à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires 2025 ;





La nomination de Mme Simonetta Acri comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2028, en remplacement de Mme Donatella Sciuto dont le mandat est arrivé à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires 2025 ;





Le renouvellement de Mme Anna de Pro Gonzalo comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2028 ;





Le renouvellement de Mme Hélène Vletter-van Dort comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2028 ;





La nomination de PricewaterhouseCoopers Accountants N.V comme auditeur externe de la Société pour les exercices financiers 2026-2029 ;





La nomination de PricewaterhouseCoopers Accountants N.V pour auditer les états de durabilité de la Société pour les exercices financiers 2026-2027, dans le cadre requis par la loi ;





L’approbation de la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur Général payée en actions ;





L’approbation de la portion de la rémunération du Directeur Financier payée en actions ;





L’autorisation au Directoire, jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2026, de racheter des actions, sous réserve de l’approbation du Conseil de Surveillance ;





La délégation au Conseil de Surveillance du pouvoir d’émettre de nouvelles actions ordinaires, d’octroyer des droits de souscription à ces actions, et de limiter et/ou exclure les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants sur des actions ordinaires, jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2026 ;





La décharge pour les membres du Directoire ; et





La décharge pour les membres du Conseil de Surveillance.





L’ordre du jour complet et toutes les informations détaillées nécessaires concernant l’Assemblée Générale Annuelle 2025 ainsi que tous les documents y afférents, sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) et mis à la disposition des actionnaires conformément aux législations et réglementations en vigueur.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle sera publié sur la page dédiée à l’Assemblée Générale des actionnaires sur le site internet de la Société ( www.st.com ) dans les 30 jours qui suivent l’Assemblée Générale Annuelle 2025.

Quant aux modifications des règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) et les modifications conformes aux règles de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), la norme pour les règlements sur le marché américain est à un jour ouvrable après la date de la transaction ou J+1. La norme pour les règlements en Europe reste à J+2 pour le moment.

Le tableau ci-dessous résume le calendrier complet des versements trimestriels des dividendes :

Suspension des transferts d’actions entre les registres new-yorkais et néerlandais Europe NYSE Trimestre Date de négociation coupon détaché Date d’enregistrement Date de paiement Date de négociation coupon détaché et date d’enregistrement Date de paiement à partir du : De la clôture des marchés à New York : Jusqu’à l’ouverture des marchés à New York le: T2 2025 23 juin 25 24 juin 25 25 juin 25 24 juin 25 1er juillet 25 20 juin 25 25 juin 25 T3 2025 22 sept 25 23 sept 25 24 sept 25 23 sept 25 30 sept 25 19 sept 25 24 sept 25 T4 2025 15 déc 25 16 déc 25 17 déc 25 16 déc 25 23 déc 25 12 déc 25 17 déc 25 T1 2026 23 mars 26 24 mars 26 25 mars 26 24 mars 26 31 mars 26 20 mars 26 25 mars 26

1Le rapport annuel intègre l’état de durabilité qui est préparé sur la base des principes généraux de la Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD).

