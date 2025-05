Nespresso & The Weeknd : la créativité infusée ensemble

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

MONTRÉAL, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso est heureux de s'associer à Samra Origins, la marque de café artisanale cofondée par le légendaire Abel « The Weeknd » Tesfaye. Cette collection met de l’avant l'expertise café et le style unique de Nespresso et de Samra Origins, célébrant la magie quotidienne que le café apporte.

Chaque tasse est remplie de saveurs riches et audacieuses qui transportent au-delà de la tasse. Inspirée par sa vie en dehors de la scène, The Weeknd a créé Samra Origins pour rendre hommage à ses origines, en nommant la marque en l'honneur sa mère, Samra, qui l’a toujours soutenu. Nespresso est ravi de collaborer avec la marque afin de mettre de l’avant comment les rituels cafés traditionnels nous relient tous. Le café ne se limite pas à une routine quotidienne, il représente un moment de partage et de connexion entre famille et amis. Ce partenariat démontre que le café peut être une source d’inspiration et un rituel qui alimente l’art, la musique et bien plus.

« Le café fait partie intégrante de la culture de ma famille – c'est le rassemblement, le partage et la réflexion. C'est ce que représente Samra Origins et Nespresso pour moi – partager l’amour de cette tradition et la rendre accessible à de nombreux amateurs de café est réellement incroyable » — Abel « The Weeknd » Tesfaye

Disponible dès le 28 mai, la collection comprend le café Création Ensemble Samra Origins fusionnant la vision créative de Samra Origins et The Weeknd à l’héritage café de Nespresso pour créer une expérience inoubliable. De plus, Nespresso sera le commanditaire principal de la tournée mondiale de The Weeknd, offrant aux amateurs de musique et de café des expériences exclusives partout.

« Ce partenariat avec Abel et Samra Origins reflète notre vision commune que le café et la musique unissent les gens et alimentent la créativité. Tout comme la musique rassemble un mélange vibrant de genres, Nespresso propose une sélection raffinée de cafés et de torréfactions, pour satisfaire tous les goûts. Ce partenariat est un autre bel exemple de fusion entre le café de haute qualité, l’art et la culture. Nous avons hâte d’accueillir Abel et ses fans dans cet univers et de créer ensemble des souvenirs inoubliables. »

— Philipp Navratil, PDG de Nespresso

La collection Nespresso | Samra Origins by The Weeknd est disponible dès aujourd’hui, en ligne et dans les boutiques Nespresso au Canada et aux États-Unis. Elle inclura le nouveau café Création Ensemble Samra Origins, ainsi que la bouteille à café glacé et la tasse de voyage en édition limitée. D’autres lancements de produits sont prévus au cours de l’année dans le cadre de ce partenariat.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un pionnier et une référence dans le domaine des cafés portionnés de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 157 000 agriculteurs dans 18 pays à travers son programme AAA Sustainable Quality™ pour intégrer des pratiques durables dans les fermes et les paysages environnants. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, ce programme aide à accroître le rendement et la qualité des récoltes, assurant un approvisionnement durable en café de haute qualité, tout en améliorant les conditions de vie des agriculteurs et de leurs communautés.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™, rejoignant un mouvement mondial de plus de 9 000 entreprises ayant à cœur la responsabilité sociale et environnementale.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 marchés et emploie 14 000 personnes. En 2023, elle comptait un réseau de vente au détail comprenant 791 boutiques à travers le monde.



Pour plus d’information, consultez le site corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com

À propos de The Weeknd

En filtrant le R&B et la pop à travers une lentille ambitieuse et cinématographique, The Weeknd s’impose comme l’un des artistes les plus marquants du XXIe siècle. En janvier dernier, il a lancé son très attendu album studio Hurry Up Tomorrow, sous les labels XO / Republic Records. Ce nouvel opus fait suite à une année 2024 record, durant laquelle The Weeknd est devenu le premier artiste de l’histoire à compter 27 chansons ayant chacune dépassé le cap du milliard d’écoutes sur Spotify. Hurry Up Tomorrow représente le chapitre final et personnel de la trilogie saluée de l’artiste certifié disque de diamant, succédant After Hours (2020) et Dawn FM (2022).