1 M$ de Co-operators pour propulser la Communauté Jeunesse de Jeunesse, J’écoute à l’échelle du Canada

TORONTO, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J’écoute (JJE) est fière d’annoncer que grâce à un engagement renouvelé, Co-operators atteint le million de dollars en soutien aux jeunes à travers le mouvement Libère tes émotions de JJE, le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes au Canada. Cette contribution permettra d’élargir l’accès aux services et au soutien essentiels pour les jeunes dans tout le pays.

Cet engagement s’inscrit dans la continuité de plus de 30 ans de soutien de Co-operators à la santé mentale des jeunes. Donateur fondateur du service de messagerie texte 24 h/24 7 j/7 de JJE et de la Communauté Jeunesse, Co-operators joue un rôle clé dans l’évolution des innovations les plus marquantes de l’organisation en matière de santé mentale.

Cet investissement transformationnel soutiendra le développement de la Communauté Jeunesse, un espace sûr, collaboratif et dirigé par les jeunes, où il·elle·s peuvent explorer et exprimer leurs émotions. L’équipe de JJE et les modérateur·rice·s de la communauté continueront à explorer des approches innovantes pour maximiser l’impact de la plateforme, afin que tou·te·s les jeunes du Canada puissent s’y sentir en sécurité, écouté·e·s et soutenu·e·s.

En 2024, la plateforme Communauté Jeunesse a enregistré un record de 301 693 interactions, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023, le plus haut volume depuis son lancement en 2021.

Élément central de la vision de JJE pour un écosystème de santé mentale plus personnalisé et équitable, la Communauté Jeunesse veille à ce que les jeunes puissent accéder au soutien dont il·elle·s ont besoin, de la manière qui leur convient le mieux.

« Le plus récent investissement de Co-operators dans les services de JJE est un exemple puissant de l’impact durable qu’engendre un partenariat solide et à long terme », a déclaré Susan Morris, présidente et codirectrice générale intérimaire de JJE.

« Grâce à leur générosité continue, nous avons pu créer des espaces sûrs et inclusifs où les jeunes peuvent se tourner les un·e·s vers les autres pour trouver du soutien mutuel et de l’espoir. Nous leur sommes profondément reconnaissant·e·s pour leur engagement indéfectible envers la santé mentale des jeunes. »

« Les jeunes méritent un soutien en santé mentale accessible, inclusif et pensé pour eux·elles », affirme Shawna Peddle, vice-présidente associée, Citoyenneté chez Co-operators.

« Nous sommes honoré·e·s de soutenir le mouvement Libère tes émotions de JJE et la Communauté Jeunesse, afin que davantage de jeunes puissent bénéficier d’espaces sûrs où il·elle·s se sentent écouté·e·s, soutenu·e·s et outillé·e·s pour faire face aux défis de la vie. »

Grâce à leur collaboration, JJE et Co-operators créent un avenir empreint de soutien et de liens, offrant à chaque jeune au Canada l’occasion de grandir en force et en solidarité.

FAITS SAILLANTS

Depuis le début de l’année 2020, JJE a enregistré plus de 22 millions d’interactions avec des jeunes partout au Canada.

Au cours des quatre dernières années, le nombre de jeunes âgé·e·s de 13 ans et moins ayant contacté JJE au sujet du suicide a plus que doublé.

75 % des jeunes nous confient des choses qu’il·elle·s n’ont jamais dites à personne auparavant.

80 % des jeunes ayant utilisé la messagerie texte ont indiqué qu'il·elle·s se sentaient moins bouleversé·e·s après leur conversation avec JJE.

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la seule solution de santé mentale numérique au Canada accessible 24 h/24, 7 j/7, gratuitement, confidentielle et multilingue. Que ce soit par le biais des services d’intervention professionnelle, du soutien en cas de crise ou de ressources en santé mentale en libre accès, JJE est un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de 35 ans. Peu importe l’émotion ou la préoccupation, grande ou petite, JJE permet aux jeunes de libérer leurs émotions et d’accéder au soutien dont il·elle·s ont besoin, quand il·elle·s en ont le plus besoin. JJE sait que les jeunes et les défis qu’il·elle·s rencontrent évoluent plus rapidement que jamais. C’est pourquoi l’innovation n’est pas seulement ce que nous faisons, c’est ce que nous sommes : un leader mondial en santé mentale jeunesse qui combine la puissance de la technologie et la bienveillance pour mieux soutenir les jeunes. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour offrir aux jeunes l’espoir dont il·elle·s ont besoin pour s’épanouir dans leur vie. Découvrez-en plus sur jeunessejecoute.ca.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre une gamme complète de produits d’assurance et de solutions d’investissement, ainsi que des conseils personnalisés pour aider les Canadien·ne·s à bâtir leur sécurité et leur bien-être financier. Reconnue pour son engagement communautaire et son dévouement à la durabilité, Co-operators gère plus de 72 milliards de dollars d'actifs. Organisation carboneutre, Co-operators s’est engagée à atteindre la carboneutralité dans ses activités d’ici 2040 et dans ses investissements d’ici 2050. L’entreprise figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et fait partie du palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, visitez : www.cooperators.ca.

Pour les demandes médiatiques :

Courriel : media@cooperators.ca

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

l'équipe des communications de JeunesseJecoute.ca