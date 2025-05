ila Bank et Mastercard s’associent pour lancer une gamme de solutions innovantes et conquérir de nouveaux marchés

MANAMA, Bahreïn, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ila Bank, une entité bancaire soutenue par Bank ABC, s'est associée à Mastercard pour améliorer les services financiers axés sur les consommateurs offerts par la banque, en lançant de nouveaux produits et avantages en matière de voyage et des offres de fidélité.

ila Bank bénéficiera de l'expertise de Mastercard pour lancer un programme de fidélisation qui soutient le style de vie des titulaires de cartes, apportant ainsi une valeur optimisée à travers plusieurs domaines, notamment la restauration, le shopping de luxe, les voyages et les expériences inestimables. La nouvelle gamme de produits s'appuiera également sur des solutions améliorées de prévention de la fraude et de protection de la vie privée pour sécuriser les transactions.

Mohamed Almaraj, PDG d'ila Bank, a déclaré : « ila a toujours adopté une approche centrée sur le client. Nous sommes ainsi fiers d'avoir maintenu notre engagement à offrir des solutions et des expériences centrées sur le client dans une économie qui devient de plus en plus sans numéraire. Cet accord stratégique renforce la promesse d'ila d’offrir des ‘services bancaires qui vous ressemblent’. Ce-disant, renouveler notre engagement avec Mastercard permettra de renforcer notre position de leader dans le secteur des paiements numériques de la région, en proposant la gamme de produits la plus transparente, la plus sécurisée et la plus tournée vers l'avenir, qui offre des avantages premium inégalés. »

Pour sa part, Adam Jones, président de la division de l'Ouest de la péninsule Arabique chez Mastercard, a déclaré : « Conformément à notre engagement commun à promouvoir l'innovation dans l'écosystème numérique, nos liens de longue date avec ila Bank visent à fournir des solutions axées sur le client qui garantissent une expérience bancaire sécurisée et satisfaisante. Nous continuerons de fournir à nos partenaires des gammes de produits améliorées, en soutenant l'expansion régionale. »

Mastercard a été le partenaire de confiance d'ila Bank depuis le tout début, soutenant la stratégie de la banque. Les deux entreprises ont œuvré ensemble pour introduire plusieurs offres innovantes sur le marché, notamment le programme des cartes de débit multidevises, le programme de fidélité Pay with Rewards (Pay with Rewards loyalty program) et la carte de crédit co-marquée avec Gulf Air (Mastercard airline co-brand) à Bahreïn, conçue pour redéfinir les expériences bancaires et de voyage des clients.

Depuis son établissement en 2019, ila Bank s'est consacrée à subvenir aux besoins et aux modes de vie de ses clients en offrant des solutions bancaires conçues sur mesure. La banque numérique, exclusivement mobile, appréciée à l'échelle nationale et régionale, offre actuellement une gamme de différents types de cartes de paiement, y compris des cartes de débit, de crédit et des cartes prépayées, fournissant des avantages inégalés et un système de récompense de fidélité personnalisé.

D’autres produits innovants sont accessibles via l'application primée ila, notamment les outils d'épargne numérique intelligents (« Hassala » et « Jamiya »), ainsi que « Al Kanz », le compte qui offre aux clients d'ila la chance de gagner des prix substantiels en espèces tout au long de l'année.

