Partenariat entre ila Bank et Mastercard visant le lancement de solutions innovantes et le développement sur de nouveaux marchés

MANAMA, Bahreïn, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ila Bank, filiale de Bank ABC, s’associe à Mastercard en vue de renforcer son offre en produits de consommation et de lancer de nouvelles offres ciblant une clientèle aisée, des services de voyage et des programmes de fidélité.

ila Bank entend se reposer sur l’expertise de Mastercard pour proposer un programme de fidélité adapté aux modes de vie des titulaires de cartes, et apporter une valeur ajoutée dans de nombreux domaines, notamment la restauration, le shopping de luxe, les voyages et des expériences de grande valeur. La nouvelle gamme de produits reposera également sur des solutions anti-fraude et axées sur le renforcement de la protection de la vie privée pour que chaque transaction s’effectue en toute sécurité.

Selon Mohamed Almaraj, PDG d’ila Bank, « ila a toujours placé le client au cœur de ses préoccupations. Nous sommes fiers de rester fidèles à notre engagement en proposant des solutions et des expériences centrées sur le client dans une économie de plus en plus digitalisée. Cet accord stratégique fait écho au credo d’ila, qui se veut “une banque qui vous ressemble”. Renouveler nos accords avec Mastercard vient appuyer notre position de leader régional des paiements numériques au moyen d’une offre de produits intégrée, sécurisée, tournée vers l’avenir et proposant des avantages premium inédits. »

Adam Jones, Président de la division Mastercard en Arabie occidentale en témoigne : « Conformément à notre engagement commun en faveur d’une innovation au service de l’écosystème numérique, le partenariat conclu de longue date avec ila Bank vise à fournir des solutions axées sur le client, garantes d’une expérience bancaire à la fois sécurisée et enrichissante. Nous continuerons à proposer de meilleures offres de produits à nos partenaires pour accompagner leur développement régional. »

Partenaire de confiance d’ila Bank, Mastercard accompagne sa stratégie depuis le premier jour. Ensemble, les deux entreprises ont mis en marché différentes offres innovantes, et plus particulièrement un programme de débit multidevises, le programme de fidélité Pay with Rewards et le co-branding entre Mastercard et la compagnie aérienne bahreïnienne Gulf Air.

Depuis son arrivée sur le marché en 2019, ila Bank s’est constamment engagée à répondre aux besoins et aux modes de vie riches d’activité de ses clients en concevant des solutions bancaires sur mesure. Mobile et entièrement numérique, cette banque est aussi bien plébiscitée à l’échelle nationale que régionale. Actuellement, son offre repose sur une vaste gamme de cartes bancaires, y compris des cartes prépayées, assortie d’avantages uniques et de programmes de fidélité personnalisés.

Ses autres produits innovants, disponibles via l’application primée ila comprennent des plateformes d’épargne numériques et intelligentes comme Hassala ou Jamiya, ainsi qu’Al Kanz, un compte d’incitation qui encourage et récompense la fidélité de ses heureux clients par d’importants prix en espèces décernés tout au long de l’année.

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise l’économie et renforce le pouvoir des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires du monde. Nous construisons une économie durable avec le concours de nos clients, dans laquelle chacun peut réussir. Nous proposons une gamme étendue de solutions de paiement numériques, pour des transactions sécurisées, simples, intelligentes et accessibles à tous. Ensemble, notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux nous permettent de composer une gamme unique de produits et services visant à aider les particuliers, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur plein potentiel.

www.mastercard.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a838d1fe-d20b-4879-8e41-152c9e78b0a4