Lancement du Concours de restauration Porsche Classic 2025 de Porsche Canada

Concours national célébrant le tout premier VUS du constructeur allemand de voitures sport

Le quatrième volet du défi national des Centres Porsche mettra en vedette la première génération du Porsche Cayenne, des années-modèles 2003 à 2010.

Lancé en 2002, le Cayenne a été la première incursion de Porsche dans le segment des VUS et s’est rapidement imposé comme un des meilleurs vendeurs de la marque au Canada.

La grande finale et la sélection du gagnant auront lieu en septembre au Centre d’expérience Porsche de Toronto.



TORONTO, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) a annoncé le début officiel du Concours de restauration Porsche Classic 2025. Ce quatrième volet célèbre l’attention, la passion et l’art de restaurer les véhicules Porsche et vise à former et à inspirer une nouvelle génération de techniciens et de passionnés. Depuis les débuts de ce concours en 2019, des dizaines de modèles classiques qui n’étaient plus en état de rouler ont été ranimés.

« Nos modèles classiques sont un pilier important de l’héritage de la marque, a déclaré Trevor Arthur, président et chef de la direction d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Les Centres Porsche de partout au pays possèdent l’expertise et l’imagination dont ils peuvent tirer parti pour remporter l’un des prix convoités. »

Partout au Canada, les Centres Porsche peuvent restaurer et réinventer leur propre Cayenne de première génération pour concrétiser leur vision unique, qu’il s’agisse d’un tout-terrain musclé, d’un montagnard audacieux ou même d’un puissant VUS de course. La grande finale et la sélection du gagnant auront lieu en septembre 2025. Un groupe d’experts évaluera les finalistes au tout nouveau Centre d’expérience Porsche de Toronto, qui ouvrira ses portes en juin.

Les invités préinscrits à la finale auront l’occasion d’admirer en personne les créations et de voter pour le prix très convoité « Attendees’ Choice Award » (Choix des invités). De plus, des amateurs de partout pourront désigner leur projet de restauration préféré pour le « Popular Vote Award » (Prix du vote populaire) en commentant le véhicule particulier qui sera publié sur le compte Instagram de Porsche Canada.

Ne manquez pas de suivre la progression de vos créations préférées sur Instagram en utilisant le mot-clic #PorscheClassicRestoration2025.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto ouvrira ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous :

https://www.porsche.ca | https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à l’adresse https://press.ca.porsche.com.

Relations publiques Relations publiques Patrick Saint-Pierre Tina McMullan 647-531-2992 647-393-2264 Patrick.Saint-Pierre@porsche.ca Tina.McMullan@porsche.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1e35b05-e2f1-45c1-8f48-f32775e24d63/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/946c9e69-1091-41b5-81ba-8215e2b207b0/fr