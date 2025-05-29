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维思达公务机揭示宠物旅游新趋势 推荐夏日旅游尊尚之选



2025年5月29日，香港 - 今年夏天，旅客可与挚爱宠物一同享受精彩假期旅程。作为全球性的公务航空公司，维斯达公务机注意携同宠物旅游日渐流行，2024年与宠物同行的航班需求大幅增长，流量同比增长 17%，而伦敦、纽约及尼斯则是维思达公务机航班中携宠物旅游的热门地点。

维思达公务机提供全面的宠物飞行计划（VistaPet），确保所有旅客－包括两脚或四脚的乘客－都能在45,000 英尺高空中体验不同凡响的旅程。主人及其宠物可享无微不至的专属服务，包括简化的飞行流程、个性化机上餐饮及娱乐配套等等，全面满足每位乘客的需要。除了安全无忧的飞行旅程，维思达公务机精心挑选一系列宠物友好的旅游目的地，为会员打造难忘的夏日假期。

维思达公务机首席营销官 Matteo Atti 表示：「维思达公务机明白宠物是家庭的重要成员，理解它们陪伴在侧、与我们共享每个珍贵时刻的重要意义。维思达公务机团队有超过 4,000 位航空专家，关注于每一项细节，致力于实现每段梦想旅程。」

宠物飞行计划：为宠物量身订造的尊尚旅游服务

欧睿国际（Euromonitor International）数据显示，2024年亚太地区的宠物护理市场估值达到约290亿美元，预计于2024至2029年期间复合年增长率将达4%升幅，几乎是北美（2.5%）及西欧（2.1%）的两倍。这显著增长趋势反映出市场对专业宠物护理方案的需求正持续攀升。

维思达公务机宠物飞行计划自 2019 年推出，与兽医、训练员、营养师及美容专家携手打造，专为解决宠物出行时遇见的特殊需要及困难而设。服务内容包括：

宠物飞行计划旅行包（VistaPet Pochette） ：所有航班均备有专属旅行包，当中包括有机零食、免冲洗洗毛液、舒缓湿纸巾及玩具，让宠物于旅程期间同样感到舒适。

：所有航班均备有专属旅行包，当中包括有机零食、免冲洗洗毛液、舒缓湿纸巾及玩具，让宠物于旅程期间同样感到舒适。 宠物专属飞行餐 ：会员可为宠物预约专属的营养膳食，可选择新鲜肉类及鱼类，或蔬菜配全谷物糙米，确保宠物营养均衡，保持水分充足。

：会员可为宠物预约专属的营养膳食，可选择新鲜肉类及鱼类，或蔬菜配全谷物糙米，确保宠物营养均衡，保持水分充足。 特设宠物飞行恐惧课 ：与 The Dog House 合作提供专业训练，为对航班飞行感到紧张的宠物提供训练课程，帮助宠物逐步适应。





根据维思达公务机的数据显示，宠物犬于2023及2024年连续两年成为最常见的宠物乘客。此外，也有部分较独特的动物曾搭乘航班，包括蓝舌蜥及苏卡达尔象龟，同样享受一趟愉快的飞行旅程。

Matteo Atti 补充道：「我们曾协助一家人带着两只年长的大丹犬、一只猫和一只体型庞大的苏卡达象龟一起搭乘航班。为确保所有动物在旅程中保持舒适，尤其是对环境要求较高的象龟，我们启动机舱内的启动地板加热系统，模拟其自然栖息环境，让主人全程安心无忧。」

「宠」爱松一松：维思达公务机精选宠物友好冒险之旅

维思达公务机的「私享世界」精心网罗全球宠物友好住宿与体验，无论身处世界任何角落，会员均可与爱宠一起享受舒适无缝的旅游体验。会员可通过维思达公务机覆盖全球的精选合作伙伴网络，尊享超过600项服务，涵盖35个类别，包括住宿、游艇、艺术和汽车等领域。

与爱宠走遍欧洲：由伦敦到法国南部的尊宠之旅

伦敦是2024年 VistaPet 航班的首选目的地，这座揉合古典魅力与现代时尚的城市，深得追求生活品味的宠物主人青睐。Maybourne 酒店集团旗下的Claridge's及 The Connaught等知名酒店为私享世界的合作伙伴之一，为携同宠出行的旅客提供一站式服务，让宠物享受皇室成员般的款待。由柔软舒适的宠物睡床、世界级美馔佳肴，到精心准备的宠物小食，各处细节也体现极致尊贵。

由伦敦出发，将旅程延伸至法国南部的罗克布鲁纳 - 卡普 - 马丁（Roquebrune-Cap-Martin），坐落于半岛上的 The Maybourne Riviera酒店 雄踞蔚蓝海岸（Côte d'Azur）之上，绽放现代主义建筑之美。会员可携同挚爱亲友与宠物，享受日出瑜伽、美食导赏及探索村庄文化等一系列免费活动。

阳光海岸与热带风情：夏威夷四季酒店度假体验

由世界级高尔夫球场、白沙滩到静谧的水疗中心，私享世界合作伙伴夏威夷系列四季度假酒店，于茂宜岛（Maui）、华拉莱（Hualalai）及拉奈岛（Lanai）设有多间宠物友好度假村，是寻求放松的理想之选。夏威夷群岛被宁静的太平洋所环绕，提供多样化的度假体验，无论是原始海滩、翠绿的竹林小径，或适合宠物探索的户外路线，都让人流连忘返。旅客亦可选择个性化活动套票，如探索茂宜岛哈纳（Hana）小镇、火山岩地徒步之旅，或深入热带雨林观鸟探险，与爱宠体验与别不同的热带之旅。

维思达公务机会员可专享遍布全球的公务机服务，轻松展开夏日旅程。维思达公务机服务无缝连接全球，当中标志性的环球7500飞机是目前全球最大、航程最远的商务机型之一——该款飞机客舱内配备四个独立的起居空间，包括娱乐室和私人睡房，更可连续飞行17小时，展现超远程飞行实力。维思达公务机现拥有全球规模最大的环球7500机队之一，共18架飞机随时候命，让会员随时随地开启世界之旅。

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VistaJet | press@vistajet.com

关于维思达公务机

维思达公务机是全球性的公务航空公司，于20年来一直以其高水准的服务和安全指标引领业界发展。维思达公务机标志性的银色机身红条纹公务机将许多企业、政府和私人客户送抵207个国家，覆盖全球96%的地区。

成立于2004年的维思达公务机，开创了全新的航班运营模式，即客户只需承担实际飞行小时的费用，就可获得整个机队的候命，而无需涉及与飞机拥有权有关的责任与资产风险。维思达公务机独具特色的会员计划为客户提供了客制化的航班时数订购方案，保证会员可以使用公司旗下覆盖全球无与伦比的专属机队，方便客户随时随地启航。

维思达公务机为维思达全球控股旗下品牌之一。维思达全球控股是全球性的按需包机运营商，整合了独特的公司组合，提供轻资产解决方案，业务涵盖公务航空的所有关键领域。如欲了解有关维思达公务机的更多资讯和新闻，请浏览：vistajet.cn

维思达公务机有限公司是一家欧洲的航空飞行器运营商，以公司号C55231在马尔他注册，运营隶属No. MT-17马尔他航空运营证书注册的9H飞机。在美国，维思达公务机与其子公司不是直接的航空运营商。维思达公务机在美国所拥有及注册的飞机由其在美国的航空运营商运作，包括XOJET 航空有限公司。

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