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維思達公務機揭示寵物旅遊新趨勢 推薦夏日旅遊尊尚之選



2025 年 5 月 29 日，香港 － 今個夏季，旅客可與摯愛寵物一同享受精彩假期旅程。作為全球首間及唯一一家覆蓋全球的公務航空公司，維斯達公務機注意到與寵物同遊日漸流行，2024 年與寵物同行的航班需求大幅上升，流量按年上升 17%，而倫敦、紐約及尼斯則是維思達公務機航班中寵物旅遊的熱門地點。

維思達公務機提供全面的寵物飛行計劃（VistaPet），為所有旅客－不論是兩腳或四腳的乘客－都能在45,000 英尺高空中體驗非凡旅程。主人及其寵物可享無微不至的專屬服務，包括簡化的飛行流程、個人化機上餐飲及娛樂配套等等，全面滿足每位乘客的需要。除了安全無憂的飛行旅程，維思達公務機精心挑選一系列寵物友善的旅遊目的地，為會員打造難忘的夏日假期。

維思達公務機首席營銷官 Matteo Atti 表示：「維思達公務機明白寵物是家庭的重要成員，理解牠們陪伴在側與我們共享每個珍貴時刻的重要意義。維思達公務機團隊有超過 4,000 位航空專家，關注每一項細節，致力實現每段夢想旅程。」

寵物飛行計劃：為寵物度身訂造的尊尚旅遊服務

歐睿國際（Euromonitor International）數據顯示，2024 年亞太地區的寵物護理市場估值高達約 290 億美元，預計於 2024 至 2029 年期間複合年增長率將達4% 升幅，幾乎是北美（2.5%）及西歐（2.1%）的兩倍。有關顯著成長趨勢反映現時為寵物提供專業護理方案的重要性日益提高。

VistaPet 自 2019 年推出，與獸醫、訓練員、營養師及美容專家攜手打造，專為解決寵物出行時遇見的特殊需要及困難而設。服務內容包括：

寵物飛行計畫旅行包（VistaPet Pochette） ：所有航班均備有專屬旅行包，當中包括有機零食、免沖洗洗毛液、舒緩濕紙巾及玩具，讓寵物於旅程期間同樣感到舒適。

：所有航班均備有專屬旅行包，當中包括有機零食、免沖洗洗毛液、舒緩濕紙巾及玩具，讓寵物於旅程期間同樣感到舒適。 寵物專屬飛行餐 ：會員可為寵物預約專屬的營養膳食，可選擇新鮮肉類及魚類，或蔬菜配全穀物糙米，確保寵物營養均衡，保持水分充足。

：會員可為寵物預約專屬的營養膳食，可選擇新鮮肉類及魚類，或蔬菜配全穀物糙米，確保寵物營養均衡，保持水分充足。 特設寵物飛行恐懼課 ：與 The Dog House 合作提供專業訓練，為對航班飛行感到緊張的寵物提供訓練課程，幫助寵物逐步適應。





根據維思達公務機的數據顯示，寵物犬於 2023 及 2024 年連續兩年成為最常見的寵物乘客。此外，亦有部分較獨特的寵物曾乘搭航班，包括藍舌蜥及蘇卡達象龜，同樣享受一趟愉快的飛行旅程。

Matteo Atti 補充：「我們曾協助一家人攜同兩隻年長的大丹犬、一隻貓及一隻體型龐大的蘇卡達象龜一同乘搭航班。為確保所有動物在旅程中保持舒適，尤其是對環境要求較高的象龜，我們啟動機艙內的啟動地板加熱系統，模擬其自然棲息環境，讓主人全程安心無憂。」

「寵」愛鬆一鬆：維思達 公務機 精選寵物友善冒險之旅

維思達公務機的「私享世界」精心網羅全球寵物友善住宿與體驗，無論身處世界任何角落，會員均可與愛寵一起享受舒適無縫的旅遊體驗。會員可透過維思達公務機覆蓋全球的精選合作夥伴網絡，尊享超過 600 項服務，橫跨 35個類別，涵蓋住宿、遊艇、藝術及汽車等領域。

與愛寵走遍歐洲：由倫敦到法國南部的尊寵之旅

倫敦是 2024 年 VistaPet 航班的首選目的地，這座揉合古典魅力與現代時尚的城市，深得追求生活品味的寵物主人青睞。Maybourne 酒店集團旗下的 Claridge's 及 The Connaught 等知名酒店為私享世界的合作夥伴之一，為攜同寵物的旅客提供一站式服務，讓寵物享受皇室成員般的款待。由柔軟舒適的寵物睡床、世界級佳饌，到精心準備的寵物小食，細節處處體現極致尊貴。

由倫敦出發，旅程延伸至法國南部的羅克布魯納 - 卡普 - 馬丁（Roquebrune-Cap-Martin），座落於半島上的 The Maybourne Riviera 雄踞蔚藍海岸（Côte d'Azur）之上，綻放現代主義建築之美。會員可攜同摯愛親友與寵物，享受日出瑜伽、美食導賞及探索村莊文化等一系列免費活動。

陽光海岸與熱帶風情：夏威夷四季酒店度假體驗

由世界級高爾夫球場、白沙灘到靜謐的水療中心，私享世界合作夥伴夏威夷系列四季度假酒店，於茂宜島（Maui）、華拉萊（Hualalai）及拉奈島（Lanai）設有多間寵物友善度假村，是尋求極致放鬆的理想之選。夏威夷群島被寧靜的太平洋所環繞，提供多樣化的度假體驗，無論是原始海灘、翠綠的竹林小徑，或適合寵物探索的戶外路線，都讓人流連忘返。旅客亦可選擇個人化活動套票，如探索茂宜島哈納（Hana）小鎮、火山岩地徒步之旅，或深入熱帶雨林觀鳥探險，與愛寵體驗與別不同的熱帶之旅。

維思達公務機會員可專享其遍佈全球的公務機服務，輕鬆展開夏日旅程。維思達公務機服務無縫連接全球，當中最具標誌性的環球 7500 私人飛機，不但是目前全球最大、航程最遠的商務機型，客艙內更配備四個獨立的起居空間，包括娛樂室和私人睡房，更可連續飛行 17 小時，展現超遠程飛行實力。維思達公務機現時擁有全球規模最大的環球 7500 機隊，共 18 架飛機隨時候命，讓會員隨時隨地開啓世界之旅。

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VistaJet | press@vistajet.com

關於維思達公務機

維思達公務機是首間及唯一一間全球公務航空公司，於 20 年來一直以其高水準的服務和安全指標引領業界發展。維思達公務機標誌性的紅條紋銀色公務機將許多企業、政府和私人客戶送抵 207個國家，覆蓋全球 96%的地區。

成立於 2004 年的維思達公務機，率先開創了全新的航班運營模式，即客戶只需承擔實際飛行小時的費用，就可獲得整個機隊的候命，而無需擔心與飛機擁有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計劃為客戶提供了客製化的航班時數訂購方案，保證會員可以使用公司旗下全球無與倫比的維思達會員專屬機隊，方便隨時隨地啟航。

維思達公務機為維思達全球控股旗下品牌之一。維思達全球控股是全球最大的按需包機運營商，整合了獨特的公司組合，提供輕資產解決方案，業務涵蓋公務航空的所有關鍵領域。 如欲瞭解有關維思達公務機的更多資訊和新聞，請瀏覽：vistajet.com

維思達公務機有限公司是一家歐洲的航空飛行器運營商，以公司號C55231 在馬爾他註冊，運營隸屬No. MT-17 馬爾他航空運營證書註冊的9H 飛機。在美國，維思達公務機與其子公司不是直接的航空運營商。維思達公務機在美國所擁有及註冊的飛機由其在美國的航空運營商運作，包括XOJET 航空有限公司。

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