Solução Converged Packet Core da Mavenir Transforma a Rede Móvel Global 4G/5G da Tampnet

READING, Reino Unido, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem, anunciou hoje que foi selecionada como parceira de tecnologia essencial da Tampnet – líder global em serviços de rede e conectividade offshore de alta capacidade e baixa latência. Após um rigoroso processo de seleção, a provedora de conectividade offshore com sede na Noruega escolheu a solução Converged Packet Core de última geração da Mavenir para implantação imediata na sua rede 4G/5G global. A Tampnet opera a maior rede de comunicação offshore de alta capacidade do mundo no Mar do Norte e no Golfo da América, atendendo a clientes de indústrias offshore de energia, marítimas e de transporte.

Marcando uma migração por atacado para a Mavenir de provedores de tecnologia principais existentes na Europa e nas Américas, essa nova parceria estratégica revela uma oportunidade transformadora para a Tampnet fornecer serviços 5G inovadores e nativos na nuvem para seus clientes móveis – incluindo banda larga móvel aprimorada, comunicações de baixa latência ultraconfiáveis (URLLC) e comunicações massivas do tipo máquina (mMTC). Aproveitando a conteinerização completa para obter flexibilidade ideal, a solução avançada de núcleo de pacotes convergentes da Mavenir garantirá uma transição tranquila e contínua entre o 4G da Tampnet, o 5G Non-Standalone (NSA) e a introdução do 5G Standalone (SA), ao mesmo tempo em que coloca a provedora de serviços de comunicação global no caminho para futuras capacidades 6G.

Além disso, a integração da Mavenir de automação orientada por IA e recursos de orquestração de rede com eficiência energética impulsionará um conjunto de benefícios atraentes – permitindo que a Tampnet otimize o desempenho da rede, reduza os custos operacionais e forneça serviços hiperpersonalizados adaptados às necessidades dos seus clientes.

Comentando sobre a parceria tecnológica, Øyvind Skjervik, Criador-Chefe da Tampnet, disse: "O sucesso da nossa colaboração com a Mavenir marca um passo significativo na nossa jornada de fornecer conectividade e serviços digitais de ponta para os nossos clientes em todo o mundo. Isso nos posiciona como líderes no cenário global de telecomunicações, prontos para atender às demandas em evolução de consumidores, empresas e indústrias. Estamos prontos para colaborar estreitamente com a Mavenir para dar vida a este núcleo móvel da próxima geração e para estabelecer uma nova referência para conectividade e inovação.”

O portfólio de núcleo de pacotes totalmente conteinerizado da Mavenir fornece suporte multigeracional para todos os Gs, permitindo a modernização flexível e econômica das redes móveis existentes durante a evolução para 5G. A arquitetura nativa na nuvem oferece fácil dimensionamento, desacoplamento de hardware, agilidade, portabilidade e resiliência em todos os ambientes na nuvem – públicos, privados e híbridos – enquanto uma arquitetura granular de microsserviços oferece resiliência para as operadoras, atendendo aos requisitos de escala da Web, incluindo alta disponibilidade, segurança e desempenho.

Ashok Khuntia, Presidente – Core Networks da Mavenir, disse: “A Tampnet e a Mavenir estão alinhadas em uma missão de transformar fundamentalmente a conectividade global, ultrapassando os limites da inovação tecnológica para impulsionar uma maior acessibilidade e recursos de serviço mais ricos para os usuários em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, elevar continuamente o nível de resiliência, confiabilidade, eficiência energética e desempenho. Ao confiar à Mavenir a transformação do seu núcleo móvel, a Tampnet está posicionada para obter plenamente os benefícios de uma rede ágil e extensível, e acelerar a implantação de serviços de ponta em suporte a IoT e os aplicativos emergentes da próxima geração. Estamos entusiasmados em embarcar nesta colaboração significativa em que, juntos, trabalharemos para redefinir o que é possível nas telecomunicações offshore.”

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Sobre a Tampnet

A Tampnet fornece conectividade de primeira classe e alta capacidade ao setor global de energia offshore, permitindo a digitalização, a eficiência e a sustentabilidade. Por meio da maior rede offshore do mundo, a Tampnet oferece soluções de conectividade confiáveis e escaláveis de alta capacidade e baixa latência que suportam operações mais seguras, inteligentes e sustentáveis do local até o exterior. Através da inovação contínua e do foco na redução da pegada de carbono, a Tampnet revoluciona as operações offshore, contribuindo para um cenário de produção de energia mais sustentável. A empresa opera infraestrutura de telecomunicações offshore no Mar do Norte, Golfo do México (Golfo da América), Trinidad e Tobago e Canadá. Mais de 350 instalações de energia offshore, bem como um grande número de plataformas e embarcações móveis, recebem comunicação de dados em alta velocidade pela Tampnet. Para mais informações, visite www.tampnet.com

