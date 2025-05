La solution Converged Packet Core de Mavenir va transformer le réseau mobile 4G/5G mondial de Tampnet

READING, Royaume-Uni, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures réseau cloud-native, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné comme partenaire technologique majeur par Tampnet, l’un des leaders mondiaux de la connectivité et des services réseau offshore, à haute capacité et à faible latence. À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, le fournisseur de connectivité offshore basé en Norvège a choisi la solution de pointe Converged Packet Core de Mavenir pour un déploiement immédiat sur l’ensemble de son réseau 4G/5G. Tampnet exploite le plus grand réseau de communication offshore à haute capacité du monde en mer du Nord et dans le golfe d’Amérique, au service de clients des secteurs de l’énergie offshore, de la marine et du transport.

Marquant une dynamique de migration massive des principaux fournisseurs de technologies existants en Europe et en Amérique vers Mavenir, ce nouveau partenariat stratégique représente une opportunité significative pour Tampnet de fournir des services 5G innovants et cloud-native à ses clients mobiles, notamment un haut débit mobile amélioré, des communications à faible latence ultra-fiables (URLLC) et des communications massives de type machine (mMTC). S’appuyant sur une conteneurisation complète pour une flexibilité optimale, la solution de pointe Converged Packet Core de Mavenir assurera une transition fluide entre la 4G, la 5G non autonome (NSA) et l’introduction de la 5G autonome (SA) de Tampnet, tout en préparant le fournisseur mondial de services de communication aux futures capacités de la 6G.

En outre, l’intégration par Mavenir de fonctionnalités d’orchestration de réseau économes en énergie et d’automatisation pilotées par l’IA présentera de nombreux avantages incontestables et permettra à Tampnet d’optimiser les performances du réseau, de réduire les coûts opérationnels et de proposer des services hyper-personnalisés adaptés aux besoins de ses clients.

Øyvind Skjervik, architecte en chef de Tampnet, a déclaré à propos de ce partenariat technologique : « Cette collaboration stratégique avec Mavenir marque une étape importante dans notre ambition de fournir une connectivité et des services numériques de pointe à nos clients dans le monde entier. Elle nous positionne en tant que leader dans le paysage mondial des télécommunications, prêt à répondre aux demandes changeantes des consommateurs, des entreprises et des industries. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Mavenir pour donner vie à ce cœur mobile de nouvelle génération et établir une nouvelle référence en matière de connectivité et d’innovation. »

Le portefeuille packet core entièrement conteneurisé et de bout en bout de Mavenir offre un support multigénérationnel pour tous les G afin de permettre une modernisation flexible et rentable des réseaux mobiles existants tout en évoluant vers la 5G. L’architecture cloud-native offre une mise à l’échelle facile, un découplage matériel, une agilité, une portabilité et une résilience dans tous les environnements cloud (publics, privés et hybrides), tandis qu’une architecture de microservices granulaire permet une résilience de niveau opérateur qui répond aux exigences à l’échelle du Web, notamment la haute disponibilité, la sécurité et la performance.

Ashok Khuntia, président des réseaux centraux de Mavenir, a déclaré : « Tampnet et Mavenir sont alignés dans une mission visant à transformer fondamentalement la connectivité mondiale, en repoussant les limites de l’innovation technologique pour favoriser une plus grande accessibilité et des capacités de service plus riches pour les utilisateurs où qu’ils se trouvent, tout en élevant continuellement la barre en matière de résilience, de fiabilité, d’efficacité énergétique et de performance. En confiant à Mavenir la transformation de son réseau central mobile, Tampnet peut profiter pleinement des avantages d’un réseau agile et extensible et d’accélérer le déploiement de services de pointe pour prendre en charge l’IoT et les applications émergentes de nouvelle génération. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette collaboration importante pour travailler, ensemble, à redéfinir le champ des possibles dans les télécommunications offshore. »





À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

À propos de Tampnet

Tampnet fournit une connectivité de grande capacité et de premier ordre au secteur mondial de l’énergie offshore, au service de la numérisation, de l’efficacité et de la durabilité. Grâce à l’exploitation du plus grand réseau offshore au monde, Tampnet propose des solutions de connectivité fiables et évolutives, à haute capacité et faible latence, qui favorisent des opérations plus sûres, plus intelligentes et plus durables, du site à la côte. Dans une perspective d’innovation continue et de volonté de réduire de l’empreinte carbone, Tampnet révolutionne les opérations offshore et contribue à créer un paysage de production énergétique plus durable. La société exploite des infrastructures de télécommunications offshore en mer du Nord, dans le golfe du Mexique (golfe d’Amérique), à ​​Trinité-et-Tobago et au Canada. Plus de 350 installations énergétiques offshore, ainsi qu’un grand nombre de plateformes mobiles et de navires bénéficient d’une communication de données à haut débit grâce à Tampnet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tampnet.com

