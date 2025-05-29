Mavenir 的 Converged Packet Core 解决方案助力 Tampnet 在全球实现 4G/5G 移动网络转型

雷丁，英国, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云端原生网络基础设施供应商 Mavenir 今天宣布公司已被 Tampnet 选为主要技术合作伙伴。Tampnet 是离岸、高容量、低延迟连接和网络服务领域的全球领导者。 经过严格的筛选程序，这家总部位于挪威的离岸连接供应商选择了 Mavenir 最先进的 Converged Packet Core 解决方案，以便立即在其全球 4G/5G 网络作出部署。 Tampnet 在北海和美洲湾经营全球最大的离岸高容量通信网络，为离岸能源、海事和运营商行业的客户提供服务。

这项新的战略合作伙伴关系，标志着 Tampnet 从欧洲和美洲的现有核心技术供应商全面转向 Mavenir，这为 Tampnet 带来变革机遇，从而为移动客户提供创新的云端原生 5G 服务，包括增强型移动宽带、超可靠低延迟通信 (URLLC) 和大规模机器类型通信 (mMTC)。 Mavenir 先进的融合分组核心网解决方案利用完全容器化实现最佳灵活性，确保 Tampnet 的 4G、5G 非独立组网 (NSA) 之间的平稳顺畅过渡，以及引入 5G 独立组网 (SA)，同时也为这家全球通信服务供应商在未来开发 6G 功能奠定基础。

此外，Mavenir 集成由人工智能主导的自动化和高能效网络编排功能，将带来一系列引人注目的好处，让 Tampnet 能够优化网络效能、降低运营成本，并提供根据客户需求而量身打造的极为个性化的服务。

Tampnet 首席架构师 Øyvind Skjervik 在评论这项技术合作关系时表示：“与 Mavenir 的此次战略合作，标志着我们在为全球客户提供尖端连接和数字服务的历程中达成了一个重要里程碑。 这让我们成为全球电信领域的领导者，随时准备好满足消费者、企业和业界不断变化的需求。 我们衷心期待与 Mavenir 密切合作，将下一代移动核心网带入现实世界，并为连接和创新树立新基准。”

Mavenir 的端到端、完全容器化的分组核心网产品组合为所有“G”级网络提供多代支持，从而让相关企业可以对现有移动网络进行灵活实惠的现代化改造，同时逐渐向 5G 发展。 云端原生架构可在所有云端环境（公有云、私有云和混合云）中提供轻松扩展性能、硬件解耦、灵活性、可移植性和弹性，而细粒度的微服务架构可提供满足网络规模要求的运营商级别的弹性，包括高可用性、安全性和性能。

Mavenir 核心网络总裁 Ashok Khuntia 表示：“Tampnet 和 Mavenir 的使命一致，那就是从根本上改变全球连接，突破技术创新的极限，让世界各地的用户更容易访问，以及提供更丰富的服务功能，同时在弹性、可靠性、能源效率和性能等方面不断提高标准。 通过委托 Mavenir 进行移动核心网转型，Tampnet 能够充分实现灵活、可扩展网络的优势，并加速推出尖端服务，以支持物联网和新兴的下一代应用程序。 我们很高兴能够建立这项重要的合作关系，双方将共同努力，重塑离岸电信行业，创造无限可能。”

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 屡获殊荣的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

关于 Tampnet

Tampnet 为全球离岸能源业界提供一流的高容量连接，实现数字化、高效运作和可持续发展。 Tampnet 运营全球最大的离岸网络，提供可靠、可扩展的高容量、低延迟连接解决方案，助力实现从作业现场到岸基的更安全、智能、可持续运营。 通过持续创新和注重减少碳足迹，Tampnet 彻底改变离岸运营，为更可持续发展的能源生产格局做出贡献。 该公司在北海、墨西哥湾（美洲湾）、特立尼达和多巴哥以及加拿大运营离岸电信基础设施。 超过 350 个离岸能源设施以及大量移动钻井平台和船舶通过 Tampnet 接收高速数据通信。 如需了解更多信息，请访问 www.tampnet.com

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