Mavenir 融合分組核心解決方案助力 Tampnet 在全球實現 4G/5G 流動網絡轉型

雷丁，英國, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 今天宣布公司已被 Tampnet 選為主要技術合作夥伴。Tampnet 是離岸、高容量、低延遲連接和網絡服務領域的全球領導者。 經過嚴格的遴選程序，這間總部位於挪威的離岸連接供應商選擇了 Mavenir 最先進的融合分組核心解決方案，以便立即在其全球 4G/5G 網絡作出部署。 Tampnet 在北海和美洲灣經營全​​球最大的離岸高容量通訊網絡，為離岸能源、海事和運輸行業的客戶提供服務。

這項新的策略性合作夥伴關係，標誌著 Tampnet 從歐洲和美洲的現有核心技術供應商全面轉向 Mavenir，這為 Tampnet 帶來變革機遇，從而為流動客戶提供創新的雲端原生 5G 服務，包括增強型流動寬頻、超可靠低延遲通訊 (URLLC) 和大規模機器類型通訊 (mMTC)。 Mavenir 先進的融合分組核心解決方案充分利用完全組裝化的方式，極為靈活，確保 Tampnet 的 4G、5G 非獨立組網 (NSA) 之間的平穩順暢過渡，以及引入 5G 獨立組網 (SA)，同時亦為全球通訊服務提供商在未來開發 6G 功能奠定基礎。

此外，Mavenir 整合由人工智能主導的自動化和節能網絡編排功能，將帶來一系列引人注目的好處，讓 Tampnet 能夠優化網絡效能、降低營運成本，並提供根據客戶需求而量身打造的極為個人化的服務。

Tampnet 總架構師 Øyvind Skjervik 在評論這項技術合作關係時表示：「與 Mavenir 的此次策略性合作，標誌著我們在為全球客戶提供尖端連接和數碼服務的歷程中達成了一個重要里程碑。 這讓我們成為全球電訊領域的領導者，隨時準備好滿足消費者、企業和業界不斷變化的需求。 我們衷心期待與 Mavenir 密切合作，將下一代流動核心帶入現實世界，並為連接和創新樹立新基準。」

Mavenir 的端到端、完全組裝化的分組核心產品組合為所有「G」級網絡提供多代支援，從而讓相關企業可以對現有流動網絡進行靈活實惠的現代化改造，同時逐漸向 5G 發展。 雲端原生架構可在所有雲端環境 (公共、私人和混合) 中提供輕鬆擴展性能、硬件解耦、靈活性、便攜性和適應能力，而細粒度的微服務架構可提供滿足網絡規模要求的營運商級別的適應能力，包括高可用性、安全性和效能。

Mavenir 核心網絡總裁 Ashok Khuntia 表示：「Tampnet 和 Mavenir 的使命一致，那就是從根本上改變全球連接，突破技術創新的極限，讓世界各地的用戶更方便存取，以及提供更豐富的服務功能，同時在適應能力、可靠性、能源效率和性能等方面不斷提高標準。 透過委託 Mavenir 進行流動核心轉型，Tampnet 能夠充分實現靈活、可擴展網絡的優勢，並加速推出尖端服務，以支援物聯網和新興的下一代應用程式。 我們很高興能夠建立這項重要的合作關係，雙方將共同努力，重塑離岸電訊行業，創造無限可能。」

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

關於 Tampnet

Tampnet 為全球離岸能源業界提供一流的高容量連接，實現數碼化、高效運作和可持續發展。 Tampnet 營運全球最大的離岸網絡，提供可靠、可擴展的高容量、低延遲連接解決方案，支援更安全、更智能、更可持續發展的營運，遍及海陸。 透過持續創新和注重減少碳足跡，Tampnet 徹底改變離岸營運，為更可持續發展的能源生產格局作出貢獻。 該公司在北海、墨西哥灣 (美洲灣)、特立尼達和多巴哥以及加拿大營運離岸電訊基礎設施。 超過 350 個離岸能源設施以及大量流動鑽井平台和船舶透過 Tampnet 接收高速資料通訊。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tampnet.com

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