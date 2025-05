Azimut et KGHM débutent la campagne d’exploration sur Kukamas

LONGUEUIL, Québec, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce qu’un vaste programme d’exploration financé par le partenaire débute sur la Propriété Kukamas (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 à 4). Le projet est sujet à une entente d'option avec KGHM International Ltd (« KGHM ») et Azimut en est le gérant.

Ce communiqué annonce également de nouveaux résultats d’analyse pour la série complète des éléments du groupe du platine (« EGP »), confirmant le contenu élevé en EGP de la Zone nickel Perseus découverte en 2024.

Programme d’exploration 2025

Le programme d’exploration de 3,6 millions $ comprendra 2 phases de travaux:

Phase 1: cartographie détaillée et prospection, traitement avancé de données héliportées électromagnétiques et magnétiques à haute résolution; et

Phase 2: 4 000 m de forage au diamant prévus pour la fin de l’été, basés sur les résultats de la phase 1.

L’objectif principal est de faire un suivi sur les progrès significatifs accomplis en 2024 avec la découverte de la Zone Perseus, confirmée par 5 forages qui ont tous présentés d’excellents résultats (voir les communiqués de presse du 23 septembre et du 28 octobre 2024, et du 20 janvier 2025). Perseus est un système minéralisé à haute teneur en nickel et en EGP associé à des volcanites komatiitiques. Les caractéristiques de ces minéralisations (Ni à haute teneur, rapport Ni/Cu élevé, rapport Pd/Pt élevé) et le contexte lithologique mettent en évidence un système fertile qui présente des analogies avec les gisements de nickel komatiitiques archéens de type Kambalda (dont l’exemple-type provient du district de Kambalda en Australie de l’Ouest).

Les résultats précédemment divulgués incluent notamment :

2,98% Ni, 0,32% Cu, 2,25 g/t EGP sur 8,0 m , incl. 3,74% Ni, 0,41% Cu, 2,82 g/t EGP sur 6,0 m (rainure)



, incl. (rainure) 1,10% Ni, 0,15% Cu, 1,02 g/t EGP sur 9,0 m , incl. 1,42% Ni, 0,19% Cu, 1,36 g/t EGP sur 6,0 m (rainure)



, incl. (rainure) 1,64% Ni, 0,11% Cu, 1,12 g/t EGP sur 8,5 m incl. 3,55% Ni, 0,19% Cu, 2,19 g/t EGP sur 2,5 m; et 0,90% Ni, 0,32 g/t EGP sur 9,05 m (forage KUK24-001)



incl. et (forage KUK24-001) 8,42% Ni, 0,55% Cu, 7,25 g/t EGP sur 1,9 m (forage KUK24-002)



(forage KUK24-002) 0,81% Ni, 0,52 g/t EGP sur 24,2 m , incl. 1,63% Ni, 0,14% Cu, 1,61 g/t EGP sur 1,25 m ; et 3,46% Ni, 0,21% Cu, 2,44 g/t EGP sur 0,75 m (forage KUK24-003)



, incl. ; et (forage KUK24-003) 6,06% Ni, 0,38% Cu, 3,34 g/t EGP sur 2,6 m incl. 19,6% Ni, 0,81% Cu, 9,43 g/t EGP sur 0,75 m; et 3,18% Ni, 0,15% Cu, 1,17 g/t EGP sur 1,7 m (forage KUK24-007)





La Zone Perseus demeure ouverte dans toutes les directions. De plus, plusieurs unités de roches ultramafiques d’échelle plurikilométrique, reconnues sur la Propriété lors de programmes de cartographie antérieurs, sont considérés comme d’excellentes cibles d’exploration pour le nickel. La Propriété présente également des cibles pour l’or et pour le cuivre-or dont l’évaluation se poursuivra.

Résultats d’analyses additionnelles pour les EGP (tableau 1)

Une sélection de trente échantillons de nickel à haute teneur provenant de la Zone Perseus, tous avec des teneurs supérieures à 3,0% Ni variant de 3,46% à 19.60% Ni, ont été analysés pour la série complète des EGP, incluant le platine (Pt), le palladium (Pd), et les éléments plus rares suivants : rhodium (Rh), iridium (Ir), ruthénium (Ru) et osmium (Os).

Ces échantillons de nickel montrent une association fréquente avec de hautes teneurs en palladium variant de 1,16 g/t Pd à 12,15 g/t Pd , et avec des teneurs en platine jusqu’à 3,65 g/t Pt .



variant de , et avec des teneurs en jusqu’à . Ces échantillons indiquent également des teneurs significatives pour les éléments plus rares de la série des EGP, avec jusqu’à 1,16 g/t Rh , 0,43 g/t Ir , 2,75g/t Ru et 0,45 g/t Os , ce qui ajoute une valeur potentiellement significative à la Zone Perseus. A titre d’information seulement, les prix actuels en dollars US pour les EGP suivants sont: Rhodium: 5 325 $/once (oz); iridium: 4 150 $/oz ; et ruthénium: 615 $/oz (prix au 27 mai 2025; source: Johnson Matthey https://matthey.com/).



, , et , ce qui ajoute une valeur potentiellement significative à la Zone Perseus. A titre d’information seulement, les prix actuels en dollars US pour les EGP suivants sont: Rhodium: (oz); iridium: ; et ruthénium: (prix au 27 mai 2025; source: Johnson Matthey https://matthey.com/). Le contenu en or et en tellure est également anomal, avec des teneurs respectivement jusqu’à 1,13 g/t Au et 32,1 g/t Te.





Tableau 1: Trente échantillons analysés pour les EGP (platine, palladium, rhodium, iridium, ruthénium, osmium)

Éléments du groupe du platine (EGP) Numéro Type Ni Co Cu Au Te Pt Pd Rh Ir Ru Os EGP TOTAL Échantillon Échant. (%) (%) (%) (ppb) (ppm) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (g/t) G435306 grab 4,72 0,07 3,04 109 6,29 383 3120 373 165 1065 145 5,25 G435307 grab 5,93 0,07 0,39 178 19,20 3310 6390 105 26 108 18 9,96 G435308 grab 5,04 0,08 2,00 179 6,15 363 3460 418 193 1200 188 5,82 G435309 grab 9,35 0,15 1,10 48 10,05 293 2110 185 21 61 10 2,68 G435311 grab 7,08 0,12 0,81 31 32,10 2370 8990 69 11 12 3 11,46 G435312 grab 5,76 0,08 0,52 119 6,63 1320 2690 210 71 361 58 4,71 G435313 grab 5,91 0,11 0,39 24 4,53 672 2140 255 85 410 64 3,63 G435318 grab 8,04 0,18 1,02 344 13,20 255 2960 666 290 1750 260 6,18 G435401 grab 4,41 0,12 0,27 54 8,15 477 2430 267 89 581 84 3,93 G435402 grab 3,48 0,07 0,33 78 6,65 1020 1880 121 33 174 23 3,25 G435403 grab 6,85 0,12 0,99 80 14,05 1915 4510 302 123 676 110 7,64 G435404 grab 4,88 0,09 0,46 169 6,02 646 2810 425 147 910 165 5,10 G435405 grab 3,78 0,06 1,44 27 6,47 731 2320 312 97 671 102 4,23 G435406 grab 5,53 0,09 1,90 519 10,30 3650 3880 353 94 571 93 8,64 G435407 grab 4,28 0,08 2,91 250 11,45 808 3520 289 128 797 122 5,66 G435408 grab 4,12 0,05 0,45 109 6,50 819 2040 204 81 471 79 3,69 G435409 grab 3,58 0,06 0,72 48 6,62 1080 3290 214 91 552 78 5,31 G435410 grab 6,86 0,09 2,35 438 15,15 2420 3540 460 190 1225 199 8,03 G435433 channel 4,70 0,06 0,46 102 4,37 712 2090 283 121 755 109 4,07 G435434 channel 4,02 0,06 0,48 111 4,34 1045 2100 219 80 497 67 4,01 G435435 channel 5,56 0,08 0,57 72 5,38 919 2560 301 109 659 106 4,65 G435436 channel 4,77 0,07 0,43 74 5,53 1170 2540 206 77 413 73 4,48 G435457 grab 3,69 0,07 0,21 28 6,22 560 1830 272 106 728 93 3,59 L596016 core 4,47 0,07 0,24 20 9,12 612 4810 161 38 275 40 5,94 L596017 core 4,55 0,07 0,26 41 3,57 555 1160 185 61 318 52 2,33 L596189 core 17,25 0,21 0,89 1135 9,97 477 4770 953 288 1370 228 8,09 L596190 core 7,41 0,10 0,70 80 22,40 3230 12150 91 12 29 7 15,52 L596398 core 3,46 0,07 0,21 21 6,07 459 2140 239 88 556 84 3,57 L596963 core 19,60 0,27 0,81 240 9,18 2200 6640 1160 436 2750 453 13,64 L597023 core 5,30 0,12 0,12 12 7,68 469 1530 184 146 394 213 2,94

Note: grab = échantillon choisi de roche; channel = rainure; core = carotte de forage

A propos de la Propriété Kukamas

Kukamas s’étend sur une longueur cumulative de 41 km et comprend 665 claims miniers en deux blocs de claims pour une superficie totale de 337,8 km2. Le projet bénéficie d'infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension, sa proximité avec la route Trans-Taïga (une route régionale toutes saisons passant 4 km au sud), la piste d'atterrissage et la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, situé à 80 km à l'ouest-nord-ouest.

Protocoles analytiques

Trente échantillons à haute teneur de la Zone Perseus, avec des teneurs variant de 3,46% Ni à 19,60% Ni, ont été sélectionnés pour des analyses additionnelles et envoyés aux laboratoires ALS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils ont été analysés pour toute la série des éléments du groupe du platine (Pt, Pd, Rh, Ir, Os, Ru) par pyroanalyse de collecte de sulfure de nickel et finition par ICP-MS. Ces échantillons sont constitués de : 19 échantillons choisis sciés prélevés sur l’affleurement de découverte, 4 échantillons prélevés en rainure d’un mètre de long provenant du même affleurement, ainsi que 7 demi-carottes sciées provenant de carottes de forage. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et qu'il est improbable qu'ils représentent des teneurs moyennes.

Gestion du Projet et Personne qualifiée

Rock Lefrançois, géologue, vice-président Exploration d’Azimut, est responsable de la gestion du projet.

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d’argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Selon l’entente d’option, KGHM peut acquérir un intérêt initial de 50% dans la Propriété de la part d’Azimut en finançant les travaux pour un total de 5,0 millions $ en 4 ans. KGHM détient une seconde option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% selon certains termes et conditions qui incluent la production d’une analyse économique préliminaire (« AEP ») et la réalisation de travaux s’élevant à au moins 4,2 millions $ sur 3 ans (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022).

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées en se basant sur un prix de l’or à 1 800 $US par once**) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut progresse également sur la découverte lithium de Galinée en coparticipation avec SOQUEM Inc. De plus, des progrès significatifs ont été accomplis en exploration en 2024 sur les projets suivants : Wabamisk (antimoine-or; lithium), Kukamas (nickel-cuivre-EGP) et Pilipas (lithium).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Notes

Les résultats des travaux d’Azimut sur la Propriété Kukamas depuis l’acquisition du projet par la Société en 2019, ont été présentés dans 11 communiqués de presse, incluant les résultats divulgués dans le présent communiqué. Les communiqués sont disponibles sur le site Web de la Société ou par l’entremise de SEDAR (www.sedarplus.ca). Les rapports techniques de ces travaux ont été déposés auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec et sont accessibles via SIGÉOM.

* AEP: Étude technique et économique préliminaire réalisée pour un projet minier. Elle évalue la viabilité potentielle d’une ressource minérale en présentant des estimations préliminaires des méthodes d’exploitation, des taux de production, des coûts d’investissement et d’exploitation, ainsi que des retours économiques potentiels.

** Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec. Canada, dated January 4, 2024, and prepared by Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., and Simon Boudreau, P.Eng., of InnovExplo Inc.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

