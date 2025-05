PyroGenèse obtient le statut de fournisseur approuvé auprès de Boeing

MONTRÉAL, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse Inc. (http://PyroGenesis.com) (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), une entreprise de haute technologie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés plasma entièrement électriques de pointe ainsi que des solutions durables pour soutenir l’industrie lourde dans sa transition énergétique, la réduction de ses émissions, la sécurité des matières premières et la réhabilitation des déchets, est heureuse d’annoncer aujourd’hui qu’elle a reçu la confirmation officielle de son statut de fournisseur approuvé auprès de Boeing. La poudre métallique Ti64 « grossière » de PyroGenèse, dont la taille des particules se situe entre 53 et 150 µm (microns), a été qualifiée pour utilisation et ajoutée à la liste des poudres métalliques approuvées de Boeing pour la fabrication additive.

« PyroGenèse est fière d’obtenir le statut officiel de fournisseur auprès de Boeing. Les normes élevées de la poudre métallique Ti64 produite par PyroGenèse Additive pour Boeing sont le fruit de plusieurs années de conception et d’ingénierie innovantes ayant mené au développement de notre procédé d’atomisation plasma NexGenMD », a déclaré P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenèse.





Image 1 : Poudre de titane métallique PyroGenèse produite par son système d'atomisation plasma NexGen™.

Massimo Dattilo, vice-président de PyroGenèse Additive, a ajouté : « Notre objectif déclaré de produire certaines des poudres métalliques de la plus haute qualité dans l’industrie de la fabrication additive exigeait une évaluation par le client le plus rigoureux selon les normes les plus strictes. Ayant obtenu la qualification de notre poudre “grossière”, nous nous réjouissons à l’idée de répondre aux besoins de Boeing ainsi qu’à ceux de ses centres de fabrication de pièces et de services, avec une poudre métallique produite grâce au système d’atomisation plasma NexGenMD de PyroGenèse. »

PyroGenèse est l’inventeur du procédé d’atomisation par plasma et a d’ailleurs inventé le terme « atomisation par plasma » dans son brevet original. Le système NexGenMD de la société est une version brevetée améliorée de ce qui est considéré comme le procédé de référence pour la production de poudres métalliques destinées à la fabrication additive, également appelée impression 3D métallique.

Le développement par PyroGenèse de poudres métalliques de titane de haute qualité s’inscrit dans son écosystème de solutions à trois volets, qui s’aligne avec les moteurs économiques clés de l’industrie lourde mondiale. Les poudres métalliques font partie du pilier Sécurité et Optimisation des Ressources, dans lequel le développement de techniques avancées de production de matériaux et l’utilisation de technologies telles que le plasma pour récupérer des métaux, produits chimiques et minéraux viables à partir de déchets industriels contribuent à maximiser les matières premières et à améliorer la disponibilité des minéraux critiques. Le titane a d’ailleurs été identifié comme un minéral critique par le gouvernement canadien. Les deux autres piliers sont la Transition Énergétique et la Réduction des Émissions, ainsi que la Réhabilitation des Déchets.

À propos de PyroGenèse Inc.

PyroGenèse, une entreprise de haute technologie, est un chef de file reconnu dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés plasmas avancés et de solutions durables visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) et à offrir des alternatives économiquement attrayantes aux procédés conventionnels polluants. PyroGenèse a mis au point des technologies plasma exclusives, brevetées et de pointe, qui sont actuellement évaluées et adoptées par plusieurs chefs de file de l’industrie, pesant plusieurs milliards de dollars, dans quatre marchés majeurs : la pelletisation de minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive.

Avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés basée à son bureau de Montréal, ainsi que deux installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenèse conserve son avantage concurrentiel en demeurant à la fine pointe du développement technologique et de la commercialisation.

Les opérations sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, l’entreprise étant certifiée ISO depuis 1997.

Les actions de PyroGenèse sont cotées en bourse au Canada sur le TSX (TSX : PYR), aux États-Unis sur l’OTCQX (OTCQX : PYRGF) et en Allemagne sur la Bourse de Francfort (FRA : 8PY1).

Déclarations prospectives et mises en garde

Ce communiqué de presse contient de « l’information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cible », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une opportunité existe », « est bien positionnée », « estime », « a l’intention de », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou encore par des variantes de ces mots et expressions, ou par des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles », « pourraient » ou « seront entrepris », « surviendront » ou « seront atteints ». De plus, toute déclaration faisant référence à des attentes, des prévisions ou d’autres caractéristiques d’événements ou de circonstances futurs constitue une déclaration prospective.

Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, ni des garanties ou des assurances quant au rendement futur, mais reflètent plutôt les convictions, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant des événements futurs et la performance opérationnelle.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par PyroGenèse à la date du présent communiqué, sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents pouvant différer de manière significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon importante, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la dernière notice annuelle de PyroGenèse, ainsi que dans d’autres dépôts périodiques effectués ou pouvant être effectués à l’avenir auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires, tous accessibles sous le profil de PyroGenèse sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne visent pas à représenter une liste exhaustive des éléments pouvant affecter PyroGenèse. Cependant, ils doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. PyroGenèse ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement quelque déclaration prospective que ce soit, sauf si la loi applicable en matière de valeurs mobilières l’exige.

Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni le marché OTCQX Best Market n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est une traduction de la version originale en anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.

