Bombardier présentera ses avions d’affaires Global 7500 et Challenger 3500 hautement performants au salon de l’aviation Catarina, au Brésil

L’avion Global 7500 aux exploits record et le très populaire avion Challenger 3500 de Bombardier seront exposés au salon de l’aviation Catarina à São Paulo, au Brésil, mettant en valeur leurs performances exceptionnelles, leur technologie de pointe et leurs cabines au design novateur

Les avions phares de l’industrie Global 7500 et Challenger 3500 sont parfaitement adaptés au marché brésilien, procurant des performances sur piste et une distance franchissable exceptionnelles avec le vol le plus en douceur

Avec plus de 200 avions en service ayant effectué plus de 250 000 heures de vol, l’avion Global 7500 éprouvé est le bureau ou domicile ultime dans le ciel, ce qui en fait un choix idéal pour nos clients avisés

MONTRÉAL, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son avion Global 7500 aux exploits record et le très populaire avion Challenger 3500 seront exposés au salon de l’aviation Catarina du 5 au 7 juin, à São Paulo, au Brésil, présentant leurs propriétés sans compromis aux clients de la région. L’équipe des Ventes de Bombardier sera également sur place pour rencontrer les clients.

Les avions Global 7500 et Challenger 3500 continuent de donner le ton pour les gammes d’avions très long-courriers et moyen-courriers. L’avion Global 7500 offre aux clients des performances sur piste et une distance franchissable exceptionnelles, idéales pour les terrains d’aviation au climat chaud, en haute altitude et à pistes courtes. Avec sa vitesse record et son vol en douceur emblématique au sein de l’industrie, l’avion Global 7500 est parfait pour de longues missions au départ de São Paulo vers des destinations clés, comme Dubaï, Londres, Tel-Aviv, New York et Genève. Tout aussi spectaculaire, l’avion Challenger 3500 à l’avant-garde de l’industrie assure à ses clients des vols fluides au confort de premier ordre de São Paulo à San Juan et à Panama City, ainsi qu’à la plupart des destinations européennes avec une seule escale.

« L’avion Global 7500 – qui établit et brise des records – et l’avion Challenger 3500 – avion phare de l’industrie – affichent des performances éprouvées, et le salon de l’aviation Catarina offre à Bombardier une occasion extraordinaire de mettre en valeur les performances et les qualités de conception de ces avions incroyables », a affirmé Michael Anckner, vice-président, Ventes mondiales d’avions d’occasion, Flotte, Défense et Amérique latine chez Bombardier. « Le marché brésilien est très important pour Bombardier, et notre offre de produits est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins des clients de la région. »

Les clients de la région qui souhaitent faire entretenir leur avion bénéficieront d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux services spécialisés et au réseau de soutien de Bombardier, y compris l’établissement de service agréé MAGA Aviation à l’aéroport Catarina de São Paulo, qui fournit la maintenance en ligne, les pièces de Bombardier et les outils pour tous les avions Global, Challenger et Learjet. Notre centre de service complet de près de 28 000 m2 (300 000 pi2) de Miama-Opa Locka appartenant à Bombardier propose aux clients des capacités de maintenance étendues, et Bombardier dispose d’un vaste réseau d’environ 100 établissements dans le monde qui sont prêts à soutenir les clients n’importe où et n’importe quand.

Les visiteurs du salon de l’aviation Catarina auront l’occasion d’explorer l’avion Global 7500, qui se démarque en matière de performance et de conception. Affichant une vitesse maximale de Mach 0,925 et une distance franchissable de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 présente des capacités révolutionnaires en fait de vitesse. L’avion Global 7500 montre également des capacités de performance de premier ordre par temps chaud et en haute altitude, et peut accéder à beaucoup de terrains d’aviation exigeants qui sont hors de portée de ses plus proches concurrents.

Les caractéristiques étonnantes de l’avion Global 7500 sont encore rehaussées par l’introduction de l’avion Global 8000, en cours de développement et destiné à entrer en service en 2025. Cet avion de Bombardier annonciateur d’une nouvelle ère proposera une distance franchissable de 8 000 milles marins et une vitesse maximale de Mach 0,94, ce qui en fera l’avion d’affaires tout-en-un ultime. Il présente également une basse altitude en cabine de moins de 2 900 pieds lorsqu’il vole à 41 000 pieds. Le vol inaugural du premier avion Global 8000 de série a eu lieu le 16 mai dernier et a été couronné de succès.

L’avion Challenger 3500 est tout aussi impressionnant. Cet avion d’affaires établit la norme dans sa catégorie par ses performances à l’avant-garde de l’industrie et son efficacité opérationnelle, ainsi que par sa cabine savamment conçue. Il propose un confort et une fiabilité incomparables, tout en affichant des performances supérieures et en livrant le vol en douceur emblématique de Bombardier. L’avion Challenger 3500 tire parti de l’excellente feuille de route de la gamme d’avions Challenger et, comme l’avion Global 7500, présente un taux de ponctualité des vols impressionnant de 99,8 %.

