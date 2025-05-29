Terra Metals Inc. 与 Metalex Commodities 达成 1 亿美元关键矿产交易；Lunda Resources 计划于 2025 年 9 月投产一座处理能力达 240 吨/小时的铜钴加工厂

北卡罗来纳州和卢萨卡夏洛特市，赞比亚, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 位于美国的关键矿产开发企业 Terra Metals Inc. 与全球能源和资源投资企业 Metalex Commodities 已完成最终谈判，双方将联合创立一家名为 Lunda Resources 的新公司，致力于在赞比亚打造全新铜钴生产强企。 该协议包括一项 1 亿美元的初始融资承诺，计划于下个月在美国驻赞比亚卢萨卡大使馆签署，充分彰显该项目与美国政府在关键矿产安全领域优先战略高度契合。

此次合作协议的签署将凸显美非在清洁能源转型方面持续深化的合作关系，也将成为该地区矿业行业的重要外交与商业里程碑。

领导力与战略远见

根据协议，Terra Metals Inc. 的董事长 Mumena Mushinge 将出任 Lunda Resources 的董事长，Metalex Commodities 的首席执行官 Ayo Sopitan 将担任该公司首席执行官。 Terra 执行董事 Brian Chisala 也将加入领导团队，进一步夯实这家合资企业在跨洲领域的专业实力。

项目里程碑：处理能力达 240 吨/小时的选矿厂

赞比亚正在建设一座处理能力达 240 吨/小时的铜钴选矿厂。 该厂计划于 2025 年 9 月投产，将用于加工高品位矿石，并通过洛比托铁路走廊供应包括美国在内的战略终端市场，这一运输通道为矿产品通往大西洋港口提供了直接的物流路径。

“这一合作不仅标志着赞比亚矿业的重大飞跃，也成为美非工业协作的关键基石。”Terra Metals Inc. 和 Lunda Resources 董事长 Mumena Mushinge 表示， “我们正致力于建设基础设施，健全治理体系，建立融资机制，以负责任的方式开采并输送驱动全球清洁能源未来的关键矿产。”

第一阶段融资：承诺资金 1 亿美元

Metalex Commodities 承诺在未来九个月内筹集 1 亿美元，资金将用于：

工厂最终投产

物流与出口基础设施

社区融入项目及环境、社会与治理合规化

Terra Metals Inc. 通过 WOGC 扩大资金获取渠道

与此同时，Terra Metals Inc. 还与加拿大上市公司 Waskahigan Oil and Gas Corp. (WOGC) 签署了一份股份购买协议。 此次交易使 Terra 得以直接进入北美公开资本市场，同时也为机构投资者参与 Lunda Resources 的发展进程打开了大门。

美国政府支持与全球战略意义

在美国驻卢萨卡大使馆举办正式签约仪式的决策反映出华盛顿对关键矿产供应链安全的日益重视，尤其是对电动汽车、可再生能源和能源储存系统必需矿产的关注。 该项目契合美国国务院矿产安全伙伴关系 (MSP) 的目标，进一步巩固了赞比亚在全球矿产供应链中的关键地位。

媒体资产与新闻资料包

Lunda Resources 新闻资料包包括施工现场、领导会议和厂区设备的高清照片及视频，新闻资料现已发布，欢迎通过申请或访问 Terra Metals 媒体中心获取。

关于 TERRA METALS INC.

Terra Metals Inc. 是一家位于美国特拉华州的矿产开发公司，专注于在非洲获取具有重大影响力且符合环境、社会与治理标准的关键矿产资产，致力于供应美国及其盟友市场。

关于 METALEX COMMODITIES

Metalex 是一家位于美国的矿业和金属商品贸易公司，在尼日利亚和赞比亚开展业务，主要涉足锌、锂、锰、铜和钴等矿产资源。

媒体联系人：

Terra Metals Inc.

电子邮件： IR@terrametalsinc.com

电话：+1 (980) 349-3883

网站： www.terrametalsinc.com

Brian Chisala（左）——Mumena Mushinge（中）——Ayo Sopitan（右）

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