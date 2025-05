Ensemble, On Marche à la Marche Percée DT1

Tout au long du mois de juin, près de 50 communautés se réuniront dans tout le Canada pour amasser des fonds en faveur de la recherche sur le diabète de type 1

TORONTO, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Marche Percée DT1MC (auparavant la Marche pour la guérison du diabète FRDJ) est le plus important événement de collecte de fonds au Canada réunissant la communauté du DT1. Elle rassemble celles et ceux qui ont à cœur d’améliorer le quotidien des quelque 300 000 Canadiens vivant avec le diabète de type 1 (DT1), alors que nous poursuivons notre quête d’une thérapie de guérison. Seul événement de ce type à rassembler la communauté du DT1, la Marche a permis d’amasser plus de 143 millions de dollars à ce jour au cours de ses plus de 30 années d’existence, ce qui en fait l'un des événements de collecte de fonds les plus anciens et les plus réussis au pays.

Tout au long du mois de juin et à l'automne, plus de 50 Marches seront organisées dans tout le pays. L'objectif collectif de la collecte de fonds est de 3,2 millions de dollars, ce qui contribuera à soutenir la mission de Percée DT1 de trouver des thérapies de guérison pour le DT1.

Il n’existe actuellement aucun médicament ni aucune thérapie capable d’améliorer l’évolution de la maladie chez les personnes vivant avec le DT1, qui doivent s’administrer de l’insuline chaque jour simplement pour rester en vie. Il est essentiel de continuer à investir dans la recherche de pointe, comme les traitements à base de cellules souches qui peuvent restaurer la production d’insuline chez les personnes atteintes de la maladie, afin d'améliorer les traitements et les thérapies de guérison.

La recherche fonctionne. Et le Canada abrite certains des chercheurs les plus renommés au monde dans le domaine du DT1. Les percées transformatrices que Percée DT1 a contribué à financer — qu’il s’agisse de diagnostics, de médicaments ou de dispositifs — permettent aujourd’hui aux personnes vivant avec le DT1 de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Au cours des 50 dernières années de progrès, 25 ans ont été ajoutés à la durée de vie d'une personne recevant les soins les plus récents au Canada. Mais nous ne pouvons pas arrêter tant qu’il n’existe pas de thérapies de guérison et que le monde soit libéré du diabète de type 1.

« La Marche est vraiment un événement spécial qui, tout en étant une activité amusante et conviviale pour toute la famille, a une portée bien plus grande », affirme Jessica Diniz, présidente et cheffe de la direction de Percée DT1 Canada. « Cette organisation a vu le jour grâce à des parents dévoués qui cherchaient à stimuler la recherche sur le DT1, et nous honorons cet héritage chaque année lors de la Marche, en rassemblant la communauté du DT1 autour de cet objectif singulier. Les fonds recueillis lors de la Marche Percée DT1 contribueront à améliorer la vie des Canadiens atteints du DT1 en accélérant les percées qui changent la vie pour traiter, prévenir et guérir le DT1. L'insuline a été découverte au Canada et nous pensons qu’il découvrira le remède également. »

À propos de Percée DT1 Canada

En tant que principale organisation mondiale de recherche et de défense d’intérêts pour le diabète de type 1 (DT1), Percée DT1 contribue à améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie tout en favorisant la recherche de thérapies de guérison.

Depuis la découverte de l'insuline, le Canada est resté à la pointe de la recherche sur le DT1. Percée DT1 s'engage à investir dans les recherches les plus prometteuses, à plaider pour le progrès en travaillant avec les gouvernements pour aborder les questions qui ont un impact sur la communauté du DT1, et à soutenir les personnes faisant face à cette maladie.

​

À propos du diabète de type 1 (DT1)

Le DT1 est une maladie auto-immune où le pancréas produit peu ou pas d'insuline. Cela entraîne une dépendance à l'insulinothérapie et un risque de complications à court et à long terme, y compris l’hyperglycémie et l’hypoglycémie, des dommages aux reins, aux yeux, aux nerfs et au cœur, et même la mort. Au niveau mondial, elle touche près de 9 millions de personnes, et un nombre estimé de 300 000 personnes au Canada. Beaucoup pensent que le DT1 n'est diagnostiqué que pendant l'enfance et l’adolescence, mais les diagnostics à l'âge adulte sont fréquents et représentent plus de 70 % de tous les diagnostics de DT1 à l’échelle nationale.

En outre, le Canada affiche l’un des taux les plus élevés au monde en matière de diagnostic, et la cause est inconnue. L’apparition du diabète de type 1 n’est pas causé par l’alimentation ni par un style de vie. Bien que ses causes ne soient pas encore entièrement comprises, les chercheurs pensent que des facteurs génétiques et des déclencheurs environnementaux sont impliqués. Il n'existe actuellement aucune thérapie de guérison pour le DT1.

