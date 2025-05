L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) reconnaît le discours du Trône 2025

OTTAWA, Ontario, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est optimiste suite au discours du Trône, prononcé par sa Majesté le Roi Charles III, le 27 mai dernier. Nous sommes reconnaissants de son affirmation portant sur la relation durable entre la Couronne et les Premières Nations, les Inuit et les Métis. L’ANCA est prête à être une partenaire nationale solide pour aider le gouvernement à respecter ses engagements afin de faire progresser la réconciliation, les obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones et les projets économiques autochtones.

« Nous saluons l’importance accordée par le gouvernement à la réconciliation par le biais d’investissements et de promesses, et nous sommes prêts à contribuer à l’élaboration de stratégies spécifiques pour les populations autochtones urbaines, souligne Jocelyn Formsma, PDG de l’ANCA. Ces communautés sont confrontées à des obstacles exceptionnels, et il est primordial que les politiques et les programmes soient adaptés à ces engagements spécifiques, notamment en ce qui concerne la lutte contre les répercussions néfastes des changements climatiques, la défense des protections constitutionnelles des droits des autochtones, ainsi que la promotion et la valorisation des langues autochtones. »

Elle ajoute : « Nous comptons collaborer avec le gouvernement pour faire en sorte que ces promesses se traduisent par des résultats concrets pour les populations autochtones en milieu urbain. Tandis que le gouvernement fait avancer son calendrier, l’ANCA est prête à entamer un dialogue constructif pour faire en sorte que l’on tienne compte des opinions et des besoins des Autochtones en milieu urbain. »

Le discours a illustré la volonté du gouvernement du Canada à faire progresser la réconciliation et à nouer des partenariats plus solides avec les communautés autochtones. Parmi les points saillants, citons la bonification du programme de garantie de prêts aux Autochtones, qui double sa capacité de 10 milliards de dollars afin de soutenir les partenariats économiques qui favorisent la richesse et la prospérité. Le gouvernement a également renouvelé son engagement à lutter contre les enjeux urgents des changements climatiques. Par ailleurs, le discours a insisté sur l’obligation constitutionnelle de faire respecter le droit des peuples autochtones à un consentement libre, préalable et éclairé. Enfin, le gouvernement a exprimé son souhait de respecter et de promouvoir les langues autochtones dans l’ensemble du Canada.

Depuis plus de 50 ans, l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA), un réseau de plus de 100 centres d’amitié du Canada, offre des services adaptés à la culture des communautés autochtones en milieu urbain, et ce, d’un océan à l’autre. Les centres d’amitié constituent le plus important mouvement de la société civile autochtone au Canada. Nous sommes des carrefours communautaires indispensables, détenus et gérés par les Premières Nations, les Inuit et les Métis qui se trouvent dans des communautés urbaines à travers le Canada, qu’il s’agisse de grandes villes ou de petites communautés éloignées. Nous assurons un soutien communautaire adapté à la culture, notamment en matière d’emploi et de formation, de garde d’enfants et de programmes pour enfants, de culture et de langue, d’hébergement, de santé, de soutien et de programmes et de services de développement.