Danone : Changement au sein du comité exécutif

Communiqué de presse – Paris, le 29 mai 2025 à 18h00

Changement au sein du comité exécutif

Danone annonce aujourd'hui que Shane Grant, DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d’origine végétale, et Global Sales - également membre du Comité Exécutif de Danone - a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle en dehors de l'entreprise. Son départ sera effectif le 13 juin 2025.

Dans l’immédiat, Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale Adjointe du Groupe, reprendra les responsabilités de Shane, en plus de celles qu’elle assume actuellement.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, a déclaré : « Au nom de l’ensemble des équipes, je tenais à remercier Shane pour sa contribution déterminante depuis son arrivée dans l'entreprise en 2020. Son leadership a été clé dans le développement de l’activité de Danone, de l’Amérique du Nord à l’Amérique Latine, des équipes commerciales aux catégories laissant derrière lui une base solide sur laquelle nous continuerons à construire. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite pour la suite de son parcours. »

