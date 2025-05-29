Minimum Deposit Casinos 分析俄亥俄州拟议的在线赌场法案和日益高涨的禁止抽奖类赌博运动

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爱尔兰沃特福德, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球 iGaming 审查中心、 OneTwenty Group 的分支机构 Minimum Deposit Casinos（MDC）发布了一份全新报告，分析了众议院第 298 号法案的影响——该法案是一项可能重塑俄亥俄州在线博彩业格局的立法提案。

该法案由众议员 Jay Edwards 提出，旨在使该州的在线赌场赌博合法化，但包含严格的条款。 只有陆上赌场和赛马场经营者才有资格持有许可证。 该法案还大胆地提出全面禁止抽奖类在线游戏，这种模式在传统在线赌场仍然非法的州发展迅速。

“俄亥俄州发生的情况反映了全国更大范围内的趋势，” MDC 的一位高级分析师表示， “我们看到，越来越多的州开始取消不受监管的抽奖类平台，转而向有组织、有缴税、消费者受到保护的在线赌场发放许可证。”

如果该法案获得通过，俄亥俄州将成为（包括蒙大拿州、路易斯安那州和纽约州）打击双币种抽奖类网站不断壮大的州队伍中的一个。 这些网站通常在法律灰色地带运营，提供虚拟货币，可以在没有正式赌博许可证的情况下兑换真实现金奖励。

MDC 的报告概述了潜在的市场影响，包括联盟营销模式的转变、玩家向受监管平台的迁移以及整个美国博彩生态系统审查的加强。

关于 MDC
Minimum Deposit Casinos（MDC）是 OneTwenty Group 的一个分支机构，是一个值得信赖的全球门户网站，负责赌场审查、评级并向寻求安全、规范的赌博体验的玩家推荐有执照、安全和低存款额的在线赌场。

联系方式：jonathan@onetwentygroup.com


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