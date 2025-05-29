Minimum Deposit Casinos 對俄亥俄州提倡的網上賭場法案及推動禁止抽獎賭博的分析

瓦特福，愛爾蘭, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球互動式賭博評估平台及 OneTwenty Group 旗下的 Minimum Deposit Casinos (MDC) 發布全新報告，分析《House Bill 298 法案》的影響；此法案是一項立法倡議，或會重塑俄亥俄州網上賭博的局面。

該法案由 Jay Edwards 議員提出，旨在於附帶嚴格規定的情況下，合法化俄亥俄州的網上賭場賭博。 僅實體賭場和賽馬場營運商有資格獲得許可。 該法案果斷地提議全面禁止網上抽獎賭博，這個模式在傳統網上賭場仍違法的州份中迅速發展。

MDC 的一位高級分析師表示：「俄亥俄州的情況是全國趨勢的縮影。 我們看到越來越多州份正在淘汰未經監管的抽獎賭博平台，改為支持結構化、需納稅並保障消費者的網上賭場。」

若然通過法案，俄亥俄州將與蒙大拿州、路易斯安那州和紐約州等越來越多的州份一起，專注於打擊雙貨幣抽獎賭博網站。 這些網站通常在法律灰色地帶營運，提供可以兌換成現金獎品的虛擬貨幣，而不需要正式的博彩牌照。

MDC 的報告概述潛在的市場影響，包括聯盟營銷模式的變化、玩家遷移至受監管平台，以及美國賭博生態系統中加強的監管審查。

關於 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC)，隸屬於 OneTwenty Group，是一個值得信賴的全球平台，專門評估、評價並推薦獲認可及安全的低存款網上賭場，為尋求安全和受監管賭博體驗的玩家提供服務。

聯絡電郵：jonathan@onetwentygroup.com