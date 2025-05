Iniquité en santé autochtone : il faut mettre fin à la discrimination basée sur le lieu de résidence.

Forum national sur la gouvernance urbaine en santé autochtone en matière de soins, de services de santé et de guérison

MONTRÉAL, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du Forum national sur la gouvernance urbaine en santé autochtone en matière de soins, de services de santé et de guérison, les Centres d’amitié autochtones à travers le pays lancent un appel des plus urgent au gouvernement du Canada. Les Centres d’amitié autochtones de 9 provinces et 3 territoires demandent la fin de l’iniquité criante en matière de santé et de services sociaux pour les Autochtones vivant en ville, à l’extérieur de leur communauté. Leurs indicateurs de santé et de mieux-être révèlent un fossé important par rapport au reste de la population et il est temps de s’y attaquer.

Avec la Déclaration pour une santé autochtone plus inclusive, les Centres d’amitié autochtones appellent le gouvernement fédéral à s’engager sans délai à :

Reconnaître les besoins distincts de toutes les populations autochtones quel que soit leur lieu de résidence.

Reconnaître sans réserve l'expertise des Centres d'amitié autochtones en services de première ligne auprès des Autochtones en milieu urbain.

Accorder un financement stable, souple et permanent aux Centres d'amitié autochtones afin de développer ou de bonifier des services au sein de leurs infrastructures.





Aujourd’hui encore, les Autochtones vivant en ville sont marginalisés et se frappent à plusieurs barrières culturelles, linguistiques et sociales implantées dans un système de santé conçu pour une réalité allochtone. Les politiques publiques favorisent actuellement les Autochtones vivant en territoire de réserve. Pourtant, plus de la majorité (59,4 %1) des membres de Premières Nations résident en ville de manière permanente. Ce favoritisme géographique crée un profond déséquilibre, chaque jour.

Les Centres d’amitié autochtones : acteurs de première ligne

Plusieurs Centres d’amitié autochtones ont pris l’initiative d’ouvrir leurs propres cliniques de proximité, adaptées aux besoins des Autochtones. Ils agissent malgré le financement fédéral minimal ou inexistant dédié aux services en santé pour les populations autochtones urbaines et le manque de reconnaissance officielle. La réalité des Autochtones pose des enjeux spécifiques auxquels les Centres d’amitié sont les mieux outillés pour répondre, mais dont la mise en œuvre nécessite une reconnaissance formelle ainsi qu’un investissement financier important.

La sécurisation culturelle essentielle

Barrières culturelles et linguistiques et manquent de services d’interprétation adéquats : en ville les personnes autochtones font face à plusieurs défis pour avoir accès à des soins de santé adaptés. Le personnel du réseau public a une compréhension limitée des réalités autochtones, ce qui contribue à des jugements hâtifs et à l’adoption d’une attitude discriminatoire. Il ne suffit pas de reconnaitre la présence de racisme systémique au sein des services publics, il faut agir concrètement pour l’éliminer, notamment en investissant dans des cliniques en santé autochtone qui répondent aux besoins spécifiques des Autochtones en milieu urbain et favorisent un accès équitable aux soins.

Citation

« Ignorer les besoins de santé des Autochtones en milieu urbain, c’est perpétuer des injustices historiques. En améliorant leur santé physique et mentale, nous contribuons à bâtir une population en meilleure santé qui apprend, travaille, crée, soigne et transmet. »

Jocelyn W. Formsma, directrice générale, Association nationale des centres d’amitié

À propos de l’Association nationale des centres d’amitié

L’ANCA représente plus de 100 Centres d’amitié locaux et associations provinciales/territoriales de partout au pays (sauf l’Île-du-Prince-Édouard). Les centres d’amitié sont des carrefours communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les centres d’amitié forment le plus important réseau de prestation de services autochtones urbains au Canada.

À propos du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec est formé d’un réseau de 11 Centres d’amitié présents dans 14 villes du Québec qui rejoint les Autochtones en leur offrant des services culturellement pertinents et sécurisants qui contribuent à l’harmonie et à la réconciliation entre les peuples dans les villes au Québec. Les Centres d’amitié autochtones sont la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones, offrant une gamme de services intégrés dans une variété de secteurs tels que la santé, les services sociaux, la justice, l’inclusion sociale, l’éducation, l’employabilité, la petite enfance, la jeunesse et bien plus.

Renseignement

Myrian Marotte

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

myrian.marotte@rcaaq.info

514 913-4478

1 Statistiques Canada, 2021.