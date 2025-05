Theratechnologies rend compte de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade commercial, a rapporté les résultats du vote lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd’hui en mode virtuel uniquement.

Les actionnaires ont voté pour les divers candidats mentionnés ci-dessous en vue de leur élection au conseil d’administration de la Société pour un mandat d’un an, ont nommé KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs de la Société pour l’exercice en cours et ont approuvé la mise en place d’un régime incitatif à usage multiple pour les administrateurs, les membres de la haute direction et les employés de la Société et ceux de ses filiales.

Tous les candidats proposés aux postes d’administrateurs ont été élus dans la proportion suivante :

EN FAVEUR % EN FAVEUR ABSTENTION % ABSTENTION Joseph Arena 20 473 944 84,03 % 3 890 222 15,97 % Frank Holler 19 089 786 78,35 % 5 274 380 21,65 % Paul Lévesque 19 027 772 78,10 % 5 336 394 21,90 % Andrew Molson 19 066 145 78,25 % 5 298 021 21,75 % Dawn Svoronos 18 998 230 77,98 % 5 365 936 22,02 % Elina Tea 19 163 502 78,65 % 5 200 664 21,35 % Dale Weil 19 005 768 78,01 % 5 358 398 21,99 % Jordan Zwick 19 618 725 80,52 % 4 745 441 19,48 %

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

