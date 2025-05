Colaboração da Mavenir com Three UK e Red Hat Dobra a Velocidade 5G em Glasgow no Lançamento do UK-First Open RAN Small Cells Roll-Out

Small cells compatíveis com Mavenir Open vRAN e O-RAN centrais para o sucesso da implantação no Glasgow City Centre do Three UK – aumentando a cobertura e a capacidade em um ambiente urbano denso e de alta demanda

O teste decisivo demonstra o benefício da implantação de small cells Open RAN juntamente com as redes macro existentes para resolver problemas de blackspot

GLASGOW, Escócia, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem, trabalhando em colaboração com a operadora Three UK e a Red Hat, fornecedora líder mundial de soluções de código aberto, demonstrou com sucesso os benefícios de desempenho das small cells 5G não autônomas compatíveis com O-RAN no Glasgow City Centre – dobrando a velocidade 5G nos horários de pico.

Este primeiro teste do Open RAN no Reino Unido em um ambiente urbano denso também marca a primeira implantação ao vivo de small cells compatíveis com O-RAN trabalhando ao lado de células macro legadas de fornecedores tradicionais neste ambiente – gerando uma redução significativa no congestionamento do tráfego, oferecendo cobertura de alta qualidade e capacidade adicional. Durante a fase inicial do teste, as velocidades 4G e 5G dobraram durante os horários mais movimentados do dia, com a velocidade 5G da Three UK atingindo impressionantes 520 Mbps em toda a área de teste. O aumento da capacidade também levou a mais melhorias no desempenho e na experiência do usuário nos locais circundantes.

Após o sucesso do teste em 18 locais ao vivo no centro da cidade de Glasgow, o projeto agora entrará na sua fase final de implantação, elevando o número total de locais de small cells Open RAN para 34.

O lançamento da Mavenir de uma camada de densificação de small cells para a Three UK está sendo entregue como parte do projeto SCONDA (Small Cells O-RAN in Dense Areas) – uma iniciativa principal de conectividade apoiada pelo Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia (DSIT) do governo do Reino Unido. O projeto representa um passo significativo para a Open RAN no Reino Unido, testando – pela primeira vez – a integração de uma arquitetura Open RAN totalmente descentralizada com a infraestrutura tradicional existente em um ambiente urbano de alto tráfego e alto tráfego.

A Mavenir está fornecendo uma solução O-RAN 4G e 5G completa, incluindo rádios de small cells OpenBeam executados no Red Hat OpenShift, a principal plataforma de aplicativos de nuvem híbrida do setor alimentada pelo Kubernetes. Os rádios de small cells Mavenir 4G e 5G estão sendo implantados em postes de iluminação em Glasgow para descarregar o tráfego macro e permitir a automação do desempenho da rede em um ambiente desafiador de rádio com várias tecnologias e vários fornecedores. A Three UK está utilizando o Red Hat OpenShift para criar e entregar a rede Open vRAN, integrada ao núcleo 4G existente da Three UK e operando ao lado da RAN tradicional da operadora.

Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior, Nuvem e IA da Mavenir, disse: “Este projeto de densificação de rede prova que a camada Open RAN criada pela Mavenir pode atender de forma eficiente e eficaz às necessidades da Three UK e de seus clientes em uma das cidades mais movimentadas do Reino Unido. Nossa solução proporcionou uma melhoria 2 vezes maior na velocidade 5G, um aumento mensurável na capacidade e a transferência do tráfego de clientes tem sido excelente. Isso demonstra que a Open RAN pode ser totalmente integrada aos fornecedores tradicionais – um avanço que chamará a atenção das equipes de design de redes de rádio em todo o mundo pela economia de custos e flexibilidade que oferece.”

Iain Milligan, Diretor de Rede da Three UK, disse: “A Mavenir e a Red Hat foram parceiras excepcionais neste projeto inovador – o primeiro teste Open RAN do Reino Unido para enfrentar a complexidade do mundo real de um ambiente urbano denso. Nós ultrapassamos os limites e provamos que a abordagem Open RAN é uma adição extremamente valiosa para o design e a implantação da rede.”

Ele acrescentou: “As implantações urbanas trazem um nível diferente de desafio técnico e operacional em comparação com os ambientes rurais. Tivemos que navegar pela integração com sistemas legados, camadas de segurança e software em evolução – tudo isso entregando melhorias mensuráveis para os clientes. Os resultados dos testes são encorajadores e fornecem uma base sólida para uma maior escala e otimização da Open RAN nas cidades.”

Honoré LaBourdette, Vice-Presidente, Ecossistema Global de Telecomunicações da Red Hat, disse: “A Red Hat e a Mavenir compartilham o compromisso de fornecer soluções Open RAN otimizadas para que os provedores de serviços obtenham melhor desempenho de rede e desbloqueiem a próxima geração de casos de uso 5G. É um prazer colaborar com a Mavenir para implementar uma solução 5G Standalone Open RAN integrada, alimentada pelo Red Hat OpenShift, para ajudar a Three UK a oferecer experiências aprimoradas aos clientes e agilizar as operações na cidade de Glasgow.”

Com esta última implantação, a Mavenir e a Red Hat continuam a oferecer soluções de nuvem de telecomunicações de nível de operadora para operadoras de redes móveis, utilizando uma década de colaboração bem estabelecida. As cargas de trabalho RAN da Mavenir no Red Hat OpenShift oferecem uma proposta de valor atraente para as operadoras de redes móveis.

Principais benefícios fornecidos pela Mavenir usando o Red Hat OpenShift:

Automação de pilha completa: A integração do Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes com o Cloud-Native Automation da Mavenir fornece automação de pilha completa e gerenciamento operacional simplificado para os dias 1 e 2.

A integração do Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes com o Cloud-Native Automation da Mavenir fornece automação de pilha completa e gerenciamento operacional simplificado para os dias 1 e 2. Arquiteturas de referência pré-integradas e pré-testadas : A Red Hat e a Mavenir ajudam a minimizar a complexidade e reduzir o tempo gasto na integração, fornecendo uma arquitetura de referência comum e pré-integrada.

: A Red Hat e a Mavenir ajudam a minimizar a complexidade e reduzir o tempo gasto na integração, fornecendo uma arquitetura de referência comum e pré-integrada. Design escalável e tempo de comercialização mais rápido : Com flexibilidade de design para dimensionar a arquitetura com cargas de trabalho Mavenir no Red Hat OpenShift e utilização de ferramentas adicionais para implantações mais rápidas.

: Com flexibilidade de design para dimensionar a arquitetura com cargas de trabalho Mavenir no Red Hat OpenShift e utilização de ferramentas adicionais para implantações mais rápidas. Capacidades de Segurança Abrangentes: A solução Open RAN da Mavenir no Red Hat OpenShift fornece às redes móveis controles de segurança da plataforma principal, incluindo controladores de admissão, isolamento de contêineres por meio de Restrições de Contexto de Segurança (SCCs), proteção em tempo de execução com módulos de segurança em nível de kernel (seccomp, SELinux), controles de acesso baseados em função (RBAC) e segmentação de rede por meio de CNI/OVN. Esses recursos se alinham às práticas do setor, permitindo que as operadoras implementem configurações reforçadas para os objetivos de conformidade.

Notas aos Editores

O projeto SCONDA é uma parceria com Three UK, Mavenir, AWTG, Freshwave, PI Works, 5G Scotland Centre e Accenture, com o apoio da Câmara Municipal de Glasgow e financiamento do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia (DSIT) do governo do Reino Unido.

Sobre a Three UK:

A Hutchison 3G UK Limited, operando sob o nome Three UK, é uma empresa britânica de telecomunicações com sede em Reading, Inglaterra. É uma subsidiária integral e indireta da CK Hutchison Holdings, uma empresa das Ilhas Cayman de responsabilidade limitada registrada e listada em Hong Kong. A Three é a quarta maior operadora de rede móvel do Reino Unido, com cerca de 10,9 milhões de assinantes em novembro de 2024. Para mais informações, visite https://www.three.co.uk/

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

