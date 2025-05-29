Mavenir 携手 Three UK 与 Red Hat 在英完成首次开放式无线接入网小型基站部署，格拉斯哥 5G 速率倍增

Mavenir 的 Open vRAN 与 O-RAN 兼容小型基站成为 Three UK 在格拉斯哥市中心成功部署的关键——显著提升无线网在高需求密集城区的覆盖能力与容量

本次里程碑式试点证实了开放式无线接入网小型基站与传统宏基站协同部署，可解决信号盲区问题，创造巨大价值

格拉斯哥，苏格兰, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云原生网络基础设施企业 Mavenir 联合运营商 Three UK 以及全球领先开源策略企业 Red Hat，在格拉斯哥市中心成功验证 5G 非独立组网 O-RAN 兼容小型基站的性能优势——实现高峰时段 5G 速率倍增。

此项英国首例密集城区开放式无线接入网 (Open RAN) 试点，同时标志着该环境下首次实现 O-RAN 兼容小型基站与传统厂商宏基站的现网协同部署——通过实现高质量网络覆盖与扩容，显著缓解网络拥塞问题。 在试点初期阶段，繁忙时段的 4G 和 5G 速率均实现倍增，Three UK 在试运营区域的 5G 峰值速率更是达到了每秒 520 兆比特。 无线网处理容量的提升进一步带动了周边站点性能与用户体验的全面优化。

格拉斯哥市中心 18 个现网站点试运营取得成功后，项目将继续推进至最终部署阶段，开放式无线接入网小型基站总数目将增至 34 个。

Mavenir 为 Three UK 实施的小型基站密度增强层部署隶属于 SCONDA 项目（密集区域小型基站 O-RAN 计划）——该项目获英国政府下属科学、创新与技术部 (DSIT) 支持，为国家重点网络连接项目。 该项目首次在车流与人流密集的城市环境中，验证全分布式开放式无线接入网架构与传统基础设施的融合，推动英国开放式无线接入网发展迈出关键一步。

Mavenir 提供完整的 4G 与 5G O-RAN 解决方案，其中包含运行于业界领先的 Kubernetes 混合云应用平台 Red Hat OpenShift 的 OpenBeam 小型基站射频单元。 格拉斯哥正在全市路灯杆加紧部署 Mavenir 的 4G 与 5G 小型基站射频单元，以分流宏站流量，并在多厂商、多技术的复杂射频环境中实现网络性能自动化管理。 Three UK 正在利用 Red Hat OpenShift 构建并部署 Open vRAN 网络，该网络已集成到 Three UK 现有的 4G 核心网络中，并与运营商的传统 RAN 网络并行运行。

Mavenir 云与人工智能高级副总裁 Brandon Larson 表示：“这一网络集成项目证明 Mavenir 构建的开放式无线接入网层，能够高效满足 Three UK 及其用户在格拉斯哥这座英国最繁忙城市之一的需求。 我们的解决方案成功实现了 5G 速率倍增、可量化的容量提升以及卓越的业务流量切换性能。 这一成就强有力地证明了开放式无线接入网可与传统厂商设备无缝集成——而这一突破性成果将凭借其成本效益与灵活性，进一步引发全球无线网络设计团队的关注。”

Three UK 首席网络官 Iain Milligan 表示：“Mavenir 与 Red Hat 在这一开创性项目中展现出了非凡的合作价值——这是英国首个应对密集城区真实复杂环境的开放式无线接入网试点。 我们不仅突破了技术边界，更证实了开放式无线接入网方案可为网络设计与部署带来巨大增值。”

他补充道：“相比乡村环境而言，城市部署面临着更为严峻的技术与运营挑战。 我们成功实现了与传统系统、安全层和不断发展的软件相集成，同时为客户带来可量化的体验升级。 试点成果令人倍感鼓舞，为城市开放式无线接入网的规模化与性能优化奠定了坚实基础。”

Red Hat 全球电信生态系统副总裁 Honoré LaBourdette 表示：“Red Hat 与 Mavenir 共同致力于为运营商提供优化的开放式无线接入网解决方案，以提升网络性能并释放 5G 全新应用潜能。 我们很高兴能与 Mavenir 一起，实施基于 Red Hat OpenShift 的集成化 5G 独立组网开放式无线接入网解决方案，助力 Three UK 在为格拉斯哥市民带来体验升级的同时优化城市运营。”

通过本次最新部署，Mavenir 与 Red Hat 延续十年合作积淀，持续为移动网络运营商打造电信级云原生解决方案。 基于 Red Hat OpenShift 的 Mavenir 无线接入网工作负载能够为移动网络运营商创造显著价值。

Mavenir 利用 Red Hat OpenShift 带来的重大优势包括：

全栈自动化 ：Red Hat Kubernetes 高级集群管理与 Mavenir 云原生自动化集成，实现全栈自动化及部署初期和日常运维操作管理简化。

：Red Hat Kubernetes 高级集群管理与 Mavenir 云原生自动化集成，实现全栈自动化及部署初期和日常运维操作管理简化。 预集成与预验证参考架构 ：Red Hat 与 Mavenir 提供通用预集成参考架构，最大限度降低复杂性并缩短集成周期。

：Red Hat 与 Mavenir 提供通用预集成参考架构，最大限度降低复杂性并缩短集成周期。 可扩展的设计与快速上市 ：依托 Red Hat OpenShift 灵活扩展 Mavenir 工作负载架构，并利用附加工具以加速部署。

：依托 Red Hat OpenShift 灵活扩展 Mavenir 工作负载架构，并利用附加工具以加速部署。 全面安全能力：基于 Red Hat OpenShift 的 Mavenir 开放式无线接入网解决方案提供核心平台安全管控，包括准入控制器、通过安全情境约束 (SCC) 实现的容器隔离、使用内核级安全模块 (seccomp/SELinux) 以实现在运行时进行防护、基于角色的访问控制 (RBAC) 及通过 CNI/OVN 实现的网络分段。 这些功能符合行业惯例，使运营商能够部署加固配置，以实现合规目标。

编者按

SCONDA 项目由 Three UK、Mavenir、AWTG、Freshwave、PI Works、5G Scotland Centre 及 Accenture 共同推进，获格拉斯哥市议会支持及英国科学、创新与技术部 (DSIT) 资助。

Three UK 借英国首例开放式无线接入网部署，实现格拉斯哥市中心网络速率倍增

关于 Three UK：

Hutchison 3G UK Limited 以 Three UK 为商号运营，是一家总部位于英格兰雷丁市的英国电信企业。 该公司是在开曼群岛注册、并于香港上市的有限责任公司 CK Hutchison Holdings 的间接全资子公司。 截至 2024 年 11 月，Three 以约 1,090 万用户位列英国第四大移动网络运营商。 如需了解更多信息，请访问 https://www.three.co.uk/

关于 Mavenir：

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 屡获殊荣的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Red Hat、Red Hat 徽标及 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com