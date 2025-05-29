Mavenir 與 Three UK 和 Red Hat 合作在英國首次推出開放式 RAN 小型基站，格拉斯哥 5G 速度提高一倍

Mavenir 符合開放式 vRAN 和 O-RAN 標準的小型基站是 Three UK 在格拉斯哥市中心取得成功的關鍵，提升了高需求密集城市環境中的覆蓋率和效能

這項里程碑式的試驗展示了在現有宏網絡部署開放式 RAN 小型基站的好處，有助解決網絡盲點問題

格拉斯哥，蘇格蘭, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir ，與營運商 Three UK 及全球領先的開源解決方案提供商 Red Hat 合作，在格拉斯哥市中心成功展示了符合標準 5G 非獨立 O-RAN 的小型基站的性能優勢，並在繁忙時間將 5G 速度提高了一倍。

這里程碑代表英國首次在密集城市環境中試驗開放式 RAN，也標誌著符合 O-RAN 標準的小型基站首次在該環境中與傳統供應商舊有宏基站共同運行，並通過提供卓越的覆蓋範圍和其他效能，顯著降低了網絡擁堵。 在試驗的初始階段，4G 和 5G 的速度在全日最繁忙的時段均提升了一倍，Three UK 的 5G 速度在試驗區域達到了出色的 520Mbps。 此提升也促進了周邊地區改善效能和用戶體驗。

在格拉斯哥市中心成功試驗了 18 個地點後，該項目進入最終部署階段，將開放式 RAN 小型基站的總數增至 34 個。

Mavenir 為 Three UK 推出的小型基站密集化層是 SCONDA (小型基站 O-RAN 密集區域) 項目的一部分，這是一項由英國政府科學、創新和技術部 (Department for Science, Innovation and Technology, DSIT) 支持的關鍵連接倡議。 該項目代表了英國開放式 RAN 的一個重要進步，首次試驗了將完整的去中心化開放式 RAN 架構與現有傳統基礎設施整合至高流量、高人流的城市環境中。

Mavenir 正提供完整的 4G 和 5G O-RAN 解決方案，包含其 OpenBeam 小型基站無線電，這些無線電在 Red Hat OpenShift 上運行；該平台是行業領先、基於 Kubernetes 技術的混合雲端應用程式平台。 Mavenir 的 4G 和 5G 小型基站無線電正在格拉斯哥的路燈上部署，以減輕宏基站的流量並實現挑戰性的多供應商、多技術無線環境中的網絡性能自動化。 Three UK 正在利用 Red Hat OpenShift 構建和交付開放式 vRAN 網絡，該網絡整合至 Three UK 現有的 4G 核心系統，並與營運商的傳統 RAN 共同運行。

Mavenir 雲端和人工智能高級副總裁 Brandon Larson 表示：「這個網絡密集化項目證明，Mavenir 構建的開放式 RAN 層能夠高效迅速地滿足 Three UK 及其客戶在英國一大繁忙城市的需求。 我們的解決方案將 5G 速度提升一倍，效能明顯增強，而且客戶流量的轉移表現極為優秀。 這有力地證明了開放式 RAN 可以與傳統供應商完全整合，此突破帶來的顯著成本節省和靈活性將吸引全球無線網絡設計團隊的注意。」

Three UK 網絡總監 Iain Milligan 表示：「Mavenir 和 Red Hat 在這個開創性項目中是卓越的合作夥伴；此項目是英國首個針對密集城市環境實際複雜性的開放式 RAN 試驗。 我們已經突破了界限，並證明了開放式 RAN 的方法對網絡設計和部署帶來額外的價值。」

他續道：「城市部署面臨的技術和營運挑戰與農村環境相比具有不同的層次。 我們必須應對與舊系統的整合、安全層和不斷演變的軟件的挑戰，同時為客戶提供可衡量的改善。 試驗結果令人鼓舞，為在城市中進一步擴展和優化開放式 RAN 提供了堅實的基礎。」

Red Hat 全球電率生態系統副總裁 Honoré LaBourdette 表示：「Red Hat 和 Mavenir 共同致力於為服務提供商提供優化的開放式 RAN 解決方案，以實現更隹的網絡性能並成成就下一代 5G 應用案例。 我們很高興與 Mavenir 合作，實施一個由 Red Hat OpenShift 運行的集成 5G 獨立開放式 RAN 解決方案，幫助 Three UK 提升客戶體驗並簡化格拉斯哥的營運。」

通過這個最新部署，Mavenir 和 Red Hat 持續為流動網絡營運商提供服務級別的電訊雲端解決方案，充分利用十年來建立的穩固合作關係。 Mavenir 在 Red Hat OpenShift 上的 RAN 工作負載，為流動網絡營運商提供了具吸引力的價值主張。

Mavenir 使用 Red Hat OpenShift 服務的主要好處包括：

全堆疊自動化： 將 Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 與 Mavenir 的雲端原生自動化集成，實現全堆疊自動化並簡化第 1 天和第 2 天的營運管理。

將 Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 與 Mavenir 的雲端原生自動化集成，實現全堆疊自動化並簡化第 1 天和第 2 天的營運管理。 預集成和預測試的參考架構 ：Red Hat 和 Mavenir 通過提供通用的預集成參考架構，把複雜性降至最低並減少整合時間。

：Red Hat 和 Mavenir 通過提供通用的預集成參考架構，把複雜性降至最低並減少整合時間。 可擴展設計和更快的市場時間 ：提供設計靈活性，能夠根據 Mavenir 在 Red Hat OpenShift 上的工作負載擴展架構，並利用額外工具加快部署。

：提供設計靈活性，能夠根據 Mavenir 在 Red Hat OpenShift 上的工作負載擴展架構，並利用額外工具加快部署。 全面的安全能力：Mavenir 在 Red Hat OpenShift 上的開放式 RAN 解決方案為流動網絡提供核心平台安全控制，包括准入控制器、通過安全上下文約束 (SCCs) 實現的容器隔離、使用內核級安全模塊 (如 seccomp、SELinux) 的運行時間保護、基於角色的訪問控制 (RBAC) 以及通過 CNI/OVN 實現的網絡分段。 這些能力符合行業實踐，使營運商能夠實施經強化的配置以達成合規目標。

編輯備註

SCONDA 是 Three UK、Mavenir、AWTG、Freshwave、PI Works、5G Scotland Centre 和 Accenture 的合作項目，獲格拉斯哥市政府的支持，以及英國政府科學、創新與技術部 (DSIT) 的資金支援。

Three UK 在英國首個開放式 RAN 部署中使格拉斯哥市中心網絡速度提升一倍

關於 Three UK：

Hutchison 3G UK Limited (營運品牌為 Three UK) 是一間總部位於英國雷丁的電訊公司。 此間接全資子公司隸屬於 CK Hutchison Holdings，該有限公司於開曼群島註冊並在香港上市。 Three 是英國第四大流動網絡營運商，截至 2024 年 11 月，擁有約 1090 萬名訂閱者。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.three.co.uk/。

關於 Mavenir：

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Red Hat、Red Hat 標誌和 OpenShift 均為 Red Hat, Inc. 或其子公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com