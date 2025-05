La solución de núcleo de paquete convergente de Mavenir está lista para transformar la red móvil global 4G/5G de Tampnet

La nueva alianza permite al innovador de la conectividad offshore ofrecer servicios 5G nativos en la nube, incluyendo banda ancha móvil optimizada, URLLC y mMTC

May 29, 2025 19:58 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.