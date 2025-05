Bitget cote Ripple USD (RLUSD) afin d’étendre les offres de stablecoin sur le marché au comptant

VICTORIA, Seychelles, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, a annoncé la cotation de Ripple USD (RLUSD) sur sa plateforme de trading au comptant. RLUSD, une cryptomonnaie en dollars américains à l’échelle des entreprises délivrée par Ripple, entre dans l’écosystème de Bitget au moment où la demande d’actifs numériques sécurisés et conformes est en hausse, notamment parmi les participants institutionnels et les développeurs axés sur les cas d’utilisation de la blockchain à l’échelle des entreprises.

En tant que stablecoin égal au dollar américain, le RLUSD est issu originairement à la fois du registre XRP (XRPL) et d’Ethereum, ayant un effet de levier sur les uniques forces de chaque blockchain. L’actif est soutenu par une réserve séparée tenue en dollars américains et équivalents en liquide. La décision de Bitget de coter RLUSD va de pair avec sa stratégie de soutenir des actifs forts et de grande utilité à travers son marché au comptant en expansion. Cette décision permet de créer un espace aménagé dédié aux projets qui font progresser l’adoption des blockchains par le biais d’utilisations du monde réel.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Ripple, une équipe qui a toujours encouragé l’adoption des cryptomonnaies », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le RLUSD est l’un des rares stablecoins délivrés par une société fiduciaire à but limité agréée par le NYDFS, posant un cadre de travail réglementaire clair. Cette notion revêt une importance particulière pour les institutions visant la transparence et la conformité dans un paysage d’actifs numériques en pleine évolution. Coter le RLUSD s’aligne avec notre stratégie 2025 d’étendre les offres institutionnelles et de bâtir un écosystème plus solide et de confiance. »

Coter le RLUSD sur Bitget a permis d’étendre l’accès et d’offrir un marché de négociation de confiance pour l’un des actifs numériques les plus étroitement surveillés de l’industrie.

Bitget continue d’étendre ses listings afin de soutenir la demande croissante du marché des cryptomonnaies. L’intégration de RLUSD répond à la vague continue de stablecoins qui gagnent en popularité en tant qu'outils importants dans les écosystèmes de finance décentralisée (DeFi), de jeux, et d'actifs tokenisés.

Bitget, qui compte une sélection exhaustive de plus de 900 paires de cryptomonnaies et s’engage à élargir son offre, connecte les utilisateurs à divers écosystèmes, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, et TON. L’ajout de RLUSD est le signe d’un mouvement stratégique visant à adopter les stablecoins réglementés en tant que passerelle pour échanger des projets innovants en matière de cryptomonnaie.

Pour en savoir plus sur la cotation de RLUSD sur Bitget, veuillez cliquer ici .

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

À propos de Ripple

Ripple est le fournisseur leader des infrastructures en termes d’actifs numériques pour les institutions financières et autres entreprises — qui fournit des logiciels simples, conformes et fiables permettant de réaliser des gains d’efficacité, de réduire les frictions et de renforcer l’innovation dans le secteur financier mondial. Les solutions de Ripple ont un effet de levier sur le registre XRP et son actif numérique natif, XRP, qui a été conçu dans l’objectif de permettre des transactions hautement évolutives, rapides et peu chères dans les cas d’utilisation financiers et de développeurs. Disposant d’une expérience avérée dans le travail avec les régulateurs et preneurs de décision dans le monde entier, les solutions de paiement, de conservation et de stablecoin de Ripple dominent l’économie des actifs numériques — créant de la crédibilité et de la confiance dans les blockchains d’entreprise. Avec nos clients, partenaires et communauté de développeurs, nous transformons ensemble la manière dont le monde créé, stocke, gère et fait évoluer la valeur.

