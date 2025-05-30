Bitget 推出 Ripple USD (RLUSD)，扩大现货市场稳定币的产品范围

维多利亚，塞舌尔, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在其现货交易平台推出 Ripple USD (RLUSD)。 RLUSD 是企业级美元锚定稳定币，由 Ripple 发行。这种代币进入 Bitget 生态系统之时，正值大众对安全合规数字资产的需求持续增长之际，尤其是机构参与者和注重企业级区块链用例的开发人员。

作为与美元 1:1 挂钩的稳定币，RLUSD 原生发行于 XRP Ledger (XRPL) 和以太坊上，充分利用每个区块链的独特优势。 该资产由以美元法定货币和现金等价物支持的独立储备金提供保障。 Bitget 决定推出 RLUSD，这符合公司在不断增长的现货市场支持强大、实用型资产的战略；其现货市场经过精心设计，服务于那些通过实际应用来推动区块链普及的项目。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们很高兴能与 Ripple 合作，这支团队一直在推动加密货币普及。 RLUSD 是少数由 NYDFS 特许有限目的信托公司发行的稳定币之一，所以处于独特且清晰的监管体系中。 对于在当今不断发展的数字资产格局中寻求透明度和合规性的机构来说，这一点尤其重要。 推出 RLUSD 也符合我们的 2025 年战略，即扩大适合机构的产品，并建立更强大、更可靠的生态系统。”

RLUSD 在 Bitget 上线，扩大了访问范围，并为业界最受密切监控的数字资产之一提供了可靠的交易场所。

Bitget 持续扩大其上架产品规模，以满足加密货币市场日益增长的需求。 引入 RLUSD 响应了稳定币大行其道的热潮，稳定币作为去中心化金融 (DeFi)、游戏和代币化资产生态系统的关键工具，日益兴盛。

Bitget 已支持逾 900 种加密货币交易对，并计划扩大产品范围，为用户连接比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生态体系。 新增 RLUSD 标志着一项战略举措，旨在通过引入受监管的稳定币，让平台成为交易创新加密货币项目的门户。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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Ripple 是为金融机构和其他企业打造数字资产基础设施的领先供应商，提供简单、合规、可靠的软件，以提高效率、减少摩擦并助力全球金融创新。 Ripple 的解决方案利用 XRP Ledger 及其原生数字资产 XRP，后者专门用于实现快速、低成本、高度可扩展的交易，适合开发人员和金融用例。 Ripple 拥有与世界各地监管机构和政策制定者合作的良好往绩，其支付、托管和稳定币解决方案正在开创数字资产经济，为企业区块链建立信誉和信任。 我们与客户、合作伙伴和开发人员社群携手共进，正在改变当今世界创造、储存、管理和转移价值的方式。

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