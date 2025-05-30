Bitget 推出 Ripple USD (RLUSD)，擴大現貨市場穩定幣的產品範圍

維多利亞，塞舌爾, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其現貨交易平台推出 Ripple USD (RLUSD)。 RLUSD 是以美元支持的企業級穩定幣，由 Ripple 發行。這種代幣進入 Bitget 生態系統之時，正值大眾對安全合規數碼資產的需求持續增長之際，尤其是機構參與者和注重企業級區塊鏈用例的開發人員。

作為與美元 1:1 掛鉤的穩定幣，RLUSD 原生發行於 XRP Ledger (XRPL) 和以太坊上，充分利用每個區塊鏈的獨特優勢。 該資產由以美元法定貨幣和現金等價物支持的獨立儲備金提供保障。 Bitget 決定推出 RLUSD，這符合公司在不斷增長的現貨市場支援強大、實用型資產的策略；其現貨市場經過精心設計，非常適合透過實際應用來推動區塊鏈普及的項目。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們很高興能與 Ripple 合作，這支團隊一直在推動加密貨幣普及。 RLUSD 是少數由 NYDFS 特許有限目的信託公司發行的穩定幣之一，所以處於獨特且清晰的監管體系中。 對於在當今不斷發展的數碼資產格局中尋求透明度和合規性的機構來說，這一點尤其重要。 推出 RLUSD 亦符合我們的 2025 年策略，即擴大適合機構的產品，並建立更強大、更可靠的生態系統。」

RLUSD 在 Bitget 上架，擴大了存取範圍，並為業界最受密切監控的數碼資產之一提供了可靠的交易場所。

Bitget 持續擴大其上架產品規模，以滿足加密貨幣市場日益增長的需求。 整合 RLUSD 響應了穩定幣大行其道的熱潮，穩定幣作為去中心化金融 (DeFi)、遊戲和代幣化資產生態系統的關鍵工具，日益興盛。

Bitget 已支援逾 900 種加密貨幣交易組合，並計劃擴大產品範圍，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態體系。 新增 RLUSD 標誌著引入受監管的穩定幣的策略性舉措，讓平台由此成為交易創新加密貨幣項目的門戶。

如需了解 Bitget 的 RLUSD 詳情，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 Ripple

Ripple 是為金融機構和其他企業打造數碼資產基礎設施的頂尖供應商，提供簡單、合規、可靠的軟件，以提高效率、減少摩擦並助力全球金融創新。 Ripple 的解決方案利用 XRP Ledger 及其原生數碼資產 XRP，後者專門用於實現快速、低成本、高度可擴展的交易，適合開發人員和金融用例。 Ripple 擁有與世界各地監管機構和政策制定者合作的良好往績，其支付、託管和穩定幣解決方案正在開創數碼資產經濟，為企業區塊鏈建立信譽和信任。 我們與客戶、合作夥伴和開發人員社群攜手共進，正在改變當今世界創造、儲存、管理和轉移價值的方式。

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