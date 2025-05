EssilorLuxottica va acquérir les cliniques Optegra,

une nouvelle étape clé dans sa stratégie med-tech

Avec l’acquisition de cette plateforme d'ophtalmologie de premier plan auprès de MidEuropa, le Groupe vise à accélérer le développement d’un parcours patient plus complet et digitalisé

Paris, France et Londres, Royaume-Uni (30 mai 2025) – EssilorLuxottica et MidEuropa annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord prévoyant l’acquisition d’Optegra par EssilorLuxottica. Optegra est une plateforme d’ophtalmologie intégrée, en forte croissance et opérant sur cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Pologne, la Slovaquie, et les Pays-Bas.

Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie med-tech d’EssilorLuxottica, dont l’offre s’étend désormais bien au-delà des montures et des verres pour inclure des technologies innovantes basées sur l’IA, des dispositifs connectés, des instruments médicaux et des solutions de santé visuelle reconnues scientifiquement, permettant d’améliorer la vie de millions de personnes.

Avec les enseignes Optegra, Lexum et Iris, le groupe Optegra opère un large réseau de plus de 70 cliniques ophtalmologiques et centres de diagnostic à travers l'Europe. Il propose des traitements ophtalmiques essentiels ainsi que des procédures électives de correction visuelle, s’appuyant notamment sur l'IA, couvrant les phases pré- et post-opératoires. Son offre inclut la chirurgie de la cataracte, les traitements de la dégénérescence maculaire liée à l’âge et du glaucome, le remplacement du cristallin et la chirurgie laser des yeux. Ces services s’adressent à la fois aux patients dont les soins sont couverts par une couverture santé publique et ceux ne bénéficiant pas d’une prise en charge. Depuis 2007, la renommée de ses chirurgiens et équipes médicales dédiées a établi un solide leadership clinique et une réputation de confiance en termes de qualité des soins. La plateforme Optegra s’intègre parfaitement à la démarche d’extension du portefeuille med-tech d’EssilorLuxottica.

« Avec l'acquisition d'Optegra, nous entrons dans un nouveau domaine, qui combine de manière intégrée la santé visuelle au sens large, les solutions avancées de diagnostics et les interventions thérapeutiques et chirurgicales. Nos atouts stratégiques soutiennent cette vision : un vaste réseau de distribution, incluant de nouvelles approches cliniques, une offre de lunettes connectées ayant le potentiel d’intégrer des fonctionnalités de suivi de santé, et des technologies de diagnostic qui permettront de détecter de nombreuses pathologies, des maladies neurodégénératives aux dysfonctionnements cardiovasculaires. Optegra et ses cliniciens expérimentés vont faire bénéficier notre Groupe de nouvelles approches médicales, nous permettant de répondre aux besoins des patients avec les technologies et solutions visuelles les plus avancées, dans le cadre d’un écosystème de confiance qui constitue le socle de notre trajectoire med-tech. Grâce à une expertise croissante sur IA et la big data, nous serons en mesure d’offrir un parcours patient toujours plus personnalisé et fluide », ont commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

« Le développement d'Optegra, sous la propriété de MidEuropa, résulte de notre approche visant à soutenir des plateformes européennes de santé de haute qualité et à fort potentiel. Notre partenariat avec Peter Byloos et son équipe de direction expérimentée a permis d’accélérer la croissance organique de l'entreprise et d’entrer avec succès sur deux nouveaux marchés, les Pays-Bas et la Slovaquie. Nous avons soutenu l'ouverture de nouvelles cliniques au Royaume-Uni et avons réalisé huit acquisitions dans cinq pays. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la transformation digitale d'Optegra, à la mise en œuvre des technologies d'IA et plus généralement à sa mission de faciliter l'accès à des soins ophtalmiques de haute qualité. Nous tenons à remercier les dirigeants et le personnel clinique pour leur implication et leur ambition au fil des années. Nous sommes convaincus qu'EssilorLuxottica est le partenaire idéal pour mener Optegra dans sa prochaine phase de croissance et d'innovation, et souhaitons tout le succès possible à la poursuite de cette aventure, forte des solides fondamentaux que nous avons contribué à créer », a commenté Robert Knorr, Managing Partner de MidEuropa.

« S'associer à EssilorLuxottica marque un chapitre transformateur pour Optegra. Son leadership mondial en santé visuelle, combiné à notre excellence clinique et notre approche centrée sur le patient, permet de créer une plateforme innovante pour redéfinir l’offre ophtalmique de référence en Europe. Avec ce partenariat notre potentiel de croissance s’accélère, de même que notre capacité à apporter à tous nos patients des solutions de santé visuelle innovantes, digitales et intégrées. C’est une belle opportunité pour notre équipe clinique, notre personnel et nos dirigeants de rejoindre un leader mondial et inspirant de la santé visuelle », a commenté le Dr. Peter Byloos, Président-Directeur Général d'Optegra Eye Health Care.

La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2025 sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions usuelles.

