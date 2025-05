EssilorLuxottica acquisisce le cliniche del gruppo Optegra

e continua a crescere nel med-tech

L’acquisizione di una delle principali piattaforme oftalmiche europee da MidEuropa permetterà

al Gruppo di offrire ai pazienti un’esperienza sempre più digitale, completa e innovativa

Parigi, Francia e Londra, Regno Unito (30 maggio 2025) – EssilorLuxottica e MidEuropa annunciano di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Optegra, una piattaforma oftalmica in forte espansione e perfettamente integrata che opera in cinque mercati europei strategici: Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi.

L’acquisizione segna un significativo passo avanti nella strategia med-tech di EssilorLuxottica e contribuisce ad ampliare l’offerta del Gruppo, che va ormai ben oltre montature e lenti per includere tecnologie IA all’avanguardia, wearable, apparecchiature medicali e soluzioni scientifiche per la cura della vista in grado di migliorare la vita di milioni di persone.

Con i marchi Optegra, Lexum e Iris, il gruppo Optegra opera una vasta rete di oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici in Europa, offrendo trattamenti oftalmici essenziali e procedure elettive per la correzione della vista supportati dall’IA nelle fasi pre- e post-operatorie. Tra questi, chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all’età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser, con accesso in convenzione con il servizio sanitario e in regime di solvenza. Dal 2007, con i suoi chirurghi altamente qualificati e i suoi team medici dedicati, Optegra ha costruito una leadership clinica solida e una reputazione autorevole basata sull’eccellenza delle cure e su risultati all’avanguardia nel settore, inserendosi perfettamente nel portafoglio med-tech in continua espansione di EssilorLuxottica.

“Con l’acquisizione di Optegra, entriamo oggi in una dimensione nuova, in cui percorsi completi di cura della vista, diagnostica avanzata, trattamenti terapeutici e chirurgia oculistica convergono in un’unica piattaforma integrata. I nostri asset strategici ci consentiranno di realizzare questa visione: un network distributivo capillare con approcci clinici innovativi, smart eyewear con funzioni integrate per aiutarci a prenderci cura della nostra salute e capacità diagnostiche in grado di individuare patologie diverse, dalle malattie neurodegenerative alle disfunzioni cardiovascolari. Grazie all’esperienza delle sue équipe mediche, Optegra porterà nuove competenze cliniche all’interno del nostro Gruppo, permettendoci di rispondere alle esigenze dei pazienti con tecnologie e trattamenti per la cura della vista sempre più all’avanguardia, perfettamente integrate in un ecosistema affidabile che darà forma concreta alle nostre ambizioni nel med-tech. Con il continuo potenziamento delle nostre competenze in ambito IA e big data, saremo in grado di elevare l’esperienza del paziente, rendendola sempre più personalizzata e integrata,” hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“L’evoluzione di Optegra in MidEuropa incarna appieno il nostro approccio a supporto delle piattaforme sanitarie europee di eccellenza e con un grande potenziale di crescita. Grazie alla collaborazione con Peter Byloos e all’esperienza del suo management, abbiamo accelerato la crescita organica del gruppo con l’espansione in due nuovi mercati, Paesi Bassi e Slovacchia. Allo stesso modo, abbiamo supportato l’apertura di nuove cliniche nel Regno Unito e completato otto acquisizioni strategiche in cinque diversi paesi. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla digitalizzazione di Optegra con l’adozione di tecnologie IA di ultima generazione e all’ambizione di rendere sempre più accessibili cure oftalmiche di alta qualità. Desideriamo ringraziare il management e i team medici di Optegra per la dedizione e l’impegno in questo percorso. Siamo convinti che EssilorLuxottica sia il partner ideale per guidare Optegra verso una nuova stagione di crescita e innovazione. Gli auguriamo un futuro ricco di successi, per consolidare e continuare a far crescere la solida base che abbiamo contribuito a costruire,” ha aggiunto Robert Knorr, Managing Partner di MidEuropa.

“Entrare a far parte di EssilorLuxottica segna l’inizio di una nuova fase di trasformazione per Optegra. La loro leadership nella cura della vista, assieme alla nostra eccellenza clinica e a un approccio costruito attorno alle esigenze del paziente, dà vita a una piattaforma innovativa in grado di ridefinire il paradigma dei servizi oftalmici in Europa. Questa partnership non soltanto accelera il nostro percorso di crescita, ma rafforza anche la nostra capacità di offrire ai pazienti soluzioni avanzate, digitali e integrate. Inoltre, rappresenta un’opportunità importante per le nostre équipe mediche, per le nostre persone e il management di entrare a far parte di un ecosistema globale che ispira e guida il futuro della cura della vista,” ha concluso Peter Byloos, Amministratore Delegato di Optegra Eye Health Care.

L’operazione dovrebbe concludersi entro il 2025 ed è soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.

