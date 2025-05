Meriaura Group Oyj: Summa Defence Oy:n osakekannan hankinnan täytäntöönpano on aloitettu, uusi aikataulu

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 30.5.2025 klo 14.30 (CEST)

Summa Defence Oy:n osakekannan hankinnan täytäntöönpano on aloitettu, uusi aikataulu

Meriaura Group Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 29.1.2025, että se on allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla (”Osakevaihto”). Osakevaihto liittyy järjestelykokonaisuuteen, jossa samalla myydään Yhtiön tytäryhtiö Meriaura Oy:n osakkeet Meriaura Invest Oy:lle sekä hankitaan suunnatusti Yhtiön omia osakkeita Meriaura Invest Oy:ltä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous hyväksyi 24.4.2025 järjestelykokonaisuuden ja valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään järjestelykokonaisuuden täytäntöönpanosta.

Järjestelykokonaisuuden täytäntöönpano on aloitettu ja arvio järjestelyn toteutuksen aikataulusta on täsmentynyt. Järjestelyn edellytyksenä olevien Summa Defence Oy:n vaihtovelkakirjalainojen konvertointien sekä muiden suunnattujen osakeantien että Summa Defence Oy:n kohdeyhtiöiden (Aquamec Oy, Lännen Tractors Oy, Lännen MCE AB, Nordic Yards Oy ja sen tytäryhtiö Uudenkaupungin Työvene Oy, IntLog Oy ja Lightspace Group, Inc. ja sen tytäryhtiöt Lightspace Labs, Inc., SIA Lightspace Technologies ja Lightspace Labs LTD) hankinnan täytäntöönpano ei ole vielä toteutunut. Summa Defence Oy:ltä saadun ilmoituksen mukaan edellä mainittujen täytäntöönpanojen käynnistämiselle ei ole tiedossa olevia esteitä. Näitä täytäntöönpanoja ennen toteutettavan Aquamec Oy:n omistus- ja rahoitusjärjestelyjen täytäntöönpano on käynnistynyt tänään 30.5.2025, jonka toteuttamisen jälkeen Summa Defence Oy:n muut täytäntöönpanot käynnistyvät välittömästi. Näiden täytäntöönpanojen, ja niitä välittömästi seuraavan Osakevaihdon ja muun järjestelykokonaisuuden täytäntöönpanon odotetaan toteutuvan siten, että kaupankäynti Osakevaihdossa annettavilla uusilla Yhtiön osakkeilla First North Growth Market Sweden ja Finland -markkinapaikoilla alkaa viimeistään 11.6.2025.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Meriaura Group Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 400 785 489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com

Summa Defence Oy

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

Puh: +358 44 517 4543

Sähköposti: jussi.holopainen@summadefence.com

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia – liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.