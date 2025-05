Visionnez la vidéo des faits marquants du premier jour des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, à Regina

REGINA, Saskatchewan, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025 ont été lancées au REAL District, à Regina. Skills/Compétences Canada (SCC) diffuse l'événement en direct pour la quatrième année. Les téléspectateurs pourront suivre les cérémonies d'ouverture et de clôture, des faits marquants concernant les concurrents et les concurrentes dans différents domaines de compétition, des entrevues et bien plus encore! La diffusion en direct comprendra des séquences de la compétition et des entrevues sur place avec des partenaires, des anciens et anciennes, des célébrités de l'industrie et des membres du Comité technique national et du Conseil d'administration national.

À la fin de chaque journée, SCC publiera une vidéo des faits marquants de la compétition, y compris des séquences réalisées durant chaque journée. Les médias peuvent télécharger et modifier la vidéo du Jour 1 ici, en vue de présenter le contenu de leur choix. De plus, voici la fiche de repères. La vidéo comprend des faits marquants survenus dans les six secteurs et montre des concurrents et des concurrentes de toutes les provinces et tous les territoires. Les séquences du Jour 2 seront incluses dans un communiqué de presse qui sera diffusé après la cérémonie de clôture, le 31 mai. Celui-ci annoncera les résultats des OCMT, les médaillés et les membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2026, qui participeront au Mondial des métiers 2026, à Shanghai. L’intégralité des enregistrements de la diffusion en direct est disponible sur la chaîne YouTube de SCC.

Les OCMT sont la seule compétition nationale réunissant des élèves et des apprentis dans divers concours consacrés aux métiers et aux technologies au pays. L'objectif est d'encourager les concurrents et concurrentes à exceller dans le métier ou la technologie qu'ils ont choisi et de sensibiliser les jeunes aux nombreuses et formidables possibilités de carrière qui s'offrent à eux dans ces domaines. Les OCMT Regina 2025 rassemblent plus de 500 concurrents et concurrentes, venant de tout le Canada, qui participent à plus de 40 concours de métiers spécialisés et de technologies.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national sans but lucratif qui collabore avec les employeurs, les éducateurs, les groupes syndicaux et les gouvernements afin de promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et la technologie auprès des jeunes Canadiens. Pour obtenir des renseignements sur les programmes de Skills/Compétences Canada et sur les OCMT, veuillez visiter www.skillscompetencescanada.com



PHOTOGRAPHIES

Consultez la page Flickr de SCC pour accéder à des centaines de photos haute résolution de concurrents et concurrentes en action ou pour en téléverser d’autres.

