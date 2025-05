Robex annonce la finalisation de son introduction en bourse

QUÉBEC, 31 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX), producteur et développeur aurifère ouest-africain, a le plaisir d’annoncer le succès de son introduction sur la bourse australienne (« ASX ») avec 38 585 209 certificats CHESS (« CDI ») à un prix d’émission unitaire de 3,11 A$ (~2,73 $ CA), dans le but de lever 120 millions de dollars australiens (avant les coûts associés) (l’« Offre »). Chaque certificat représente une action ordinaire sous-jacente de Robex.

Robex a reçu de l’ASX l’approbation, sous réserve des conditions habituelles, concernant son admission sur la liste officielle des titres cotés et la cotation officielle de ses CDI. Robex collabore avec l’ASX afin de satisfaire aux conditions de cotation. Il est également prévu que la négociation des CDI de Robex (au code « RXR ») sur l’ASX débute le 5 juin 2025 sur la base d’un règlement classique. L’Offre a reçu l’acceptation conditionnelle de la Bourse de Toronto (« TSXV »), qui est maintenant en attente des documents de clôture habituels avant de pouvoir fournir son approbation finale.

Le produit net obtenu dans le cadre de l’Offre sera utilisé pour le développement du projet aurifère Kiniero, les coûts de financement, les frais généraux et le fonds de roulement, notamment une partie des coûts liés à l’Offre.

Conformément aux termes d’un contrat de prise ferme entre Robex et les chefs de file conjoints, Euroz Hartleys Limited et Canaccord Genuity (Australie) Limited (« JLM »), SCP Resource Finance LP étant nommé co-chef de file et Blackwood Capital Pty Ltd étant nommé co-gérant de l’Offre, Robex paiera une commission en espèces d’un montant de 5,4 millions de dollars australiens (~4 805 460 dollars canadiens).

Matthew Wilcox, PDG et directeur général de Robex, a déclaré : « Nous sommes heureux de la finalisation de notre introduction en bourse sur l’ASX. Cette démarche est une étape cruciale pour Robex Resources Inc. et pour le développement du projet aurifère de Kiniero. Nous avons reçu l’approbation conditionnelle de l’ASX et nous travaillons activement à remplir les conditions d’admission à la cote. Nous sommes impatients de commencer à négocier nos certificats sur l’ASX et de continuer à progresser vers la production dans le respect du budget et du calendrier. »

Transactions entre parties liées

Quelques administrateurs et dirigeants de la Société ont participé à l’Offre et acquis des CDI. Leur participation constitue une « transaction entre parties liées » au sens du règlement multilatéral 61-101, Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Ces transactions sont dispensées des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires décrites dans le Règlement 61-101 conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) dudit règlement, étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis à cette personne ni la contrepartie payée par celle-ci n’excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Les participants à l’Offre et l’ampleur de leur participation n’ont été finalisés que peu de temps avant la clôture de l’Offre. Par conséquent, il n’a pas été possible de divulguer publiquement les détails relatifs à la nature et à l’ampleur de la participation des parties liées à l’Offre avant la finalisation de celle-ci. Chaque transaction entre parties liées dans le cadre de l’offre est décrite ci-dessous : (i) Alain William, directeur financier de la société, a acheté 16 077 CDI pour un prix de souscription total de 49 999,47 dollars australiens ; (ii) Gwendal Bonno, directeur général, responsable du personnel et de la communication de la société, a acheté 96 463 CDI pour un prix de souscription total de 299 999,93 dollars australiens ; (iii) Howard Golden, administrateur de la société, a acheté directement ou indirectement 3 215 CDI pour un prix de souscription total de 9 998,65 dollars australiens ; (iv) Dimitrios Felekis, directeur du développement de la société, a acheté 48 231 CDI pour un prix de souscription total de 149 998,41 dollars australiens ; (v) Clinton Bennett, directeur des opérations de la société, a acheté 9 646 CDI pour un prix de souscription total de 29 999,06 dollars australiens ; et (vi) John Dorward, administrateur de la société, a acheté directement ou indirectement 25 723 CDI pour un prix de souscription total de 79 998,53 dollars australiens.

À propos de Robex Resources, Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest avec un potentiel d’exploration considérable. La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet Kiniero en Guinée.

Robex a pour ambition de devenir l’un des plus importants producteurs d’or de rang intermédiaire en Afrique de l’Ouest.

Ni la Bourse de Toronto (ou TSX) ni son régulateur (tel que défini dans ses politiques) n’assument la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

