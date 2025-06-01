VTRS 截止日期提醒：資深投資人法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Viatris Inc. 投資人於 6 月 3 日證券集體訴訟重要截止日期前聘請律師 - VTRS

紐約, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事由：全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 2 月 26 日（含首尾兩天，簡稱「集體訴訟期間」）期間購買 Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) 股票的人士，2025 年 6 月 3 日是重要的首席原告截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Viatris 股票，您可能有權透過後酬約定獲得賠償而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Viatris 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=36783，撥打 Phillip Kim 律師等人的 諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解詳情。 本案已提起集體訴訟。 如果您希望擔任首席原告，務必於 2025 年 6 月 3 日之前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導方面具有成功案例的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。 選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，被告在集體訴訟期間向投資人提供了有關 Viatris 印度印多爾工廠未通過查核的重要資訊。 儘管被告是在初次查核和被告開始採取補救措施數月後發表聲明，但除其他內容外，該聲明還揭露了 FDA 所發出的警告函和進口警示，這將阻止 Viatris 從印多爾工廠運送 11 種產品，但其中 4 種產品不受限制（「警告函」）。 被告經常將警告函所帶來的影響稱為 Viatris 的「小問題」。

此外，被告在向投資人提供這些揭露資訊的同時，也傳播重大虛假和誤導性陳述和／或隱瞞有關警告函對 Viatris 財務狀況之真實影響的重大不利事實。 值得注意的是，被告並未揭露查核的具體時間、補救措施實施時長，或現有及持續補救措施所帶來的財務影響。 更加值得注意的是，被告未能揭露哪些產品受 FDA 警告函的約束、哪些產品豁免，以及受限產品對 Viatris 現有財務狀況及未來預測的重要性，以及 Viatris 認為哪些產品將豁免。 由於缺乏這些重要事實，此類聲明導致原告及其他股東以人為抬高的價格購買 Viatris 股票。 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資人蒙受了損失。

如需加入 Viatris 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=36783 或撥打 Phillip Kim 律師等人的 諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解詳情。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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