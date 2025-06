Bitget faz parceria com a Kronos Research para oferecer liquidez de nível institucional e eficiência comercial

VICTORIA, Seychelles, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou uma parceria estratégica com a Kronos Research, uma das principais empresas de operação quantitativa, trazendo maior liquidez de mercado e eficiência de trading para traders e clientes institucionais da Bitget.

Ao integrar os recursos avançados da Kronos, a Bitget tem como objetivo fornecer uma liquidez mais profunda e spreads bid-ask mais apertados nos principais pares de negociação para seus operadores e clientes institucionais. Essa melhoria na profundidade do mercado garante que os traders possam executar grandes ordens com o mínimo de derrapagem, levando a uma operação mais eficiente e econômica. Esses aprimoramentos são particularmente benéficos para os operadores de varejo e institucionais que buscam a execução ideal em um ambiente de mercado dinâmico.

"A colaboração é mais um passo nos esforços da Bitget para fornecer serviços de operação de nível institucional de classe mundial. Com a Kronos Research, a Bitget fortalece a eficiência de sua plataforma, atendendo aos altos padrões de segurança e liquidez exigidos para clientes institucionais. Isso acrescenta uma camada adicional de eficiência ao ecossistema da Bitget. Essa integração é uma parceria estratégica para desenvolver uma infraestrutura que atenda às necessidades de nossos usuários", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Projetada para otimizar a profundidade da negociação e melhorar a qualidade da execução, a integração das estratégias algorítmicas avançadas da Kronos Research e a profunda experiência em aprimoramento de liquidez proporcionarão um ambiente de negociação mais contínuo e ágil, reduzindo a derrapagem, estabilizando os movimentos de preços e permitindo uma execução mais consistente em todos os ciclos do mercado. Essa parceria também ampliará a cobertura de liquidez para várias categorias de negociação, incluindo spot e contratos. Ao oferecer suporte a um conjunto mais amplo de ativos digitais com soluções de liquidez orientadas por algoritmos, essa parceria oferecerá spreads mais apertados e carteiras de pedidos mais resilientes.

"A infraestrutura robusta da Bitget oferece a baixa latência e a alta velocidade de execução de que precisamos para operar perfeitamente em diversas condições de mercado", disse Hank Huang, CEO da Kronos Research. "Essa colaboração nos permite implantar estratégias de liquidez otimizadas em escala, gerando spreads mais apertados, maior profundidade de mercado e uma experiência de operação superior."

Em 2025, a Bitget está dobrando seu compromisso de expandir os serviços para clientes institucionais, tornando-os um foco central de seu roteiro estratégico. Isso se baseia em uma base sólida estabelecida em anos anteriores, incluindo a introdução mais recente de serviços de empréstimo de criptomoedas para todos os pares de operação à vista e o sistema de contas unificado, ambos projetados para oferecer maior flexibilidade, eficiência de capital e gerenciamento de ativos adicionados para investidores institucionais.

Atualmente, a Bitget trabalha com mais de 1.000 parceiros institucionais. Por meio de inovação contínua, integrações estratégicas e ofertas aprimoradas de produtos, a Bitget oferece serviços de classe mundial a uma clientela diversificada, que vai de investidores individuais a instituições de grande porte.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Sobre a Kronos Research

Fundada em 2018, a Kronos Research é uma empresa de ponta de criação de mercado de criptomoedas e de negociação quantitativa alimentada por pesquisa de dados e algoritmos inteligentes, gerando bilhões de dólares americanos em volume de negociação por dia.

Com atividade de negociação em todas as bolsas de nível 1 e 2, bem como nos principais protocolos e plataformas DeFi, a Kronos é capaz de oferecer desempenho de negociação e liquidez superiores por meio de infraestrutura de negociação avançada e recursos de pesquisa quantitativa profunda.

Para mais informações, acesse: Site | X | LinkedIn ou entre em contato conosco pelo e-mail media@kronosresearch.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que possam se dar ao luxo de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e40c920e-5b96-453f-a96c-21de8fd8dad0