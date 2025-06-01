Falcon Luxe 拓展私人飞机包机服务，推出“时段包机”方案

迪拜，阿联酋, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下的 Falcon 私人包机部门 Falcon Luxe 宣布推出时段私人飞机包机服务。

该方案操作简便：客户预先购买一定数量的飞行时数，然后根据需要使用这些时数，并享有使用 Falcon 机队的优先权。 选择时段包机后，客户无需每次飞行都询价，也免除了反复预订的麻烦。

对于寻求实用、可靠飞行方式的个人和机构而言，时段包机模式正日益受到欢迎。 对于需要频繁安排飞行的企业来说，这种模式尤其适用，提供了一种更明智的选择，既能确保成本透明化，又能保障飞机可用性。

Falcon Luxe 的时段包机服务简单便捷。 客户清楚知晓服务涵盖内容、可飞行的时间，并且每次旅行都能获得始终如一的支持。

Alex Group Investment 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示：“如今，人们追求简捷的飞行体验。 时段包机正是我们的解决方案。 您无需每次为可用性、价格或文件手续烦忧。 只需在需要时乘坐飞机，一切自然顺畅。”

Falcon Luxe 将继续调整其服务，以满足旅客不断变化的期望，提供灵活的私人飞机旅行解决方案，简化人们的飞行方式。

如需了解 Falcon Luxe 机队详情，请访问：Falcon Luxe | 我们的机队 - Falcon

关于 Falcon

Falcon 是顶尖的航空服务供应商，提供一站式服务，满足您在航空领域的各类需求。

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媒体垂询

Ines Nacerddine

航空营销总监

Alex Group Investment

电子邮件：ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

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