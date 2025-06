Biognosys lancia Spectronaut 20 e SpectroMine 5 e stabilisce nuovi parametri di riferimento nell'immunopeptidomica

ZURIGO e BOSTON, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader mondiale nelle soluzioni di proteomica basate sulla spettrometria di massa, annuncia il lancio di Spectronaut® 20 e SpectroMine™ 5 alla Conferenza annuale dell'American Society for Mass Spectrometry (ASMS) del 2025 che si terrà dall'1 al 5 giugno a Baltimora, Maryland. Questi importanti aggiornamenti software segnano significativi progressi tecnologici nel campo delle prestazioni di ricerca non specifica, dell'immunopeptidomica e dei flussi di lavoro di proteomica pronti per il cloud.

Al centro delle nuove versioni c'è Kuiper, il nuovo motore di ricerca di Biognosys, alimentato da modelli di predizione proprietari specificamente ottimizzati per le ricerche non specifiche. Kuiper offre identificazioni di peptidi da record, soprattutto per le applicazioni di immunopeptidomica.

Caratteristiche principali di Spectronaut® 20:

Fino all' 80 per cento in più di identificazioni di peptidi nei flussi di lavoro di immunopeptidomica HLA (Antigene leucocitario umano) di classe I

nei flussi di lavoro di immunopeptidomica HLA (Antigene leucocitario umano) di classe I Elaborazione accelerata con miglioramenti del tempo di esecuzione directDIA ®

Maggiore accuratezza quantitativa per i dati timsTOF attraverso algoritmi sensibili alla mobilità ionica

per attraverso algoritmi sensibili alla mobilità ionica Ampliamento del tasso di false scoperte (FDR) e delle opzioni di controllo della qualità

Miglioramento della visualizzazione dei dati , Assistenza Linux e compatibilità con il cloud

, e Disponibile su Bruker ProteoScape™, una piattaforma che amplia le capacità per l'immunopeptidomica e l'analisi delle modifiche post-traslazionali

Kuiper alimenta anche SpectroMine™ 5, l'ultima versione di Biognosys per la proteomica basata sull'acquisizione dipendente dai dati (DDA), che ora offre prestazioni di identificazione notevolmente migliorate. Con l'aggiunta dell'Assistenza Linux, SpectroMine si unisce a Spectronaut per consentire l'analisi di dati proteomici ad alto rendimento in ambienti cloud e HPC (elaborazione a elevate prestazioni), consentendo flussi di lavoro di ricerca scalabili e di nuova generazione.

Le applicazioni del software di nuova generazione di Biognosys saranno evidenziate attraverso numerosi poster scientifici, due seminari mattutini e partecipazioni a workshop. Tra questi, due presentazioni congiunte con Greywolf Therapeutics sui flussi di lavoro avanzati dell'immunopeptidomica e i contributi a un workshop sulle linee guida per le migliori pratiche dei resoconti relativi ai dati ottenuti con acquisizione indipendente (DIA).

Biognosys presenterà anche la sua ultima innovazione tecnologica, il P2 Enrichment System, un robusto flusso di lavoro al plasma basato su nanoparticelle che offre una profondità, una riproducibilità e una produttività senza precedenti nella proteomica plasmatica. Introdotto per la prima volta all'ASMS 2024, il sistema P2 sarà presentato in un nuovo poster scientifico e in una presentazione da parte di collaboratori della Johns Hopkins School of Medicine. La loro ricerca dimostra l'applicazione reale del P2 in uno studio clinico sulla scoperta di biomarcatori circolanti per promuovere la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative.

Inoltre, Biognosys è stata invitata a tenere una presentazione orale su Proteoverse® Digital Proteome, l'atlante di espressione del proteoma multitessuto e multispecie di proprietà dell'azienda. Si tratta di una delle risorse più complete nel suo genere che fornisce approfondimenti sul panorama proteomico nelle specie umane e precliniche, fornendo assistenza alla ricerca d'avanguardia nella scoperta di farmaci e nella scienza traslazionale.

“L'immunopeptidomica è fondamentale per capire come i nostri farmaci fanno la differenza per i pazienti. Spectronaut 20 ci permette di sfruttare insiemi di dati complessi con maggiore velocità e profondità, fornendo approfondimenti critici sulla modulazione dell'antigene MHC-I e sui suoi effetti sul riconoscimento immunitario”, ha dichiarato Daniel Green, Ph.D., Responsabile della bioinformatica presso l'azienda di biotecnologia Greywolf Therapeutics.

“Il sistema di arricchimento P2 di Biognosys è stato trasferito al nostro laboratorio presso il Broad Institute senza alcun problema. Siamo rimasti colpiti dalla chiarezza e dalla solidità dei protocolli, oltre che dalle eccezionali prestazioni della tecnologia sui nostri set di campioni”, ha dichiarato Steven A. Carr, Ph.D., Direttore Senior di Proteomica e scienziato presso il Broad Institute del MIT e di Harvard.

Informazioni su Spectronaut®

Spectronaut è il software di analisi dei dati di punta di Biognosys per la proteomica basata sulla spettrometria di massa (MS) con acquisizione indipendente dai dati (DIA). Il software utilizza algoritmi avanzati di ricerca e intelligenza artificiale (IA) per tradurre i dati in informazioni fruibili per la ricerca sulle scienze della vita. Spectronaut consente una quantificazione riproducibile e precisa di migliaia di proteine in un singolo esperimento e fornisce informazioni multidimensionali sull'espressione, la funzione e la struttura delle proteine in tutte le principali specie biologiche e i tipi di campioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.spectronaut.com

Informazioni su Biognosys

Biognosys è un’organizzazione leader nel settore della ricerca a contratto (CRO) specializzata in servizi di proteomica per la ricerca e lo sviluppo in fase iniziale attraverso il monitoraggio dei biomarcatori nelle sperimentazioni cliniche. In collaborazione con le aziende biotecnologiche e farmaceutiche più innovative al mondo, Biognosys utilizza tecnologie esclusive e brevettate insieme alla spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con precisione, profondità e produttività senza pari. Con laboratori nei pressi di Zurigo (Svizzera) e Boston (Massachusetts, Stati Uniti), Biognosys combina competenze scientifiche e proteomica di nuova generazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci, fornendo assistenza alla ricerca traslazionale e preclinica, nonché agli studi clinici per la medicina di precisione. Scoprite di più su www.biognosys.com

