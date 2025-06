PAIRMiner offre une prime de cloud mining de 150 $, alors que les avoirs institutionnels en Bitcoin battent des records

Alors que les investissements institutionnels dans le Bitcoin atteignent des sommets, PAIRMiner lance une offre gratuite de cloud mining pour faciliter l’accès du grand public aux cryptomonnaies

.

Image par PAIRMiner

LOS ANGELES, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme de cloud mining PAIRMiner a annoncé aujourd’hui le lancement d’une prime de 150 $ pour ses nouveaux utilisateurs , une initiative visant à élargir l’accès au minage de cryptomonnaies, alors que l’adoption du Bitcoin connaît une nouvelle accélération à l’échelle mondiale.

Cette annonce survient alors que les grands investisseurs institutionnels augmentent encore leurs investissements en Bitcoin. Des rapports récents font état d’accumulations massives, notamment celle attribuée à l’entreprise de Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, qui ont porté les avoirs institutionnels en Bitcoin à des niveaux records, ce qui témoigne d’une forte confiance dans la valeur à long terme de cette cryptomonnaie.

Dans ce contexte, la nouvelle offre incitative de PAIRMiner vise à faciliter l’accès au minage de cryptomonnaies pour les particuliers intéressés, sans avoir besoin d’équipement technique ou d’expertise particulière.

« Nous sommes convaincus que l’avenir des cryptomonnaies doit être inclusif », a déclaré un porte-parole de PAIRMiner. « En offrant une solution de minage simple et sans matériel requis, nous permettons à un plus grand nombre de personnes de profiter des opportunités offertes par l’économie en constante évolution des actifs numériques. »

Les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent sur https://pairminer.com recevront l’équivalent de 150 $ en puissance de calcul cloud gratuite, ce qui leur permettra de commencer immédiatement à miner. Les utilisateurs perçoivent des gains en cryptomonnaies via des versements automatiques quotidiens, avec la possibilité de réinvestir ou de retirer leurs profits une fois le seuil de 150 $ cumulés atteint.

PAIRMiner est enregistré auprès de la FCA et prend en charge plusieurs cryptomonnaies de majeures, dont le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et le Litecoin (LTC). La plateforme propose également un programme de parrainage qui récompense les utilisateurs pour chaque nouveau membre qui rejoint le réseau, en accord avec son modèle de croissance fondé sur la communauté.



Choisissez un contrat de minage adapté et commencez à percevoir un revenu quotidien stable.

Alors que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets et que les institutions mondiales élargissant leurs portefeuilles de cryptomonnaies, PAIRMiner cherche à combler le fossé entre le minage professionnel et l’adoption grand public.

À propos de PAIRMiner

PAIRMiner est une plateforme de minage de cryptomonnaies sur le cloud fondée en 2009, qui a pour objectif de rendre l’accès aux actifs numériques plus facile pour tous. Notre entreprise utilise une infrastructure moderne et des outils faciles à prendre en main pour proposer des services de minage sûrs et accessibles partout dans le monde. PAIRMiner est supervisé par les autorités financières et prend en charge plusieurs cryptomonnaies couramment utilisées.

Contact média :

Heindrova

PAIRMiner

agnes@pairminer.com

https://pairminer.net



