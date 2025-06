Communiqué de presse : Sanofi acquiert Blueprint Medicines, enrichit son portefeuille dans les maladies immunologiques rares et ajoute un pipeline d’immunologie de stade précoce

Sanofi acquiert Blueprint Medicines, enrichit son portefeuille dans les maladies immunologiques rares et ajoute un pipeline d’immunologie de stade précoce

Le portefeuille de Sanofi s’enrichit du seul médicament approuvé, en croissance rapide, pour la mastocytose systémique avancée et indolente







Paris et Cambridge (Massachusetts), 2 juin 2025. Sanofi et Blueprint Medicines Corporation (Blueprint), une société biopharmaceutique basée aux États-Unis et cotée en bourse, spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare et d’autres maladies induites par le KIT, ont conclu un accord par lequel Sanofi acquerra Blueprint.

L’acquisition comprend une activité médicale spécialisée dans les maladies immunologiques rares, Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), approuvée aux États-Unis et dans l’Union Européenne, ainsi qu’un pipeline immunologique prometteur de stade avancé et précoce. En outre, la présence établie de Blueprint parmi les allergologues, les dermatologues et les immunologues viendrait soutenir le pipeline d’immunologie en croissance de Sanofi.

Ayvakit/Ayvakyt est le seul médicament approuvé pour la mastocytose systémique avancée et indolente (ASM et ISM), une maladie immunologique rare, caractérisée par l’accumulation et l’activation de mastocytes aberrants dans la moelle osseuse, la peau, le tractus gastro-intestinal et autres organes. L’acquisition apportera également l’élénéstinib, un médicament de nouvelle génération pour la MS, ainsi que le BLU-808, un inhibiteur oral hautement sélectif et puissant du KIT de type sauvage, qui a le potentiel de traiter un large éventail de maladies en immunologie.

Selon les termes de l’acquisition, Sanofi versera 129,00 dollars par action en espèces à la conclusion, ce qui représente une valeur en actions d’environ 9,1 milliards de dollars. Les actionnaires de Blueprint auront également le droit de recevoir un droit de valeur conditionnelle non négociable (« CVR ») avec deux paiements d’étapes potentiels de 2 dollars et de 4 dollars par action pour la réalisation, respectivement, d’étapes de développement et de réglementation futures pour BLU-808. La valeur totale en actions de l’opération, en incluant les paiements de la valeur CVR potentielle, représente environ 9,5 milliards de dollars sur base entièrement diluée.

Paul Hudson

PDG, Sanofi

« La proposition d’’acquisition de Blueprint Medicines représente un bond en avant stratégique dans nos portefeuilles maladies rares et immunologie. Elle améliore notre pipeline et accélère notre transformation en société d’immunologie leader dans le monde. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie de renforcement de nos domaines thérapeutiques existants, qui propose des médicaments pertinents et différenciés aux patients tout en garantissant des rendements attractifs à nos actionnaires. Elle complète les récentes acquisitions de médicaments en phase de développement précoce qui demeurent notre principal domaine d’intérêt. Sanofi garde une capacité significative pour de nouvelles acquisitions d’actifs. Nous sommes heureux d’accueillir les personnels talentueux de Blueprint et nous sommes impatients de rechercher ensemble les miracles de la science. Cela fait sens pour la science, pour les deux entreprises, pour les professionnels de santé et, surtout, pour les patients. »

Kate Haviland

PDG, Blueprint Medicines

« Depuis notre fondation, Blueprint Medicines a travaillé au croisement entre l’innovation scientifique et l’excellence opérationnelle. Je suis incroyablement fier des innovations médicales que nos équipes ont créé et délivré aux patients. Nous avons traduit notre compréhension scientifique de la biologie des mastocytes en un portefeuille de traitements importants, notamment Ayvakit (le premier et seul médicament approuvé pour traiter la cause de base des mastocytoses systémiques) et avons travaillé en collaboration avec les communautés pour améliorer les standards des soins et les résultats des patients. Par cet accord, nous ouvrons un nouveau chapitre avec Sanofi dont le leadership reconnu dans les maladies rares et l’immunologie, ainsi que la capacité à relever des défis médicaux à grande échelle, permettront d’accélérer notre mission commune d’offrir à beaucoup plus de patients dans le monde des traitements qui changeront leur vie. »

Les mastocytes jouent un rôle important dans les réponses immunitaires et se trouvent généralement dans les tissus qui rencontrent l’environnement externe, comme la peau, les poumons et le tractus gastro-intestinal. Lors de l’activation, les mastocytes libèrent des molécules pro-inflammatoires telles que les histamines et les protéases. La mastocytose systémique est un trouble immunologique rare qui peut conduire à une série de symptômes invalidants sur plusieurs systèmes d’organes et avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients. Les symptômes que les patients atteints de MS peuvent présenter comprennent l’anaphylaxie, la maladie des os, la détresse gastro-intestinale et les lésions cutanées. La MS indolente représente la majorité des cas de MS.

Ayvakit a réalisé un chiffre d’affaires net de 479 millions de dollars en 2024 et de près de 150 millions de dollars au Q1 2025, représentant une croissance annuelle de plus de 60 % sur le premier trimestre 2024. Ce médicament oral est un inhibiteur puissant et sélectif des kinases activées mutantes KIT et PDGFRA. Dans certaines maladies, les mutations de KIT et PDGFRA forcent les protéines kinases à devenir de plus en plus actives et Ayvakit/Ayvakyt est conçu pour se lier à ces protéines et les inhiber.

L’élénéstinib est un inhibiteur de KIT D816V de nouvelle génération, puissant et hautement sélectif, avec une pénétration limitée dans le système nerveux central. Le médicament MSI expérimental oral est le sujet de HARBOR, une étude de phase 2/3 (identifiant de l’étude clinique : NCT04910685). L’étude en cours, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, conçue pour évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’élenestinib plus un traitement axé sur les symptômes chez les patients atteints de MS indolente et MS latente.

BLU-808 est un inhibiteur expérimental oral, très puissant et sélectif du KIT de type sauvage qui a été développé en tirant parti de l’expertise de Blueprint en biologie des mastocytes. Le KIT de type sauvage joue un rôle central dans l’activation des mastocytes, qui est impliquée dans un large éventail de maladies inflammatoires.

Conditions de transaction et considérations financières

Selon les termes de l’accord de fusion, Sanofi lancera une offre publique d’achat en espèces pour acquérir toutes les actions en circulation de Blueprint pour 129,00 dollars par action en espèces, soit une valeur totale en actions d’environ 9,1 milliards de dollars. En outre, les actionnaires de Blueprint recevront un droit CVR non échangeable par action Blueprint avec deux paiements d’étapes potentiels comme suit :

2 dollars par action, sous réserve de la réalisation d’une étape de développement clinique importante pour BLU-808, et

4 dollars par action, sous réserve de la réalisation d’une étape réglementaire pour BLU-808.

Le prix de l’offre initiale représente une prime d’environ 27 % par rapport au prix de clôture de Blueprint le 30 mai 2025 et une prime d’environ 34 % par rapport au prix moyen pondéré en volume sur les 30 jours de bourse (VWAP) de Blueprint au 30 mai 2025. Avec le CVR, la prime est d’environ 33 % par rapport au cours de clôture le 30 mai 2025 et d’environ 40 % sur les 30 jours de bourse VWAP.

La réalisation de l’offre publique d’achat est soumise aux conditions de conclusion habituelles, y compris l’offre d’un certain nombre d’actions ordinaires de Blueprint représentant au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Blueprint, la réception des approbations règlementaires requises et les autres conditions habituelles.

Si l’offre publique d’achat est conclue avec succès, une filiale en propriété exclusive de Sanofi fusionnera avec Blueprint et toutes les actions en circulation de Blueprint qui ne sont pas présentées dans l’offre publique d’achat seront converties en droit de recevoir la même somme de 129,00 USD par action en espèces et avec un CVR par action offert aux actionnaires de Blueprint dans l’offre publique d’achat. Sanofi prévoit de financer la transaction avec des liquidités disponibles et des produits provenant d’une nouvelle dette. L’offre publique d’achat n’est soumise à aucune condition de financement. Sous réserve de la satisfaction des conditions de conclusion habituelles, ou de la renonciation à celles-ci, Sanofi prévoit actuellement de finaliser l’acquisition au cours du troisième trimestre 2025. L’acquisition n’aura pas d’impact significatif sur les orientations financières de Sanofi pour 2025. Elle est immédiatement relutive pour la marge brute et pour le bénéfice d’exploitation de l’entreprise et pour le bénéfice par action après 2026.

Conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes

Sanofi organisera aujourd’hui une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes à 8h30 CEST. Une présentation sera disponible en téléchargement dans la section Investor Relations de sanofi.com avant le début de la conférence téléphonique.

La conférence se tiendra sur Zoom avec les identifiants d’accès suivants :

https://sanofi.zoom.us/j/97991465119?pwd=KHb1Zwhgh8e8UrgipSpUEt9PD1VizA.1

ID du webinaire : 979 9146 5119

Mot de passe : 801394

About Ayvakit

Ayvakit (avapritinib) est le premier et seul médicament approuvé par la US Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement de la cause sous-jacente de la MS. Il a été approuvé par la FDA pour le traitement de la MS avancée en juin 2021 et la MS indolente en mai 2023. Il est maintenant indiqué chez les adultes atteints de MS indolente, les adultes atteints de MS avancée, y compris les MS agressives (MSA), les MS avec un néoplasme hématologique associé (MS-AHN) et la leucémie des mastocytes (LCM), et les adultes atteints d’une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) non résécable ou métastatique porteurs d’une mutation de l’exon 18 PDGFRA, y compris les mutations D842V PDGFRA. Le médicament est approuvé dans l’UE sous le nom d’Ayvakyt pour le traitement des adultes atteints d’ISM présentant des symptômes modérés à sévères et contrôle inadéquat sous traitement symptomatique, des adultes atteints d’ASM, de SM-AHN ou de LCM, après au moins un traitement systémique, et des adultes atteints d’une GIST non résécable ou métastatique porteurs de la mutation PDGFRA D842V. Dans le monde, le médicament est approuvé pour une ou plusieurs indications dans 16 pays, notamment en Chine où il est commercialisé par CStone Pharmaceuticals qui paie des royalties en pourcentage sur les ventes.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

À propos de Blueprint Medicines

Blueprint Medicines est une société biopharmaceutique mondiale pleinement intégrée qui invente des médicaments qui changent la vie. Notre objectif est de soulager les souffrances humaines en résolvant des problèmes médicaux importants dans deux domaines de focalisation essentiels : allergie/inflammation et oncologie/hématologie. Notre approche commence en ciblant les causes profondes des maladies en recourant pour cela aux connaissances scientifiques dans nos domaines de focalisation essentiels et notre expertise en matière de découverte de médicaments dans de multiples modalités thérapeutiques. Nous avons obtenu des résultats avec deux médicaments approuvés, notamment Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), que nous proposons aux patients atteints de MS aux États-Unis et en Europe. Forts de nos capacités et infrastructures commerciales et dans la recherche et le développement, nous avons pour objectif d’accroître dans une mesure significative notre impact en développant un vaste pipeline de programmes allant des débuts scientifiques aux essais cliniques avancés sur les maladies mastocytaires et les tumeurs solides. Blueprint Medicines est cotée au NASDAQ : BPMC.

Relations presse Sanofi

Sandrine Guendoul | +33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Léo Le Bourhis | +33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com

Victor Rouault | +33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Timothy Gilbert | +1 516 521 2929 | timothy.gilbert@sanofi.com

Léa Ubaldi | +33 6 30 19 66 46 | lea.ubaldi@sanofi.com

Relations Investisseurs Sanofi

Thomas Kudsk Larsen | + 44 7545 513 693 | thomas.larsen@sanofi.com

Alizé Kaisserian | + 33 6 47 04 12 11 | alize.kaisserian@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Keita Browne | +1 781 249 1766 | keita.browne@sanofi.com

Nathalie Pham | +33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Tarik Elgoutni | + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Thibaud Châtelet | +33 6 80 80 89 90 | thibaud.chatelet@sanofi.com

Yun Li | +33 6 84 00 90 72 | yun.li3@sanofi.com

Relations Presse et Relations Investisseurs Blueprint Medicines

Jim Baker | +1 617 844 8236 | media@blueprintmedicines.com

Jenna Cohen | +1 857 209 3147 | ir@blueprintmedicines.com

Déclarations prospectives de Sanofi

Ce communiqué contient des déclarations prospectives soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux induits par ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits avérés et peuvent inclure des projections et des estimations. Elles peuvent comprendre les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations concernant des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services, le développement et le potentiel de produits futurs ainsi que des déclarations relatives aux performances futures. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par l’emploi de verbes tels que « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « être » et autres expressions similaires. La direction de Sanofi considère les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives comme raisonnables. Cependant, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Sanofi, qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats et événements réels et ceux exprimés, induits ou projetés dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : des actions ou retards réglementaires inattendus, ou une réglementation gouvernementale d’ordre plus général, qui pourraient affecter la disponibilité ou le potentiel commercial du produit, ou le fait que le produit pourrait ne pas rencontrer de succès commercial ainsi que les risques liés à la capacité de Sanofi et de Blueprint à finaliser l’acquisition selon les conditions proposées ou selon le calendrier proposé, voire pas du tout, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises ; le risque que les conditions de clôture de la transaction ne soient pas satisfaites, la possibilité que des offres concurrentes soient faites ; les risques que les étapes liées au droit à la valeur conditionnelle ne soient pas atteintes ; le risque de litige avec les porteurs de titres relatif à l’acquisition proposée, y compris les dépenses ou retards qui en résultent ; d’autres risques associés à l’exécution des opérations de regroupement d’entreprises, tels que le risque que les entreprises ne soient pas intégrées avec succès, que cette intégration soit plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu ou que les avantages escomptés de l’acquisition ne se réalisent pas ; les risques liés aux opportunités et aux plans futurs de la société combinée, y compris l’incertitude quant à la performance financière et aux résultats attendus de la société combinée après la finalisation de l’acquisition proposée, les perturbations de l’acquisition proposée rendant plus difficile la conduite des affaires courantes ou le maintien des relations avec les clients, employés, fabricants, fournisseurs ou groupes de patients et la possibilité que, si la société combinée ne réalise pas les avantages perçus de l’acquisition proposée aussi rapidement ou dans la mesure anticipée par les analystes financiers ou les investisseurs, le cours de bourse des actions de Sanofi pourrait baisser ; d’autres risques liés aux activités respectives de Sanofi et de Blueprint, y compris la capacité à accroître les ventes et les revenus des produits existants et à développer, commercialiser ou mettre sur le marché de nouveaux produits, la concurrence, y compris la concurrence potentielle des médicaments génériques, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, dont les futures données et analyses cliniques, les obligations réglementaires et la surveillance par les autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, y compris les décisions de ces autorités concernant l’approbation ou non et, le moment venu, de toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, d’un dispositif ou d’un produit biologique pour un produit candidat ; ainsi que les décisions concernant l’étiquetage et d’autres questions qui pourraient affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de tout produit candidat, l’absence de garantie que les produits candidats, s’ils sont approuvés, connaîtront un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques ; la capacité de Sanofi à tirer parti des opportunités de croissance externe, pour finaliser les transactions connexes et/ou obtenir les autorisations réglementaires, les risques liés à la propriété intellectuelle et tout litige connexe en cours ou futur ainsi que l’issue finale de ce litige ; l’évolution des taux de change et des taux d’intérêt en vigueur ; la volatilité des conditions économiques et de marché ; les initiatives de maîtrise des coûts et leurs évolutions ultérieures ; ainsi que l’impact que les crises mondiales pourraient avoir sur nous, nos clients, fournisseurs, vendeurs et autres partenaires commerciaux, et la situation financière de chacun d’entre eux, ainsi que sur nos employés et sur l’économie mondiale dans son ensemble. Bien que la liste des facteurs présentée ici soit représentative, aucune liste ne doit être considérée comme un énoncé exhaustif de tous les risques, incertitudes ou hypothèses potentiels susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la situation financière consolidée ou les résultats d’exploitation des entreprises. Les facteurs susmentionnés doivent être lus conjointement avec les risques et mises en garde développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis et de l’Autorité des marchés financiers, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du rapport annuel de Sanofi (formulaire 20-F) pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que dans les autres documents déposés auprès de la SEC, et dans les rapports actuels (formulaire 8-K), les rapports trimestriels (formulaire 10-Q) et les rapports annuels (formulaire 10-K) et autres documents déposés par Blueprint auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes et, sauf si la loi applicable l’exige, Sanofi et Blueprint ne s’engagent pas à mettre à jour ou à réviser les informations et déclarations prospectives.

Déclarations prospectives de Blueprint

Cette communication contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, le projet d’acquisition de Blueprint par Sanofi, le calendrier prévu pour la réalisation de l’opération, ainsi que la performance financière ou opérationnelle future de Blueprint. Blueprint identifie généralement les déclarations prospectives par des termes tels que « viser », « pouvoir », « devoir », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « opportunité », « envisager », « potentiel », « continuer », « objectif » ou les formes négatives de ces termes, ou d'autres mots similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont uniquement des prévisions et reposent sur les attentes et projections actuelles concernant des événements et tendances futurs, ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup relèvent de facteurs ou de circonstances échappant au contrôle de Blueprint. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, y compris mais sans s’y limiter : les risques associés au calendrier de clôture de l’opération envisagée, y compris le risque qu’une condition de réalisation ne soit pas satisfaite dans le délai prévu ou ne le soit jamais, ou que la clôture de l’opération envisagée n’ait pas lieu ; les incertitudes quant au nombre d’actionnaires de Blueprint qui apporteront leurs actions dans le cadre de l’offre ; la possibilité qu’une entité gouvernementale interdise, retarde ou refuse d’accorder son autorisation pour la réalisation de l’opération ; la possibilité que des offres concurrentes soient présentées ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’opération ; l’issue de toute procédure judiciaire pouvant être engagée contre les parties ou d’autres acteurs en lien avec l’accord de fusion ; des difficultés ou dépenses imprévues liées à l’opération proposée, la réaction des partenaires commerciaux et des concurrents à l’annonce de l’opération proposée, et/ou des difficultés potentielles en matière de rétention des collaborateurs en raison de l’annonce et de l’attente de la finalisation de l’opération ; les risques liés à la non-réalisation des jalons associés aux CVR et à l’absence de paiements au profit des détenteurs de CVR ; le risque que la commercialisation et la vente d’AYVAKIT/AYVAKYT ou de tout futur médicament approuvé échoue ou soit moins réussie que prévu, ou qu’AYVAKIT/AYVAKYT ne soit pas adopté par les médecins, les patients, les payeurs tiers et autres parties prenantes du secteur médical ; le risque que les opportunités de marché pour AYVAKIT/AYVAKYT ou les candidats-médicaments de Blueprint soient inférieures aux estimations de Blueprint ou que toute autorisation obtenue repose sur une définition plus étroite de la population cible que celle anticipée par Blueprint ; le risque de retards dans les essais cliniques en cours ou planifiés ou dans le développement des candidats-médicaments actuels ou futurs de Blueprint, y compris mais sans s’y limiter BLU-808 et élénéstinib ; les risques liés à la capacité de Blueprint à démontrer avec succès l’innocuité et l’efficacité de ses candidats-médicaments et à obtenir leur autorisation dans les délais, voire pas du tout ; le fait que les résultats précliniques et cliniques des candidats-médicaments de Blueprint pourraient ne pas justifier leur développement ultérieur en monothérapie ou en association avec d’autres agents, ou avoir un impact sur le calendrier prévu des données ou des soumissions réglementaires ; le calendrier de lancement des essais cliniques et des cohortes dans les centres investigateurs et les taux d’inclusion des patients pourraient être retardés ou plus lents que prévu ; les décisions des agences réglementaires pourraient affecter les médicaments autorisés de Blueprint ou ses candidats-médicaments actuels ou futurs, y compris en ce qui concerne le démarrage, le calendrier et l’avancement des essais cliniques, ainsi que la tarification des produits ; les risques liés à la capacité de Blueprint à obtenir, maintenir et faire respecter la protection par brevet ou autre propriété intellectuelle pour ses produits et ses candidats-médicaments en développement ; la réussite des collaborations actuelles et futures de Blueprint, de ses accords de financement, partenariats, licences ou autres accords ; les risques liés à la liquidité et à la situation financière de Blueprint et à l’exactitude de ses estimations de revenus, de dépenses, de consommation de trésorerie et de besoins en capitaux ; ainsi que les risques détaillés dans le rapport annuel le plus récent de Blueprint sur le formulaire 10-K et dans les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC, ainsi que dans tout autre document que Blueprint pourrait déposer de temps à autre auprès de la SEC. Blueprint ne peut garantir que les événements et circonstances décrits dans les déclarations prospectives se produiront, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans lesdites déclarations. Les déclarations prospectives contenues dans cette communication ne concernent que les événements survenus à la date à laquelle elles sont faites. Blueprint ne prend aucun engagement de mise à jour des déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à cette date ou la survenance d’événements imprévus.

Informations complémentaires pour les actionnaires des États-Unis et où trouver ces informations

L’offre publique d’achat visant les actions ordinaires en circulation de Blueprint Medicines Corporation (« Blueprint ») mentionnée dans le présent communiqué n’a pas encore débuté. Ce communiqué est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de vente d’actions de Blueprint, et ne se substitue pas aux documents relatifs à l’offre publique d’achat que Sanofi et sa filiale d’acquisition déposeront auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis lors du lancement de l’offre publique d’achat. Au moment du lancement de l’offre publique d’achat, Sanofi et sa filiale d’acquisition déposeront les documents relatifs à l’offre publique d’achat sur le formulaire « Schedule TO », et Blueprint déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation relative à l’offre publique d’achat sur le formulaire « Schedule 14D-9 ». Les documents relatifs à l’offre publique d’achat (y compris une offre d’achat, une lettre de transmission connexe et certains autres documents relatifs à l’offre publique d’achat) et la déclaration de sollicitation/recommandation contiendront des informations importantes. LES DÉTENTEURS D’ACTIONS DE BLUEPRINT SONT INVITÉS À LIRE CES DOCUMENTS DÈS LEUR PUBLICATION, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES ACTIONNAIRES DE BLUEPRINT DEVRAIENT PRENDRE EN COMPTE AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT L’APPORT DE LEURS ACTIONS. L’Offre d’Achat, la Lettre de Transmission y afférente et certains autres documents relatifs à l’offre publique d’achat, ainsi que la Déclaration de Sollicitation/Recommandation, seront mis gratuitement à la disposition de tous les détenteurs d’actions de Blueprint. Les documents relatifs à l’offre publique d’achat et la Déclaration de Sollicitation/Recommandation seront disponibles gratuitement sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus gratuitement en contactant le Service des Relations Investisseurs de Sanofi à l’adresse investor.relations@sanofi.com ou sur le site web de Sanofi à l’adresse https://www.sanofi.com/en/investors.



Outre l’Offre d’Achat, la Lettre de Transmission y afférente et certains autres documents relatifs à l’offre publique d’achat, ainsi que la Déclaration de Sollicitation/Recommandation, Sanofi dépose des rapports annuels et spéciaux et d’autres informations auprès de la SEC, et Blueprint dépose des rapports annuels, trimestriels et spéciaux et d’autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez consulter et copier les rapports ou autres informations déposés par Sanofi et Blueprint à la salle de consultation publique de la SEC, située au 100 F. Street, N.E., Washington D.C. 20549. Pour plus d’informations sur cette salle, veuillez contacter la Commission au 1-800-SEC-0330. Les documents déposés par Sanofi et Blueprint auprès de la SEC sont également accessibles au public auprès des services de recherche de documents commerciaux et sur le site web de la SEC : www.sec.gov.

Marques déposées

Blueprint Medicines Corporation, AYVAKIT, AYVAKYT et les logos associés sont la propriété de Blueprint Medicines Corporation.

Pièce jointe