Réaction d’Eramet à l’annonce du Gouvernement gabonais sur l’interdiction des exportations de manganèse brut à partir de 2029

Eramet prend note de l’intention annoncée par le Gouvernement gabonais d’interdire l’exportation de manganèse brut à compter du 1er janvier 2029. Cette mesure s’inscrit dans l’ambition affichée du pays de renforcer sa base industrielle, initiée par Son Excellence le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et son Gouvernement.

Partenaire de longue date du Gabon, présent depuis plus de 30 ans dans le pays, Eramet est un investisseur engagé au service du développement industriel national. Le Groupe a investi dans l’exploitation minière responsable, la construction d’unités de transformation à forte valeur ajoutée et la modernisation d’infrastructures clés.

Eramet reconnaît l’ambition portée par les autorités gabonaises et, en tant que coactionnaire majoritaire de Comilog, continuera de travailler avec l’État dans un esprit de partenariat constructif et de respect mutuel.

Le Groupe restera attentif à la mise en œuvre de cette orientation politique et travaillera de manière collaborative à identifier de nouvelles opportunités contribuant au développement économique du Gabon sur le long terme, tout en assurant la durabilité de ses activités minières et métallurgiques. En particulier, Eramet entend préserver le rôle stratégique de Comilog et de Setrag comme fournisseurs de rang mondial de manganèse pour l’industrie sidérurgique, ainsi que les 10 460 emplois gabonais qu’ils soutiennent.

