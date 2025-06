Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE, sisäpiiritieto 2.6.2025 klo 12.00

Sisäpiiritieto: Verkkokauppa.com Oyj myy kuluttajarahoitusliiketoimintansa Walleylle - järjestely tukee yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmia

Verkkokauppa.com Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy kuluttajarahoitusliiketoimintansa Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisujen liiketoimintayksikölle, Walleylle. Alustava kauppahinta on noin 34 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutuspäivän mukaisen lainakannan arvon perusteella. Kauppa suoritetaan käteiskauppana ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 toisella vuosipuoliskolla.

Kaupan yhteydessä yhtiö on solminut Walleyn kanssa pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen rahoitus- ja maksupalveluiden tarjoamisesta Verkkokauppa.comin asiakkaille. Järjestely tukee Verkkokauppa.comin liiketoiminnan kasvua ja pitkän aikavälin tavoitteita.

"Monipuoliset rahoituspalvelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä ja kiinnostus niitä kohtaan on ollut vahvassa kasvussa. Yhteistyö tukee sekä kaupallista menestystämme että visiotamme tarjota asiakkaillemme uusi tapa ostaa ja omistaa”, kommentoi Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka.

“Kauppa on merkittävä edistysaskel Walleylle ja Norion Bankille. Verkkokauppa.comin hyvin asemoituneen rahoitusliiketoiminnan hankkiminen vauhdittaa laajentumistamme Pohjoismaissa. Tämä merkitsee myös pitkäaikaisen kumppanuuden syventymistä ja on tärkeä askel strategiassamme kasvaa kuluttajarahoituksessa ja maksupalveluissa Suomessa”, sanoo Walleyn toimitusjohtaja David Lundqvist.

Kaupasta syntyy Verkkokauppa.comille kertaluonteinen noin 3 miljoonan euron myyntivoitto, joka esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Kertaluonteisen myyntivoiton lisäksi kaupalla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Verkkokauppa.comin tulokseen, mutta järjestely tehostaa merkittävästi yhtiön taserakennetta. Toteutumisajankohdalla järjestelystä syntyy merkittävä positiivinen vaikutus operatiiviseen kassavirtaan. Kauppa ei vaikuta Verkkokauppa.comin ohjeistukseen näkymistä vuodelle 2025.

Kauppa ei aiheuta muutoksia Verkkokauppa.comin nykyisten rahoitusasiakkaiden sopimusehtoihin.





Lisätietoja:

Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj sähköposti jesper.blomster@verkkokauppa.com

puh. 040 570 3083



Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.