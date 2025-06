Denodo University Challenge hat begonnen: Data and AI for Real-World Impact

PALO ALTO, Kalifornien, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass die Registrierung für die nächste University Challenge, Data and AI for Real-World Impact, im Rahmen des Denodo Academic Program, das Studierende auf eine Karriere als Führungskraft im Bereich Daten und Analytik vorbereitet, begonnen hat. Die Anmeldefrist endet am 16. November.

Das Denodo Academic Program unterstützt Studierende mit flexiblen, virtuellen Trainingsmodulen, Live-Workshops, Zugang zur Denodo Platform und dem Denodo AI SDK. Das Denodo Academic Program startete seine erste University Challenge im Jahr 2023.

Da Denodo an die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz (KI) glaubt, konzentriert sich die aktuelle Denodo University Challenge auf die Entwicklung innovativer KI-gesteuerter Lösungen. Diese Lösungen zeigen nachweislich Wirkung und demonstrieren, wie fortschrittliches Datenmanagement und KI sinnvolle, praxistaugliche Innovationen und neue Ansätze zur Lösung sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen vorantreiben können.

Seit der Veröffentlichung der Denodo Platform 9.1 im November 2024 verfügt die Denodo Platform über leistungsstarke neue Funktionen, die die Entwicklung von KI-Anwendungen vereinfachen: Denodo Assistant automatisiert wichtige Data-Engineering-Aufgaben, liefert kontextbezogene Erkenntnisse und intelligente Empfehlungen und entlastet Entwickler so bei ihrer Arbeit. Denodo AI SDK übernimmt Prozesse wie Dateneinbettung, -transformation und -orchestrierung, damit sich Entwickler stärker auf die Ergebnisse konzentrieren können.

Diese Herausforderung umfasst die typischen Phasen eines Datenprojekts: Integrieren, Verwalten und Bereitstellen. In der Integrationsphase verwenden die Teilnehmenden Denodo Express, die kostenlose Version der Denodo-Plattform, um die Datensätze zu verbinden und virtuelle Ansichten der verbundenen Daten zu erstellen. Während der anschließenden Verwaltungsphase beginnen die Teilnehmenden, Data-Governance-Regeln um diese Ansichten herum zu erstellen und ein Design für ihre KI-Lösung zu entwerfen. Schließlich setzen die Teilnehmenden in der Bereitstellungsphase die KI-Lösung in die Praxis um, um die Challenge abzuschließen. Bewertet werden die Teilnehmenden nach ihrer Fähigkeit, Daten möglichst effizient zu integrieren, zu verwalten und bereitzustellen – mit dem Ziel, eine KI-Lösung zu entwickeln, die ein konkretes Praxisproblem löst.

„Mit der Denodo-Plattform lassen sich leistungsstarke KI-Anwendungen entwickeln – ganz ohne die üblichen Hürden in der Datenaufbereitung“, so Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. „Diese University Challenge gibt uns die spannende Gelegenheit zu sehen, welche innovativen Lösungen Studierende entwickeln werden. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie unsere Tools einsetzen, um reale Auswirkungen zu erzielen und die transformative Kraft der KI zu demonstrieren.“

Die drei besten Teams sowie die Universität mit den meisten teilnehmenden Teams erhalten Preise. Das Siegerteam darf sich über sechs Monate kostenlosen Zugang zu On-Demand-Kursen und Zertifizierungen im Wert von bis zu 7.000 US-Dollar freuen, ein exklusives Denodo-Siegerabzeichen, das ihre Qualifikation gegenüber potenziellen Arbeitgebern belegt, sowie eine Einladung zur Teilnahme an einem lokalen Denodo-Event wie dem DataFest.

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein.

