Le Denodo University Challenge, intitulé « Data and AI for Real-World Impact », est désormais ouvert

PALO ALTO, Californie, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, l’un des leaders de la gestion des données, a annoncé que le Denodo Academic Program, qui prépare les étudiants à devenir de futurs leaders dans le domaine des données et de l’analyse, a ouvert les inscriptions de son prochain défi universitaire, Data and AI for Real-World Impact (Données et IA pour un impact concret), jusqu’au 16 novembre.

Le Denodo Academic Program prépare les étudiants grâce à des modules de formation virtuels adaptés au rythme de chacun, des ateliers en direct, des essais de la plateforme de Denodo et du Denodo AI SDK. Il a lancé son premier défi universitaire en 2023.

Denodo croit au pouvoir de transformation de l’intelligence artificielle (IA). Ainsi, le Denodo University Challenge actuel se concentre sur le développement de solutions innovantes axées sur l’IA, dont l’impact est démontrable et qui illustrent la façon dont la gestion avancée des données et l’IA peuvent conduire à des innovations concrètes et significatives, ainsi qu’à de nouvelles approches pour résoudre les défis sociaux et économiques.

Depuis la sortie de Denodo Platform 9.1 en novembre 2024, la plateforme de Denodo intègre de nouvelles fonctionnalités puissantes qui simplifient le développement d’applications d’IA : Denodo Assistant, qui automatise les tâches clés d’ingénierie des données et fournit des informations contextualisées et des recommandations intelligentes, et le Denodo AI SDK, qui gère des processus tels que l’intégration, la transformation et l’orchestration de données, afin que les développeurs puissent se concentrer davantage sur les résultats.

Ce défi englobe les phases typiques d’un projet de données : intégration, gestion et livraison. Lors de la phase d’intégration, les participants utiliseront Denodo Express, la version gratuite de la plateforme de Denodo, pour connecter les ensembles de données et commencer à créer des vues virtuelles des données connectées. Lors de la phase de gestion, les participants commenceront à élaborer des règles de gouvernance des données autour de ces vues et à concevoir leur solution d’IA. Enfin, la phase de livraison consistera à mettre la solution d’IA en œuvre pour résoudre le problème posé. Les participants seront jugés sur leur capacité à intégrer, gérer et livrer les données de la manière la plus efficace possible, afin de créer une solution d’IA en mesure de résoudre un problème concret.

« Grâce à la plateforme de Denodo, les développeurs peuvent créer facilement des applications d’IA performantes sans les contraintes habituelles de la préparation des données », a déclaré Alberto Pan, directeur technique chez Denodo. « Ce défi universitaire est une occasion unique de découvrir les solutions innovantes développées par les étudiants. J’ai hâte de voir comment ils comptent exploiter nos outils pour obtenir un impact concret et démontrer le pouvoir de transformation de l’IA. »

Des prix seront décernés aux trois équipes les plus performantes, ainsi qu’à l’université qui participera avec le plus grand nombre d’équipes. Les membres de l’équipe gagnante bénéficieront d’un accès illimité à des formations Denodo et à des examens de certification à la demande pendant six mois, d’une valeur maximale de 7 000 $, d’un badge exclusif de lauréat Denodo (afin de communiquer leurs compétences aux employeurs potentiels) et d’une invitation à participer à un événement Denodo local, tel que le DataFest.

