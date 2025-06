Hebrew French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

デノード・ユニバーシティ・チャレンジ (Denodo University Challenge) 開催:現実世界にインパクトを与えるデータとAI (Data and AI for Real-World Impact)

無料で使いやすいデータ管理およびAIツールを活用し、社会変革を実現することを目的とし、すべての学生に対し、データ管理スキルを示すことを求めるチャレンジ