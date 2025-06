Hebrew French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

디노도 유니버시티 챌린지,'실제 영향력을 위한 데이터와 AI' (Data and AI for Real-World Impact) 주제로 두번째 대회 오픈

이번 챌린지는 모든 학생들이 사용하기 쉬운 무료 데이터 관리 및 AI 도구를 활용해 데이터 관리 기술을 입증하고 사회 변화에 영향을 미칠 수 있는 기회를 제공