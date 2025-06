Communiqué de presse

Maxim Group initie la couverture de l'action CROSSJECT avec une note à l’achat et un prix cible de 4,00 €

Dijon, France le 3 juin 2025 (07h30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, informe de la récente mise en place d'une couverture par Maxim Group, la société de courtage américaine spécialisée dans les sociétés biopharmaceutiques et sociétés de technologie émergentes.

Dans son premier rapport intitulé “A Robust Needle-Free Auto-Injector Platform for Emergency Therapies”, Le service de recherche actions de Maxim Group a émis une première recommandation d'achat (BUY) sur l'action CROSSJECT avec un prix cible de 4,00 euros, Le prix de clôture de l’action CROSSJECT le 29 mai 2025, date d’émission de ce rapport, était de 1,77 euros.

« Nous sommes ravis de ce premier soutien de la part d'une société de courtage de premier plan aux États-Unis, spécialisée dans les sociétés émergentes dans les sciences de la vie. Nous sommes impatients d'alimenter la communauté des investisseurs nord-américains avec d'autres développements positifs en relation avec l'enregistrement de ZEPIZURE® auprès de la FDA et avec le reste de notre pipeline. », a dit Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT.

A propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

A propos de Maxim Group

Maxim Group est une banque d'investissement, un société de brokerage et une société de gestion de patrimoine de premier plan dont le siège se trouve à Midtown Manhattan. Créé en 2002, Maxim Group est une société indépendante, détenue à 100 % par ses employés, qui propose des solutions personnalisées à un large éventail d'entreprises clientes, d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés. Maxim Group est un courtier enregistré auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et du Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB), et est membre de la FINRA, de la SIPC et du NASDAQ.

***

Pour plus d’informations merci de contacter:

Relations Investisseurs

investors@crossject.com

Pièce jointe