Transgene organise un webinaire sur les résultats positifs de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou présentés à l’ASCO 2025

Strasbourg, France, le 3 juin, 8h00 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la tenue d’un webinaire en direct pour commenter les dernières données cliniques positives de TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer qui ont été présentées lors du congrès annuel 2025 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) (lire le communiqué de presse ici).

Le webinaire aura lieu le 6 juin 2025 à 15h00 CET avec les membres de la direction de Transgene et en présence du Prof. Christian Ottensmeier, MD, PhD, FRCP (Université de Liverpool, La Jolla Institute for Immunology). Ensemble, ils reviendront sur les derniers résultats, les besoins médicaux aujourd’hui non couverts, l’état actuel de la prise en charge des patients et les perspectives pour le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou HPV-négatifs.

Lien webinaire vers la conférence :

https://edge.media-server.com/mmc/p/x49uzc62

Lien permettant d’obtenir un numéro de téléphone pour les participants :

https://register-conf.media-server.com/register/BId8c981041ca84dad92bb2faa73fc5344

Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la société www.transgene.com après la conférence.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. Le portefeuille comprend également d’autres immunothérapies basées sur des vecteurs viraux : TG4001 pour le traitement des cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

Contacts

Médias : Investisseurs et analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadège Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière Citigate Dewe Rogerson & Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud / Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 6 63 03 84 91 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





Disclaimer

This press release contains forward-looking statements, which are subject to numerous risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those anticipated. The occurrence of any of these risks could have a significant negative outcome for the Company’s activities, perspectives, financial situation, results, regulatory authorities’ agreement with development phases, and development. The Company’s ability to commercialize its products depends on but is not limited to the following factors: positive pre-clinical data may not be predictive of human clinical results, the success of clinical studies, the ability to obtain financing and/or partnerships for product manufacturing, development and commercialization, and marketing approval by government regulatory authorities. For a discussion of risks and uncertainties which could cause the Company’s actual results, financial condition, performance or achievements to differ from those contained in the forward-looking statements, please refer to the Risk Factors (“Facteurs de Risque”) section of the Universal Registration Document, available on the AMF website (http://www.amf-france.org) or on Transgene’s website (www.transgene.fr). Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and Transgene undertakes no obligation to update these forward-looking statements, even if new information becomes available in the future.

